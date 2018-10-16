Taze Market adÄ±nÄ± alan Makro Market, 400 iÅŸÃ§iyi iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±

Kayseri Makro Market, konkordato ilan edip Taze Market ismini aldÄ±ktan sonra 400 civarÄ±nda iÅŸçinin haklarÄ±nÄ± vermeden iÅŸlerine son verdi.

Kayseri'de 20’nin üzerinde maÄŸazasÄ± ve 500’ün üzerinde çalÄ±ÅŸanÄ± olan Makro Market, yaklaÅŸÄ±k dört ay önce konkordato ilan edip Taze Market olarak devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Makro Market bünyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere, konkordato ilanÄ±nÄ±n ertesinde tüm haklarÄ±yla birlikte Taze Market’e geçirildikleri bilgisi verildi. Taze Market ise yaklaÅŸÄ±k 400 civarÄ±nda iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ± ve iÅŸçilere “Gidin hakkÄ±nÄ±zÄ± nerede arÄ±yorsanÄ±z orada arayÄ±n” diyerek tazminatlarÄ±nÄ± vermedi.

Ä°ÅŸçiler haklarÄ±nÄ± alabilmek için marketlerin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Taze Market önünde bekleyiÅŸini sürdürüyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Kayseri/EVRENSEL)

Makro Market iÅŸÃ§ileri alacaklarÄ±nÄ± istiyor

Ä°ÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸÃ§ileri Evrensel'i ziyaret etti

Real Market iÅŸÃ§ileri maÄŸaza Ã¶nÃ¼ eylemlerine devam ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 19:04

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