Ä°zmir Adliyesinde gaz kaÃ§aÄŸÄ±: Zehirlenenler var

Ä°zmir Adliyesi gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle tahliye edildi, gazdan etkilenen 5 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Adliye binasÄ±nÄ±n alt katÄ±nda gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸu bilgisi üzerine bölgeye çok sayÄ±da itfaiye aracÄ±, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Bina tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±, duruÅŸmalar yarÄ±da bÄ±rakÄ±ldÄ±.

5 KÄ°ÅžÄ° ETKÄ°LENDÄ°

AA'nÄ±n haberine göre; gazdan etkilenen 5 kiÅŸi, Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi ile Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanelerine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken 3 polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazÄ±n tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansÄ±n bölgeye gönderildiÄŸini, olasÄ± bir duruma karÅŸÄ± hastanelerde hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

SAVCILIK SORUÅžTURMA BAÅžLATTI

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± konuya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Adliyemizde yangÄ±n söndürme tüplerinin periyodik bakÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda gaz kaçaÄŸÄ± meydana geldi" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ä°l Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, konuyu yakÄ±ndan takip ettiklerini, gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n söz konusu olduÄŸunu, olaya iliÅŸkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SAÄžLIK GÖREVLÄ°LERÄ° DE ZEHÄ°RLENDÄ°

DHA muhabiri Mehmet Can'dan zehirlenenlere müdahale esnasÄ±nda etkilenen ve baygÄ±nlÄ±k geçiren saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 13:17

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