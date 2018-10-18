400 iÅŸÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Taze Market'te iÅŸÃ§iler haklarÄ±nÄ± istiyor

Makro Market'in konkordato ilan etmesi sonucu, daha Ã¶nce Taze Market'te geÃ§en 400 iÅŸÃ§i de iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de 20’nin üzerinde marketi ve 500’ün üzerinde çalÄ±ÅŸanÄ± olan Makro Market konkordato ilan ederek yaklaÅŸÄ±k dört ay önce yola Taze Market olarak devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Makro Market olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere tüm haklarÄ±yla birlikte Taze Market’e geçirildiÄŸi bilgisi verildi. Taze Market ise yaklaÅŸÄ±k 400 civarÄ±nda iÅŸçiyi haklarÄ±nÄ± vermeden kapÄ± önüne koydu. Yetkililerin kendilerine “Gidin hakkÄ±nÄ±zÄ± nerede arÄ±yorsanÄ±z, orada arayÄ±n” dediÄŸini söyleyen iÅŸçilerin Taze Market önündeki bekleyiÅŸi sürüyor.

‘EMEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N KARÅžILIÄžI BU MUYDU?’

KÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ±nÄ±, yÄ±llÄ±k izin ve 45 günlük ücret alacaklarÄ±nÄ±n verilmediÄŸini söyleyen iÅŸçiler, Taze Market önünde bir açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Fatih EdebalÄ±, “2008 yÄ±lÄ±ndan itibaren Kayseri’de faaliyet gösteren Makro Market çalÄ±ÅŸanlarÄ±yÄ±z. Ekim ayÄ±nda mali krize girdiÄŸini söyleyen ÅŸirket, konkordato ilan etmiÅŸtir. ÇalÄ±ÅŸanlar olarak emeÄŸimizi esirgemeden, gece gündüz bu krizden kurtulmasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±k. AylÄ±k ücretlerimizi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durumlarda bile iÅŸyerimize sahip çÄ±ktÄ±k. Sonumuz iÅŸten atÄ±lma oldu. EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu muydu?” dedi.

‘400 Ä°ÅžÇÄ° MAÄžDUR EDÄ°LDÄ°’

Åžirketin ismini bir gecede “Taze Market” olarak deÄŸiÅŸtiÄŸini, bu deÄŸiÅŸiklikten iÅŸçilerin dahi haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan EdebalÄ±, ÅŸöyle devam etti: “Taze Market adÄ± altÄ±nda Adem Çelik öncülüÄŸünde, Fatma KÄ±zÄ±ltan olarak paravan bir ÅŸirket kurarak resmi süreci iÅŸletmiÅŸtir. Hiçbir resmi evrakta adÄ± geçmeyen Adem Çelik, aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±, kardeÅŸi Necla Çelik ve Bülent HavuçluoÄŸlu üzerinden yönetmiÅŸtir. Åžirketi devir aldÄ±ÄŸÄ±nda biz çalÄ±ÅŸanlara ‘Tüm haklarÄ±nÄ±z biz de, muhatabÄ±nÄ±z biziz’ denmiÅŸtir. Bütün haklarÄ±mÄ±zÄ±n verileceÄŸine dair taahhütname verilmiÅŸtir. Ancak üç aylÄ±k süreçte ÅŸirket gün geçtikçe ÅŸubelerini kapamÄ±ÅŸ, ürünlerini ve demirbaÅŸlarÄ±nÄ± kaçÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.” Kayseri Makro Market AÅž’den devrolan Taze GÄ±da’da yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren EdebalÄ±, “Hiçbir yasal hak verilmemiÅŸtir. Bu haklarÄ±mÄ±zÄ±n derhal karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

HAKLAR YENÄ°YOR NEREDE BU DEVLET?

Eylem sÄ±rasÄ±nda görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler arasÄ±nda “Ä°ki aydÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yordum maaÅŸÄ±mÄ± aldÄ±m ve iÅŸten ayrÄ±ldÄ±m. Ama iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±ma destek olmak için geldim” diyen iÅŸçilerin yanÄ± sÄ±ra hiçbir hakkÄ± verilmeyenler de var.

10 yÄ±ldÄ±r Makro’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Levent Teke, “Taze GÄ±da olarak hareket etmeye baÅŸlayÄ±nca bizim hiçbir geri dönük hakkÄ±mÄ±z verilmedi. YÄ±llÄ±k iznimizden, kÄ±dem ve ihbar hakkÄ±mÄ±za kadar gasbedildi. Yetkililerin sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor” dedi.

Engelli kontenjanÄ±yla girdiÄŸi markette 6 yÄ±lÄ±nda üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Burhan DemirkazÄ±k, “MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir süredir alamÄ±yoruz. Bize kimse ÅŸirket kapatÄ±lacak demedi. Herkes maÄŸdur edildi. Yeni niÅŸanladÄ±m ben. Ä°htiyaçlarÄ±n çoÄŸunu karÅŸÄ±layamaz haldeyiz. Kirada oturuyorum, kirayÄ± veremedim. Ev sahibi neredeyse evden atacak. Taksitçiler icra baÅŸlatacak. Bu iÅŸ böyle olur mu? Ben engelli bir vatandaÅŸÄ±m. Engelli haklarÄ± yeniyor. Nerde bu devlet” diye konuÅŸtu.

‘21 GÜNLÜK Ä°ÅžÄ°MÄ°N KARÅžILIÄžI 46 TL MÄ°?’

Taze Market’te yeni iÅŸe baÅŸlamÄ±ÅŸ iÅŸçi Serkan ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “21 gündür Taze Market’te çalÄ±yorum. Bugün maaÅŸlar yatÄ±rÄ±lacak denildi. Bir baktÄ±m, 46 TL yapmÄ±ÅŸ. Åžaka mÄ± yapÄ±yorlar! Komik bir ücret, 21 günlük emeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu mu?”

5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlardan Ayten EmiroÄŸlu, “Sürekli stres altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Sürece baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne Makro’dan, ne de Taze’den hiçbir muhatap bulamÄ±yoruz. Usulsüzlük devam ediyor. Tüm haklarÄ±mÄ±z için, bir sonuç almak için sonuna kadar gideceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 09:37

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