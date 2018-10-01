Ä°ÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸÃ§ileri Evrensel'i ziyaret etti

Haziran ayÄ±nda iÅŸten Ã§Ä±karÄ±laran Makro Market iÅŸÃ§ileri, Evrensel'in Ankara BÃ¼rosunu ziyaret ederek yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan ve tazminatlarÄ± ödenmeyen Makro Market iÅŸçileri Evrensel'in Ankara Bürosunu ziyaret etti. Haziran ayÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±laran çoÄŸu kadÄ±n iÅŸçi, ne zaman patronun kapÄ±sÄ±na gitseler hakarete uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. Ä°ÅŸçiler, bir yandan alacaklarÄ±nÄ± isterken diÄŸer yandan bildiriler daÄŸÄ±tarak boykot çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Haziran ayÄ±nda iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±lay Kavak, aynÄ± iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸiyle birlikte aynÄ± anda çÄ±karÄ±larak iÅŸsiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸ yerinde 7 senelik emeÄŸi olduÄŸunu belirten Kavak, “Bize de toplu olarak kendi haklarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dair bir kaÄŸÄ±t imzalatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar, ben imzalamadÄ±m. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±m zaman çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± öÄŸrendim. Bir hafta geçtikten sonra merkeze gittiÄŸimde hiçbir hakkÄ±mÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±m o metindekilerin tam tersini yazdÄ±m. Benim 13, eÅŸimin 18 bin lira kÄ±dem tazminatÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±z var” dedi. PatronlarÄ±n iÅŸçileri maÄŸdur ederek sürekli ÅŸube kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve iÅŸçilere karÅŸÄ± hÄ±rçÄ±n davrandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Kavak, ne zaman haklarÄ±nÄ± isteseler patronun “YÄ±llarca sen benim ekmeÄŸimi yedin, ahlaksÄ±zlÄ±k yapma” dediÄŸini söyledi.

'BÄ°ZÄ° BÖYLE SÜRÜNDÜRÜYOR'

Zeynep Polat ise 2013'te BatÄ±kent'te bir ÅŸubesinde iÅŸe baÅŸlayan ve 5 yÄ±lÄ±nÄ± doldurmasÄ±na bir gün kala iÅŸten atÄ±lan bir iÅŸçi. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra, arkadaÅŸlarÄ±yla bir araya gelerek hazÄ±rladÄ±klarÄ± bildirileri Makromarket ÅŸubeleri önünde daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Polat, polisin yanlarÄ±na gelerek para cezasÄ± vererek ve “Görüntü kirliliÄŸi oluÅŸturuyorsunuz” dediÄŸini söyledi. Polat, “Biz sesimizi çÄ±karÄ±nca görüntü kirliliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olduk. Patron her konuÅŸmasÄ±nda 'Kimsenin kuruÅŸ hakkÄ± kalmaz bizde' diyor ama bizim ihbarlarÄ±mÄ±zÄ± vermedi, hakkÄ±mÄ±zÄ± yemiÅŸ oluyor. AyrÄ±ca bizi böyle süründürüyor” diye konuÅŸtu.

KREDÄ° ÇEKÄ°P FAÄ°Z ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR

Kendisinin 5 buçuk yÄ±llÄ±k iÅŸçi olmasÄ±na raÄŸmen ihbarÄ±nÄ±n 2-3 bin lira tuttuÄŸunu belirten Eda AkkuÅŸ, "Tamam, hadi ondan da vazgeçtik kÄ±demi alacaÄŸÄ±z diye. Bizi sürekli farklÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±na raÄŸmen hiçbir zaman ÅŸikayetçi olmadÄ±k. ÇoÄŸumuzun maaÅŸÄ± çok geç tarihlerde yattÄ±. ÇoÄŸu insan ailesini geçindirmek için o dönemi parasÄ±z geçirmek zorunda kaldÄ± ve kredi çekti, faiz ödedi. Ama bu emeklerin hiç bir ÅŸekilde geri dönüÅŸü olmadÄ±” diye konuÅŸtu.

'PATRON AKRABASINA BÄ°LE EKSÄ°K TAZMÄ°NAT ÖDEDÄ°'

15 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gülay AydÄ±n, 42 bin lira alacaÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°ki ay içinde hesabÄ±na para yatacaÄŸÄ±nÄ± söylemelerine karÅŸÄ±n hala bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, patrona gittiklerinde ise hakarete uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±: "Patronumuz olan Åžeref Songör, bize hakaretler savurdu. Bana 'O kadar sene ekmeÄŸimi yedin buraya neden böyle geldin' diyerek yolladÄ±. Üstelik bizi bir daha almama talimatÄ± vermiÅŸ.”

Patrona dilenmeye deÄŸil haklarÄ± olan alacaklarÄ± almaya gittiklerini anlatan AydÄ±n, patronun markette çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± akrabasÄ±na bile tazminatÄ± eksik verdiÄŸini söyledi.

Migros'ta eylem yapan Uyum Makro iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Real ve Makro/Uyum Market iÅŸÃ§ilerinden kasa kitleme eylemi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:00

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