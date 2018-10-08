Real Market iÅŸÃ§ileri maÄŸaza Ã¶nÃ¼ eylemlerine devam ediyor

Real marketler zincirinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tazminatlarÄ± gasbedilerek iÅŸsiz kalan iÅŸÃ§iler, Marmara Park AVM ve HadÄ±mkÃ¶y Metro'da eylem yapacak.

Real Marketler zincirinin hileli iflas iddiasÄ±yla kapatÄ±lmasÄ±ndan sonra iÅŸsiz kalan ve tazminatlarÄ± gasbedilen iÅŸçiler, haklarÄ±nÄ± almak için eylemlerini sürdürüyor. Ä°ÅŸçiler, yarÄ±n (9 Ekim SalÄ±) Beylükdüzü ve HadÄ±mköy'deki maÄŸaza önleride eylem gerçekleÅŸtirecek.

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Nakliyat-Ä°ÅŸ sendikasÄ± tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre Real Market iÅŸçileri yarÄ±n Marmara Park AVM içindeki Media Markt ve HadÄ±mköy Metro maÄŸazalarÄ± önünde eylem gerçekleÅŸtirecek. Sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "GerçekleÅŸtirilecek eyleme Nakliyat-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za KüçükosmanoÄŸlu, sendika yöneticileri ve Uyum/Makro Market DireniÅŸçileri ve iÅŸçilerin aileleri katÄ±lacaklardÄ±r. Bütün halk örgütlerini ve basÄ±n emekçilerini basÄ±n açÄ±klamasÄ±na davet ediyoruz" denildi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ± ve eylemlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± yerler:

1. Eylem

Yer: Marmara Park AVM MediaMarkt MaÄŸazasÄ±

Adres: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 33AEsenyurt – Ä°stanbul

Tarih: 09 Ekim 2018 SalÄ±

Saat: 14:00

2.Eylem

Yer: HadÄ±mköy Metro Market

Adres: Atatürk Mahallesi, Avrupa Otoyolu HadÄ±mköy BaÄŸlantÄ±sÄ±, Büyükçekmece/Ä°stanbul

Tarih: 09 Ekim 2018 SalÄ±

Saat: 15:30

(HABER MERKEZÄ°)

Ä°ÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸÃ§ileri Evrensel'i ziyaret etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 20:23

www.evrensel.net