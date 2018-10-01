Makro Market iÅŸÃ§ileri alacaklarÄ±nÄ± istiyor

Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan ve tazminatlarÄ± Ã¶denmeyen Makro Market iÅŸÃ§ileri boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor. Ä°ÅŸÃ§iler gazetemizin Ankara bÃ¼rosunu ziyaret etti.

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan ve tazminatlarÄ± ödenmeyen Makro Market iÅŸçileri gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret etti. Haziran ayÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±laran çoÄŸu kadÄ±n iÅŸçi, patronun kapÄ±sÄ±na ne zaman gitseler hakarete uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸçiler bir yandan alacaklarÄ±nÄ± isterken, diÄŸer yandan bildiriler daÄŸÄ±tarak boykot çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Haziran ayÄ±nda iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±lay Kavak, aynÄ± iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸiyle birlikte aynÄ± anda çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸyerinde 7 senelik emeÄŸi olduÄŸunu belirten Kavak, “Bize de toplu olarak kendi haklarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dair bir kaÄŸÄ±t imzalatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar, ben imzalamadÄ±m. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±m zaman çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± öÄŸrendim. Bir hafta geçtikten sonra merkeze gittiÄŸimde hiçbir hakkÄ±mÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±m o metindekilerin tam tersini yazdÄ±m. Benim 13, eÅŸimin 18 bin lira kÄ±dem tazminatÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±z var” dedi.

Zeynep Polat ise 2013’te BatÄ±kent’te bir ÅŸubesinde iÅŸe baÅŸlayan ve 5 yÄ±lÄ±nÄ± doldurmasÄ±na bir gün kala iÅŸten atÄ±lan bir iÅŸçi. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra, arkadaÅŸlarÄ±yla bir araya gelerek hazÄ±rladÄ±klarÄ± bildirileri Makro Market ÅŸubeleri önünde daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Polat, polisin yanlarÄ±na gelerek para cezasÄ± kestiÄŸini söyledi.

Eda AkkuÅŸ da “ÇoÄŸumuzun maaÅŸÄ± çok geç tarihlerde yattÄ±. ÇoÄŸu insan ailesini geçindirmek için o dönemi parasÄ±z geçirmek zorunda kaldÄ± ve kredi çekti, faiz ödedi” dedi.

15 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gülay AydÄ±n, 42 bin lira alacaÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°ki ay içinde hesabÄ±na para yatacaÄŸÄ±nÄ± söylemelerine karÅŸÄ±n hâlâ bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, patrona gittiklerinde ise hakarete uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:19

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