KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan McKinsey tepkisi: DamadÄ±na dava aÃ§acak mÄ±sÄ±n?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan kÄ±sÄ±mlar ÅŸu ÅŸekilde:

"10 Ekim maÄŸdurlarÄ± aramÄ±zda. 103 evladÄ±mÄ±z, güvercinimiz yok oldu. AcÄ±yÄ± vicdanÄ± olan herkes derinden yaÅŸadÄ±. Ailelerin, annelerin, babalarÄ±n en azÄ±ndan acÄ±yÄ± anmalarÄ±na yasak getirilmesi vicdana yakÄ±ÅŸmaz. Onlara bu insanlÄ±ÄŸÄ± göstermek hepimizin görevidir.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili kanun teklifini verdik. Ä°lgili komisyonun olaÄŸanüstü toplanmasÄ±nÄ± istedik. Ak, kara her ÅŸey ortaya çÄ±kacak. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar yüz binleri buldu. Hangi parti samimiyse göreceksiniz.

Terör bir insanlÄ±k suçudur. Bugün Hakkari Çukurca'dan bir ÅŸehit haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlÄ±k yapanlarÄ± hiç kimse unutmasÄ±n. Bütün ÅŸehitlerimizin vebali günahÄ± onlarÄ±n boynunadÄ±r. Biz bütün bunlarÄ± dünyaya anlatmak zorundayÄ±z.

'TAM BÄ°R ZORBA DEVLET'

Siyaset niye vardÄ±r? Ülkeyi kalkÄ±ndÄ±rmak için siyaset yaparÄ±z. Büyütmek için yaparÄ±z. Evde, mahallede, sokakta huzur olsun diye yaparÄ±z. ZamanÄ± gelir eleÅŸtirir, destek oluruz. AmacÄ±mÄ±z daha saygÄ±n bir Türkiye'yi inÅŸa etmektir. Bir memlekette adalet varsa orada barÄ±ÅŸ da vardÄ±r. Gencecik çocuklarÄ± hapse atÄ±yorsanÄ±z orada adalet yoktur. AvukatÄ± bile neden böyle savunma yapÄ±yorsun diye hapse attÄ±lar. Tam bir zorba devlet. YaptÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±p sabaha karÅŸÄ± serbest bÄ±raktÄ±lar.

Bir ülke düÅŸünün avukatÄ±, gazetecileri, gencecik çocuklarÄ±, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, akademisyenleri hapiste.

Hava Harp Okulu öÄŸrencileri her yÄ±l Yalova'da eÄŸitim kampÄ± yapÄ±lÄ±r. Temmuz ayÄ±nda. 14 Temmuz'da diyorlar ki çÄ±kacaksÄ±nÄ±z. GeceyarÄ±sÄ± 12'de binin otobüslere gidiyoruz diyorlar. Gerekçe terör saldÄ±rÄ±sÄ±. Bunlar yargÄ±lanÄ±yorlar, müebbet hapse çarptÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Mahkemede diyorlar ki, komutanlar gelsin, biz öÄŸrenciyiz, bir ÅŸey yapmadÄ±k. Hiçbiri gelmiyor. Ama bu çocuklar müebbete çarptÄ±rÄ±lÄ±yor. Neden, emri dinledikleri için. 'Bir üst emir vermiÅŸse yorum getiremezsin' askerlikte kural budur. Bir emri alÄ±rken mÄ±rÄ±ldanmak ceza gerektirir diyor. Komutanlar dÄ±ÅŸarÄ±da öÄŸrenciler içeride bunun hukukla alakasÄ± var mÄ±? ÖÄŸrenci bunlar.

'DARBECÄ°LERÄ°N BÜYÜK KISMI DIÅžARIDA, ÖÄžRENCÄ°LER Ä°ÇERÄ°DE'

PaÅŸalar dÄ±ÅŸarÄ±da, öÄŸrenciler içeride. Bunun hukukla, adaletle ilgisi var mÄ±? Darbecilerin büyük kÄ±smÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da, darbecilerin yakÄ±nlarÄ± büyükelçi, müsteÅŸar, TBMM'de üst görevlerde. Ama bu öÄŸrencilerin paralarÄ± yok, bunlar gariban, bunlar içeride.

'DÄ°PLOMATLAR SINIR DIÅžI EDÄ°LMELÄ°'

Bir ülke düÅŸünün kendi ülkesinde yaÅŸayanlarÄ±n can güvenliÄŸi yok yabancÄ±larÄ±n da yok. Suudi bir gazeteci konsolosluÄŸa gidiyor. ÇÄ±kamÄ±yor bir türlü. Rivayetler çok. NasÄ±l bir ülkeyiz biz? Trump ABD'den baÄŸÄ±rÄ±yor, bizde hala takip edeceÄŸiz, izleyeceÄŸiz. Sen yabancÄ± bir gazeteciyi koruyamÄ±yorsan Türkiye Cumhuriyeti devletinden söz edilebilir mi? Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n gidiÅŸiyle ilgili fotoÄŸrafÄ± yabancÄ± bir ajans yayÄ±nlÄ±yor. Suudi Arabistan'la iliÅŸkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz. SorumluluÄŸu olanlarÄ± bulup yargÄ±ya teslim etmeliyiz. Türkiye çadÄ±r devleti olmamalÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan diplomatlar sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmeli, istenmeyen insan ilan edilmeli.

'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±' diyorlar ya 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda. Ne zaman yalan söylediÄŸini ispat etsem 'Eyy KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sen SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±n' der. Sen 16 yÄ±ldÄ±r neden düzeltemiyorsun? ArÄ±yorlar bir açÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulabilir miyiz diye. Senin feriÅŸtahÄ±n gelse iÄŸne ucu kadar açÄ±ÄŸÄ±mÄ± bulamaz.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

ErdoÄŸan aynÄ± kürsü aynÄ± salonda konuÅŸuyor. Kriz yok diyor, dakikalar sonra kriz var diyor. Bir insan bu kadar hÄ±zlÄ± dönemez. Ekonomik kriz var diyorsun, yok diyorsun. Bir arada her ÅŸeye dÄ±ÅŸ güçler diyordu. Manipülasyon yapÄ±yorlarsa sen sarayda piÅŸpirik mi oynuyorsun! 18 dakikada birbirine zÄ±t iki söylemi hangi siyasi ahlakla söylersin.

Kriz yokmuÅŸ. BurasÄ± doÄŸru. Saray'da kriz yok. Soruyordur; Ejder meyvesi? Var efendim. Badem sütü? o da var efendim. Saray'da kriz yok. ErdoÄŸan vatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ±nÄ± biliyor mu? HayÄ±r bilmiyor. Benim saygÄ± duyduÄŸum ErdoÄŸan seçimi kazandÄ±ktan sonra Keçiören'de mütevazÄ± daireye oturan ErdoÄŸandÄ±r. SaygÄ± duymadÄ±ÄŸÄ±m Saray'da oturandÄ±r.

8 ayda milyoner sayÄ±sÄ± 53 bin 439 kiÅŸi artmÄ±ÅŸ. Krizi fÄ±rsata çevirmiÅŸler. DoÄŸrudur. Kim bunlar? Emekçi mi, iÅŸçi mi? Tefeciler, rantiyeciler ve stokçular.

MCKÄ°NSEY ANLAÅžMASI

McKinsey'le anlaÅŸma yaptÄ±n. Onlar da bayraÄŸÄ±na saldÄ±ran adamlar. 10 tane soru sordum, cevabÄ±nÄ± ver dedim. CevabÄ±nÄ± bir köÅŸe yazarÄ±ndan aldÄ±m. Neden soruyorsun diyor. Benim bildiÄŸim gazeteci bir soru sorulmuÅŸsa bunun cevabÄ±nÄ± merak eder. SorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. CevaplarÄ± Türkiye bilmesin diye; bakan arkadaÅŸlara söyledim, hizmet almayacaksÄ±nÄ±z dedi. KÄ±zÄ±lcahamam'da ErdoÄŸan konuÅŸuyor. 'Bu zat ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücretiyle tutulmuÅŸ bir danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ± üzerinden sorduÄŸu sorularla bizi güya sorularla köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen gün bakan arkadaÅŸlarÄ±ma söyledim bunlardan fikri danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti almayacaksÄ±nÄ±z, biz bize yeteriz dedi. Demek ki 10 soru hedefini buldu. Bilal'in oku deÄŸil bizim okumuz. Türkiye Cumhuriyeti ve 16 bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Amerika ÅŸirketine teslim edecekti. Kendi sözcüsü yalanladÄ±. McKinsey'le anlaÅŸma yok dedi. Hangisi doÄŸru söylüyor? Bence sözcü doÄŸruyu söylüyor olabilir. Malum, ErdoÄŸan söylediÄŸini biraz sonra yalanlayabilecek birisi.

Damat diyordu ki, McKinsey için yapÄ±lan yorumlar cehaletten deÄŸilse ihanettendir. Bunu ben üstüme almadÄ±m. KayÄ±npederin bunu iptal etti, cehaletten mi ihanetten mi? ErdoÄŸan, damadÄ±n hakkÄ±nda da tazminat davasÄ± açacak mÄ±sÄ±n sana hain, cahil dediÄŸi için.

Gazi Üniversitesi'nden bir resmi yazÄ±. Hayati zorunluluÄŸu yoksa ameliyat etmeyin, 'para yok' diyor. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Dolar uçtu, vatandaÅŸ borç bataÄŸÄ±nda. Oyu bana verin Türkiye ÅŸahlanacak diyordu. Ne ÅŸahlandÄ±? Dolar. Enflasyon rakamÄ±nÄ± açÄ±klayan kiÅŸiyi görevden aldÄ±lar. Berat Bey'in arkadaÅŸÄ±nÄ± aldÄ±lar o koltuÄŸa.

'SEN KÄ°M OLUYORSUN DA BENÄ°M Ä°NANCIMI SORGULUYORSUNUZ?'

Benim atalarÄ±m, dedelerim Ä°ran'Ä±n Horasan'Ä±ndan Türkiye'ye gelmiÅŸlerdir. Benim atalarÄ±m, Selçuklu döneminde buraya gelmiÅŸlerdir. Bin yÄ±llÄ±k kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r Anadolu topraklarÄ±nda. Anadolu erenleri olarak geldiler Anadolu'ya. Yunus Emre, Mevlana gibi. Anadolu'nun TürkleÅŸmesini saÄŸladÄ±lar. Büyük dedemin mekanÄ± AkÅŸehir'dedir, adÄ± Seyid Mahmudi Hayrani'dir. SandukasÄ± ÅŸimdi Türk-Ä°slam Eserleri Müzesi'ndedir. Sen kim oluyorsun da benim MüslümanlÄ±ÄŸÄ±mÄ± sorguluyorsun! Benim atalarÄ±mÄ± anlatan kitaplar da vardÄ±r ama iÅŸin kaynaÄŸÄ±ndan öÄŸrenmek istiyorsan nakübül eÅŸraf kayÄ±tlarÄ±na bakacaksÄ±n, atalarÄ±mÄ±n kim olduÄŸunu öÄŸreneceksin. Bir ÅŸeyde haklÄ± benim MüslümanlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±m ona benzemez. Ben yalan söylemem, o söyler. Ben haram yemem, o yemez. Ben devletin hazinesine el uzatmam, o soyar. Benim inancÄ±mÄ± sorgulamak için sana yetkiyi kim verdi. Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduÄŸunu söylüyorsun." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:53

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