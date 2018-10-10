Yeni dönemde HÜKÇAT'a!

Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu

Ankara

Bitmesi neredeyse hepimiz için acı olsa da iyisiyle kötüsüyle bir yaz dönemini daha ardımızda bıraktık. Her ne kadar bitmesine üzülenlerimiz olsa da yeni dönemin başlama heyecanı hepimizin içinde var. Bu yıla Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak da ayrı bir hazırız denebilir. Hepimiz yeniden bir araya gelmek, üniversitemizi yeni kazanan arkadaşlarımızla tanışmak için gün sayıyoruz. Standımız için gerekli hazırlıkları tamamladık bile!

Topluluk olarak kadın sorunun toplum içerisinde giderek nasıl daha yakıcı bir hal aldığını görüyoruz. Ve bu yüzden kadınların bu dönemde bir araya gelmesinin, birlikte mücadele etmesinin öneminin de bir o kadar artması gerektiğinin farkındayız.

HAYATIMIZA MÜDAHALE EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Kadınların hayatına müdahalenin giderek daha meşrulaştırılmaya çalışıldığı, yapılan düzenlemeler ile birlikte kadınların toplumsal hayattan koparmaya yönelik adımların atıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kadınların bir araya geldiği alanlar daraltılmaya çalışılıyor; taleplerini dile getirerek beraber çözüm aradıkları dernekler kapatılıyor, üniversitelerdeki topluluklara sınırlamalar getiriliyor. Dini nikahı meşrulaştırmaya yönelik yasalar hazırlamak, karma eğitimin kaldırılmasını gündem haline getirmek gibi toplumsal hayatın dini çerçevede düzenlenmesi adına adımlar atılarak kadınlar giderek daha dar bir alana kapatılmaya çalışılıyor.

Bu durum, aynı zamanda üniversiteli genç kadınlar arasında daha kritik bir hal alıyor diyebiliriz. Çünkü hem sosyal hem özel hem de okul içerisindeki hayatlarımıza bir saldırı söz konusu. Üniversitelerimizdeki söz hakkımız ve bu baskıcı gidişatı engellemeye yönelik faaliyet alanlarımız daraltılıyor. Akademideki eşitsizlik giderek artıyor.

BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ

Ancak tüm bu karanlık tablonun karşısında beraber öğrendiğimiz bir şey var: Birlikte mücadele ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuz.

Okullarda ışıklandırmanın arttırılmasından tutalım Meclis’teki yasa tasarısını geri çektirmeye kadar birlikte mücadeleyle elde ettiğimiz birçok kazanım var. Geçmişteki bu örneklerin yanı sıra biliyoruz ki talep ettiğimiz eşit ve özgür bir geleceğin temelini de biz atacağız, bu geleceğin inşasını yine birlikte yapacağız.

HÜKÇAT olarak bir araya gelmemizin öneminin giderek arttığı böyle bir dönemde herkesi bu karanlık kıskacı aralamaya, üniversiteli tüm kadınları birlikte mücadeleye, Hacettepeli kadınları da HÜKÇAT’a bekliyoruz.