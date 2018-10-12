Ä°sveÃ§â€™den kÃ¼rtaj maÄŸduru El Salvadorlu kadÄ±na Ã¶dÃ¼l

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra Ã§ocuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ren ancak â€˜kÃ¼rtaj yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±â€™ iddiasÄ±yla 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis yatan Vasquezâ€™eÂ insan haklarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç Hükümeti, bu yÄ±lki Per Anger Ödülü’nü çocuÄŸunu düÅŸürdüÄŸü için kürtaj yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ±yla 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis yatan El Salvadorlu Teodora del Carmen Vasquez’e verdi.

El Salvador, kürtaj hakkÄ±nÄ± yasaklayan ve yapanlarÄ± aÄŸÄ±r hapis cezalarÄ±na mahkum eden ülkeler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Sadece kürtaj yapan kadÄ±nlar deÄŸil çocuk düÅŸüren kadÄ±nlar da bazen kürtaj yaptÄ±klarÄ± suçlamasÄ±yla aÄŸÄ±r hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±yor.

9 AYLIKKEN SALDIRIYA UÄžRADI

2007 yÄ±lÄ±nda Vasquez, 9 aylÄ±k hamileyken kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Birkaç gün sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tekstil fabrikasÄ±nda bayÄ±larak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ± ve düÅŸük yaptÄ±. Ä°ÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±ndan biri, “bilinçli olarak çocuÄŸu düÅŸürdüÄŸünü sanarak” durumu polise bildirdi.

“Yasa dÄ±ÅŸÄ± kürtaj” suçlamasÄ±yla tutuklanan Vasquez, 30 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°nsan ve kadÄ±n haklarÄ± örgütleri Vasquez’e verilen cezayÄ± “adaletsiz, orantÄ±sÄ±z ve aÅŸÄ±rÄ±” bularak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. UluslararasÄ± Af Örgütü’nün sürdürdüÄŸü kampanya sonucu Vasquez, 10 yÄ±l 8 ay cezaevinde tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

‘ÖDÜL, MÜCADELEMÄ°ZE GÜÇ KATTI’

Vasquez, cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra haksÄ±z yere cezaevinde tutulan kürtaj maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± için kampanya baÅŸlattÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü’ne göre, El Salvador’da kürtaj yaptÄ±klarÄ± suçlamasÄ±yla en az 25 kadÄ±nÄ±n cezaevinde.

YazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Teodora del Carmen Vasquez, Per Anger Ödülü’nün sadece kendisine verilen bir ödül olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlarÄ±n insan haklarÄ± için verilen mücadelenin bir sembolü olduÄŸunu ve ödülün cezaevindeki kadÄ±nlarÄ±n özgürleÅŸtirilmeleri için verdiÄŸi mücadeleye güç kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

PER ANGER ÖDÜLÜ NEDÄ°R?

Ä°sveç Hükümeti, 2004 yÄ±lÄ±nda Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ±nda Macaristan’da Nazilerin baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Yahudilere yardÄ±m eden diplomat Per Anger anÄ±sÄ±na her yÄ±l insan haklarÄ± ve demokrasi için mücadele eden bir kiÅŸi veya kuruma ödül verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü Ä°sveç Seksiyonu tarafÄ±ndan Per Anger Ödülü’ne aday gösterilen Vasquez, ödülünü 8 KasÄ±m günü Stockholm’de düzenlenecek bir törende alacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:53

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