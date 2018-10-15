15 Ekim 2018 05:15
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 07:24

Protokol iptaline rağmen Ensar zorlaması!

MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolün iptaline rağmen, Lüleburgaz’da öğrenciler zorla Ensar Vakfı’nın seminerine götürüldü.

Protokol iptaline rağmen Ensar zorlaması!

Fotoğraf: Google Maps

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    Aytekin BULUT
    Kırklareli

    Lüleburgaz’da öğrencilerin Ensar Vakfı’nca düzenlenen, ‘Moral Motivasyon’ konulu seminere zorla götürüldüğü ortaya çıktı. Eğitim Sen Lüleburgaz Temsilciliği’nin verdiği bilgiye göre Lüleburgaz Anadolu Lisesi öğrencileri etkinliğe götürülürken ne kendilerine ne de velilerine soruldu. Öğrenciler salona gittiğinde seminerin Ensar Vakfı tarafından düzenlendiğini anlayınca salondan çıkmak istedi. Ancak öğrenciler, Lüleburgaz Anadolu Lisesi yetkilileri tarafından engellendi. Öğrenciler bunun üzerine yaşananları ailelerine anlattı, aileler de konuyu Eğitim Sen’e iletti. Konuyla ilgili Eğitim Sen Lüleburgaz Temsilciliği bir açıklama yaptı. MEB ile Karaman'daki yurtlarında 45 erkek öğrenciye yapılan istismar ile adı anılan Ensar Vakfı arasındaki protokollerin itirazlar üzerine mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatan Eğitim Sen, “Yaşananlar kabul edilemez” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün seminer olurunda var olan, seminere katılacak öğrencilerin velilerinden izin alma şartına uyulmadığını belirten Eğitim Sen, “Bu hangi pedagojik veya yönetsel anlayışa sığar?” dedi.

    ‘ÇOCUKLARIMIZI KARANLIKTAN KORUYACAĞIZ’

    Öğrenciler dersten alınıp nereye götürüldüğünü dahi bilmeden seminer salonuna girdiklerinde karşılaştıkları manzaraya itiraz ettiklerini ve salondan çıkmak istediklerinin belirtildiği Eğitim Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ancak öğrencilerin başındaki sorumlu olan idareci ve öğretmenler tarafından salondan çıkmalarına izin verilmemesini ve zorla seminerin dinletilmeye çalışılmasını asla kabul etmiyoruz. Okul aidatı, temizlik parası, sınav parası vb. olarak okul İdaresi olarak öğrenci anne babasına gönderdiğiniz yazıların benzerini ‘Çocuğunuzun Ensar Vakfı'nın düzenleyeceği eğitime katılmasına izin veriyor musunuz?’ diye sorsaydınız bakalım kaç öğrenci velisi size izin verecekti? Okullarımızı, öğrencilerimizin bazı cemaat, vakıf ve derneklerin karanlığına itilmesini istemiyoruz. Laik bilimsel ve demokratik bir eğitim tüm öğrencilerimizin hakkıdır ve bu eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da gerekli eğitimleri akademik düzeyde almış uzmanlar tarafından verilmelidir. Tam da bu noktada öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim emekçilerini hep birlikte okullarımıza, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

     

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