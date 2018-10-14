Ã–Ã‡AVâ€™Ä±n kadÄ±n avukatlarÄ±: Adalet mekanizmasÄ± iÃ§inde kadÄ±nlar eziliyor

Ankara Barosu seÃ§imlerine girecek olan Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar (Ã–Ã‡AV) grubundan kadÄ±n avukatlar, sorunlarÄ±nÄ± ve taleplerini anlattÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar (ÖÇAV) baro seçimleri yaklaÅŸÄ±rken kadÄ±n avukatlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± ve taleplerini anlattÄ±: “Avukat olarak da, adaleti arayan kadÄ±n olarak da, adaletin tarafÄ± olan hakim olarak da, savcÄ± olarak da kadÄ±nlar eril zihniyetin maÄŸduriyetlerini yaÅŸÄ±yor.”

YaklaÅŸan Ankara Barosu seçimleri ile birlikte kadÄ±n avukatlar meslekte yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± Ekmek ve Gül ile paylaÅŸtÄ±. Ankara Barosunda da seçime girecek olan Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar (ÖÇAV) grubunda kadÄ±nlarÄ±n yönetim, disiplin ve denetleme kurullarÄ±nda yer alan kadÄ±n oranÄ± ve çokluÄŸu dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu AdayÄ± Dilek MÄ±dÄ±k ve genç avukat Arzu Koçi ile kadÄ±n olarak meslek hayatlarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ±, genel bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± ve çözüm önerilerini konuÅŸtuk.

ADALET MEKANÄ°ZMASININ Ä°ÇÄ°NDE KADINLAR EZÄ°LÄ°YOR

Seçimlere giderken herkesin eril baro, eril devlet, eril yargÄ±dan kaynaklanan birçok sorunun olduÄŸundan bahseden ÖÇAV Yönetim Kurulu AdayÄ± Dilek MÄ±dÄ±k, “Bu iÅŸlerin içinde mutlaka kadÄ±nlarÄ±n ve kadÄ±n duyarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu, toplumsal cinsiyet rollerinin yÄ±kÄ±ma uÄŸratÄ±lmasÄ± gereken bir yapÄ±lanma içine girdik” dedi. Adalet mekanizmasÄ±nÄ±n içinde kadÄ±nlarÄ±n her anlamda ezildiÄŸini ifade eden MÄ±dÄ±k, “Avukat olarak da, adaleti arayan kadÄ±n olarak da, adaletin tarafÄ± olan hakim olarak da, savcÄ± olarak da kadÄ±nlar muhakkak ki bu eril zihniyetin maÄŸduriyetlerini yaÅŸamakta. Özellikle boÅŸanma davalarÄ±nda, neredeyse kadÄ±nÄ±n boÅŸanmamasÄ± için aile denilen ama içinde her tür ÅŸiddeti barÄ±ndÄ±ran bu kurumu sürdürebilmek için kadÄ±na yönelik bir eril baskÄ± oluÅŸturuluyor” diye konuÅŸtu.

NAFAKA DÜZENLEMESÄ°YLE ÇARESÄ°ZLÄ°K DAYATILIYOR

Son günlerde yaÅŸanan nafaka tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla da birlikte, kadÄ±nlarÄ±n neredeyse boÅŸanmaktan piÅŸman hale getirilmek istendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen MÄ±dÄ±k, “KadÄ±nlarÄ±n ömür boyu alamayacaÄŸÄ±, bunun bir yÄ±lla ya da belirli bir yÄ±lla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi bir dönemden geçiyoruz. KadÄ±na, 'Sen boÅŸanma, sana bir iki yÄ±l nafaka ödenir, sonra sokakta kalÄ±rsÄ±n. Bu erkek ÅŸiddetine dayan, düzeni bozma, kadÄ±n olmak deÄŸil aile olmak senin görevin’ deniliyor” dedi.

UYGULANAN Ä°NDÄ°RÄ°MLER KATLANILMAZ HAL ALDI

KadÄ±n cinayetlerinde de erkeklere uygulanan indirimlerin artÄ±k katlanÄ±lmaz bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden MÄ±dÄ±k, “Neredeyse içerisinde kasÄ±t bulundurulan bir hal aldÄ±. Erkekleri koruyan bu yargÄ± aklÄ±, kadÄ±na; ‘sen çaresizsin, öldürülebilirsin ama hakkÄ±nÄ± arayamazsÄ±n, otur evinde, aile denilen bu kurumun içinde bu ÅŸiddete maruz kal’

mesajÄ± veriyor” dedi. MÄ±dÄ±k, “Bu sebeple ÖÇAV olarak bu dosyalarÄ±n hepsinde tarafÄ±z. Her birimiz hem gönüllü hem de vekalet alarak bu davalarÄ± takip ediyoruz. Bu davalarÄ± takip ederken de baronun da arkamÄ±zda olmasÄ± muhakkak önemdedir. KadÄ±n cinayetleri ve kadÄ±nlarÄ±n boÅŸanma sürecinden baÅŸlayarak bütün bu eril baskÄ±larÄ±n altÄ±nda ezilmemesi için varÄ±z” dedi.

‘BUGÜNE KADAR Ä°TÄ°RAZIM OTURDUÄžUM YERDENDÄ°’

Bugüne kadar baro seçimlerinde oturup hep erkekleri dinlediklerini söyleyen MÄ±dÄ±k, “OturduÄŸum yerden bir itirazÄ±m vardÄ± fakat giderek yükselen bu eril zihniyete karÅŸÄ± artÄ±k ben de bu kürsüde baÄŸÄ±rmak ve hatÄ±rlatmak istiyorum. Baronun bir erkek barosu deÄŸil aynÄ± zamanda kadÄ±nlarÄ±n da barosu olduÄŸunu ifade edebilmek için adayÄ±m. Biz olmasak bile seçilecek baronun bu konularda daha büyük hassasiyetler taÅŸÄ±masÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

YARGININ EÅžÄ°TLÄ°KÇÄ° BÄ°R TAVIRLA YAKLAÅžMADIÄžININ FARKINDAYIZ

Arzu Koçi de genç bir kadÄ±n avukat olmanÄ±n birçok zorluÄŸundan bahsederek cinsiyetçi ve ayrÄ±mcÄ± bir tavra maruz kaldÄ±klarÄ±ndan bahsetti. YargÄ±nÄ±n ve hukuk mekanizmasÄ±nÄ±n kadÄ±nlara ve diÄŸer cinsel yönelimlerdeki birçok yurttaÅŸa karÅŸÄ± eÅŸitlikçi bir tavÄ±rla yaklaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z diyen Koçi, “KadÄ±n cinayetleri ve diÄŸer birçok davada hakimlerin, savcÄ±larÄ±n tavÄ±rlarÄ±yla gördüÄŸümüz bir ÅŸey. Bizim için öncelikli olan Baro seçimleriyle birlikte kadÄ±n avukatlar olarak biz, neredeyiz, ne yapabiliriz, neyi deÄŸiÅŸtirebiliriz tartÄ±ÅŸmalarÄ± içerisindeyiz” dedi. Bu sebeple de kadÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir çalÄ±ÅŸma içerisine girdiklerini söyleyen Koçi, “Genç ve kadÄ±n avukatlar olarak piyasalaÅŸan avukatlar mesleÄŸinin en alt kademelerinde olan kiÅŸileriz. ÇoÄŸumuz iÅŸçi avukatlÄ±k yapmak durumunda kalÄ±yoruz. Ä°ÅŸ arama ya da kendisini temsil etme noktasÄ±nda genç kadÄ±n avukatlarÄ±n çok büyük sorunlarÄ± var” diye konuÅŸtu. KadÄ±n avukatlara karÅŸÄ± herkesin kafasÄ±nda eril kodlarÄ±n getirdiÄŸi bir anlayÄ±ÅŸÄ±n hakim olduÄŸunu ifade eden Koçi, icra hukuku alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir büronun “Erkek veya kendisine güvenen kadÄ±n avukat arÄ±yoruz” ilanÄ±nÄ±, örnek vererek kendilerine karÅŸÄ± olan bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±. ‘Bir kadÄ±n aile hukuku avukatÄ± olabilir ama baÅŸarÄ±lÄ± bir ceza avukatÄ± olamaz’ algÄ±sÄ±nÄ± ve ‘AynÄ± iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± erkek avukattan daha az ücret alabilir’ fikriyle hâlâ mücadele ettiklerini dile getiren Koçi, öncelikli hedefinin yaÅŸanan bu ayrÄ±mcÄ± tavÄ±rla baÅŸa çÄ±kmak ve meslek örgütleri olan baronun da gündemine dahil etmek olduÄŸunu belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 15:51

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