Evrim mÃ¼zesinde â€˜evrimâ€™e sansÃ¼r

Ankara'daki Tabiat Tarihi MÃ¼zesiâ€™nde canlÄ±lara dair bilgi panolarÄ±nda bulunan â€˜evrimâ€™ kelimeleri, yerlerine â€˜geliÅŸimâ€™ kelimesi yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak sansÃ¼rle

Ankara'daki Tabiat Tarihi Müzesi’nde 'evrim' kelimesi sansürlendi. Çok sayÄ±da canlÄ±ya dair fosil ve maketlerin bulunduÄŸu müzede, bilgi panolarÄ±ndaki ‘evrim’ kelimeleri yerine ‘geliÅŸim’ kelimesi yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüÄŸü’nün (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki skandalÄ± @cansusita adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

Bu salaklar "evrim" kelimesi geçen her yere kendilerince ayar çekmiÅŸler, bizim de gerizekalÄ± olduÄŸumuzu ve anlamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± varsayarak herhalde. Evrim üzerine bir müze kur, sonra da böyle taklalar at, utanç verici utanç. pic.twitter.com/P6qODYMkGQ — Susit (@cansusita) 13 Ekim 2018

BirGün’de yer alan habere göre Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±, müzede canlÄ±lara dair bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± panolarda geçen ‘evrim’ kelimelerinin hepsinin yerine bantlarla ‘geliÅŸim’ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Tabiat Tarihi Müzesi’nde bulunan ve evrim teorisine dayanarak ÅŸekillendirilen Primat (evrim) Vitrini de 2016 yÄ±lÄ±nda boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ, yerine “Vitrin düzenlemesi yapÄ±lmaktadÄ±r” notu asÄ±ldÄ±.

1968’de açÄ±lan MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki insan, hayvan ve bitki yaÅŸamÄ±nÄ±n tarihsel geliÅŸimini gösteren bilgiler ve görsel malzemeler yer alÄ±yor. Müzedeki Primat (evrim) Vitrini’nde ise milyonlarca yÄ±l boyunca insan türleri ve bu türlerin deÄŸiÅŸimleri kafataslarÄ± ile beraber sergileniyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 15:17

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