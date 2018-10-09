Hekimler: Ã–lÃ¼mleri beklemeyin, yasayÄ± Ã§Ä±karÄ±n

TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Ã¼yesi hekimler Ã¼lke genelinde hastanelerde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerle saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin sona ermesini istedi.

Ä°stanbul’da BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi Psikiyatri Acil Servis önünde toplanan Ä°stanbul Tabip OdasÄ±'na baÄŸlÄ± çok sayÄ±da doktor geçtiÄŸimiz hafta hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülen psikiyatri uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman anmak ve TTB tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'nÄ±n yasalaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için protesto yürüyüÅŸü düzenledi.

Beyaz önlüklerini giyen ve ellerindeki karanfillerle bir araya gelen doktorlar ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± öldürülen Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± özel hastaneye yürüdü. Pankart ve dövizler taÅŸÄ±yan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± " SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Ä°stemiyoruz" ve "YaÅŸatÄ±rken Ölmek Ä°stemiyoruz" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±. Dr. HacÄ±osman'Ä±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± hastane önünde toplanan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± burada saygÄ± duruÅŸunda bulundu ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Türk Tabipler BirliÄŸi adÄ±na hazÄ±rlanan ortak bildiriyi okuyan Prof. Dr. Osman KüçükosmanoÄŸlu,ÅŸunlarÄ± söyledi: “ArtÄ±k yeter saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ± istiyoruz. Hemen ÅŸimdi. Sabah iÅŸe gitmek için evden çÄ±kÄ±p iÅŸyerinde ÅŸifa vermek için çabaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlar tarafÄ±ndan öldürülmeyi kabul etmiyoruz. SaÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda ÅŸiddetin kanÄ±ksanmasÄ±nÄ±, normalleÅŸtirilmesini kabul etmiyoruz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± korumak, hayat vermek üzere kurulmuÅŸ bir mesleÄŸin mensuplarÄ±nÄ±n görevi baÅŸÄ±nda öldürülmesini kabul etmiyoruz. Bu süreci hazÄ±rlayan nedenleri biz biliyoruz. Soruyoruz saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemek teklifimizi dikkate almak ve saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ± çÄ±karmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz. Biz hekimler buna tahammül etmeyeceÄŸiz bunu kabul etmeyeceÄŸiz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n hemen ÅŸimdi çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Türk Tabipleri BirliÄŸi ve tabip odalarÄ± olarak bugünden itibaren saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± eylem programÄ±nÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Bu doÄŸrultuda 10 Ekim 2018 gününden baÅŸlamak üzere 7 gün sürecek 'saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasamÄ± istiyorum' temalÄ± nöbet eylemlerini baÅŸlatÄ±yoruz. Tüm Türkiye çapÄ±nda kentlerin bilinen alanlarÄ±nda, parklarÄ±nda 18. 00 -20. 00 saatleri arasÄ±nda en geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bu nöbet eylemlerini gerçekleÅŸtireceÄŸiz" denildi.

Okunan bildirinin ardÄ±ndan hastane önüne karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul’da Taksim Ä°lkyardÄ±m Hastanesi ve ÅžiÅŸli Etfal Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k emekçileri ve hekimler saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

ANKARA’DA ANMAYA ENGEL: HER HAFTA ANMA OLMAZ!

FotoÄŸraf: Evrensel

Hekimlerin geçtiÄŸimiz hafta Ä°stanbul'da öldürülen Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä± anmak için Ankara Ä°bni Sina Hastanesi önünde açÄ±klama yapma istediÄŸi anma polis tarafÄ±ndan engellendi. Polis hekimlere Ankara ValiliÄŸi'nin izni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek “Geçen hafta da yapÄ±ldÄ±, her hafta yapÄ±lacak diye bir ÅŸey yok” dedi.

Hekimler öldürülen arkadaÅŸlarÄ±nÄ± anacaklarÄ±, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete tepki gösterecekleri basÄ±n açÄ±klamaya beyaz önlük, siyah balonlar ve karanfillerle geldiler. Ancak polis Ankara ValiliÄŸi'nin izni olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle anmayÄ± engelledi. Ankara ValiliÄŸi'nin izin vermeme gerekçesini “Geçen hafta da yapÄ±ldÄ±, her hafta yapÄ±lacak diye bir ÅŸey yok” olarak açÄ±klayan polisler ile hekimler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Hekimlerin OHAL'in kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek itiraz etmesine raÄŸmen öldürülen hekim için anma yapÄ±lamadÄ±.

'FOTOÄžRAFLAR BOY HÄ°ZANIZI AÅžMASIN'

Hastane önünde öldürülen arkadaÅŸlarÄ± için saygÄ± duruÅŸunda bulunan hekimler, polisin engellemesi nedeniyle basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ankara Tabip OdasÄ±'nda yapmak zorunda kaldÄ±. Ä°bni Sina Hastanesi önünden ATO'ya yürüyen hekimler ellerinde hayatlarÄ±nÄ± kaybeden arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ile yürürken polisler tarafÄ±ndan yine engellenmek istendi. Polisler, “Ellerinizde döviz ve fotoÄŸraflarla yürüyemezsiniz, fotoÄŸraflar boy hizanÄ±zdan yüksekte olmasÄ±n” uyarÄ±larÄ±yla yol boyunca hekimlerin görüntüsünü aldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

ATO'da yapÄ±lan ortak açÄ±klamada konuÅŸan ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, “Ä°ÅŸ yerinde ÅŸifa vermek için çabaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlar tarafÄ±ndan öldürülmek istemiyoruz” dedi. 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana 12 meslektaÅŸÄ±nÄ±n haksÄ±z yere uÄŸradÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±lar ve SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm ProgramÄ±'nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± tükenmiÅŸlik nedeniyle intiharla hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Bulut, “SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik hürmetsiz, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, hekim ve hastayÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirici söylemlerinizden vazgeçin” dedi.

BAKANLIK RANDEVU TALEBÄ°NE BÄ°LE YANIT VERMÄ°YOR

2014 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rladÄ±klarÄ± “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±”nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere ilettiklerini kaydeden Bulut, ancak görmezden gelindiÄŸini söyledi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan konuyla ilgili defalarca randevu talep etmelerine raÄŸmen yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Bulut, SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±'nÄ±n çÄ±kmasÄ± için daha kaç hekimin ölmesi gerektiÄŸini sordu. Bulut, yarÄ±n saat 18.00 ve 20.00 arasÄ±nda KuÄŸulu Park'ta nöbet tutacaklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETE KARÅžI DAYANIÅžMAYA Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°zmir Tabip OdasÄ±’nÄ±n Dokuz Eylül Hastanesi, YeÅŸilyurt Atatürk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastaneesi, Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ve Medical Park Ä°zmir Hastanesi'nin bahçesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda meclise sunduklarÄ± saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleme yasa tasarÄ±nÄ±n hayata bir an önce geçirilmesini istediler.

'DAHA ÇOK ISRARCI OLMAMIZ GEREKÄ°YOR'

YapÄ±lan açÄ±klamalarda "Hekimler bu kadar acÄ±ya, ölüme, saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için büyük çabalar gösterirken, ülkeyi yönetenlerin bu çabayÄ± görmezden geldiÄŸini, hatta saldÄ±rÄ±larÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran ve kimi zaman haklÄ± bulan tutumlar aldÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Dr. Göksel KalaycÄ±, Dr. Ali MenekÅŸe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah BiroÄŸul, Dr. Aynur DaÄŸdemir, Dr. Hüseyin AÄŸÄ±r, Dr. Said Berilgen ve Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä± saygÄ±yla anarken, yeni hekim ölümlerinin yaÅŸanmamasÄ± için her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmemiz ve Ä±srarcÄ± olmamÄ±z gerektiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±z.Bugün her zamankinden daha fazla saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± birlikte mücadele etmeye, dayanÄ±ÅŸmaya ve birlikteliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu açÄ±ktÄ±r" denildi.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± 10 Ekim 2018 ÇarÅŸamba günü, saat 18.00-19.00 arasÄ±nda KÄ±brÄ±s Åžehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 13 Ekim 2018 Cumartesi günü, KarÅŸÄ±yaka Ä°zban çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda, saat 16.00-17.00 “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ± Ä°stiyorum” temalÄ± nöbet eylemlerine çaÄŸrÄ±ldÄ±.

‘YASA TEKLÄ°FÄ° SUNDUK’

FotoÄŸraf: Evrensel

Hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± Adana Seyhan Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek hekimlerin öldürülmesini kabul etmediklerini söyleyerek öldürülen hekimler için bir dakika saygÄ± duruÅŸunda bulundular.

SES, TMMOB Ä°KK, Genel SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ ve Aile Hekimleri DerneÄŸi’nin destek verdiÄŸi açÄ±klamada hekim ile hastanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilmesine çok üzüldüklerini söyleyen Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Hilal, BaÅŸkan Prof. Dr. Hilal, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi; "SaÄŸlÄ±k hizmetinin kamu hizmeti olduÄŸu vurgusundan hareketle, Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü bölümüne “Kamunun SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±na KarÅŸÄ± Suçlar: SaÄŸlÄ±k Hizmetini Engelleme” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, en azÄ±ndan caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k içermesi amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ek madde önerisini baÅŸta SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hükümet temsilcileri ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere bir çok kez ilettik. Bunun için defalarca görüÅŸmeler yaptÄ±k. BasÄ±n toplantÄ±larÄ±yla kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±k. Teklifimiz Türkiye’nin olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± hÄ±zla deÄŸiÅŸen yoÄŸun gündemi içerisinde hep görmezden gelindi. Son olarak, 2 Ekim 2018 günü meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä± görevinin baÅŸÄ±nda yine bir hastasÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu kaybettik"dedi.

ANTALYA’DA NÖBET EYLEMÄ°NE DESTEK ÇAÄžRISI

FotoÄŸraf: Evrensel

Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önünde bir araya gelen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± istiyoruz” talepli bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±lar. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Naci AÄŸoÄŸlu okudu. AÄŸoÄŸlu açÄ±klamada “Ä°stanbul’da Prof.Dr. Göksel KalaycÄ± hocamÄ±zÄ±n bir hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülmesiyle baÅŸlayan bu süreçte, bugüne kadar 12 meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ± haksÄ±z yere uÄŸradÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±lar ve saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± çarpÄ±klÄ±klarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tükenmiÅŸlik nedeniyle yaÅŸamlarÄ±na son verildikleri için kaybettik. Ä°lk günden itibaren yetkilileri uyardÄ±k; SaÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±ndan vaz geçin, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik hürmetsiz, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, hekim ve hastayÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirici söylemlerinizden vazgeçin! Önce görmezden geldiler ve ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yoktur” dediler” diye konuÅŸtu.

KalaycÄ± “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ± istiyorum” temalÄ± nöbet eylemlerini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek Antalya Attalos meydanÄ±nda 10 .Ekim 2018 günü saat 18.00-20.00 arasÄ±nda yapacaklarÄ± nöbet eylemine Antalya halkÄ±ndan destek beklediklerini söyledi.

ANTALYA AÄ°LE HEKÄ°MLERÄ° DERNEÄžÄ° NÖBETTEYÄ°Z EYLEMÄ°

"SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ± Ä°stiyorum" etkinlikleri çerçevesinde Antalya Attalos Heykeli önünde Antalya Aile Hekimleri DerneÄŸi tarafÄ±ndan sürdürülen ÅŸiddet nöbeti gerçekleÅŸtirildi. YapÄ±lan etkinliÄŸine Antalya Tabip OdasÄ±'da katÄ±larak destek verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:28

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