YargÄ±tay â€˜haksÄ±z tahrikâ€™ deyip bozdu, yerel mahkeme mÃ¼ebbette direndi

KadÄ±n cinayeti davasÄ±nda verilen mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± YargÄ±tayâ€™da â€˜haksÄ±z tahrikâ€™ iddiasÄ±yla bozuldu. Yerel mahkeme ise kararÄ±nda direndi.

Erzurum'da sevgilisi HanÄ±m Ç.'yi (32) bÄ±çaklayarak öldüren taksi sürücüsü Lokman SerçeoÄŸlu'na (31), 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin verdiÄŸi ömür boyu hapis cezasÄ±, YargÄ±tay tarafÄ±ndan fazla bulunarak bozuldu. YargÄ±tay, HanÄ±m Ç.'nin sevgilisini iteklemesinin, tokat atmasÄ±nÄ±n ve hakaret etmesinin 'haksÄ±z tahrik' sayÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Yerel mahkeme ise kararÄ±nda direnerek, Lokman SerçeoÄŸlu'nu bir kez daha ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Gerekçeli kararda, “Bu tip olaylarÄ±n genel olarak yakÄ±n mesafeden olayÄ± gören tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeni ile sanÄ±k savunmasÄ±na itibar edilerek her sokak ortasÄ±ndaki kadÄ±n cinayetinde haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmasÄ± sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±, bu durumun da hak ve nesafet kurallarÄ±na da aykÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r” denildi.

Olay, 17 Mart 2015'te, merkez Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, Åžifa Sokak'ta meydana geldi. Lokman SerçeoÄŸlu, cep telefonu ile evli sevgilisi HanÄ±m Ç.'yi arayÄ±p, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi. Sokakta buluÅŸan Lokman SerçeoÄŸlu ve HanÄ±m Ç. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Lokman SerçeoÄŸlu, HanÄ±m Ç.'yi bÄ±çaklayarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±, metrelerce yerde sürükleyerek iÅŸkence etti. HanÄ±m Ç. olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken Lokman SerçeoÄŸlu tutuklanarak cezaevine kondu. Lokman SerçeoÄŸlu hakkÄ±nda Erzurum 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±.

1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lan sanÄ±k Lokman SerçeoÄŸlu, “Benim namusum yerlere düÅŸtü, ben de namusumu temizledim” dedi.

YARGITAY: HAKSIZ TAHRÄ°K Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° YAPIN

12 KasÄ±m 2015'te yapÄ±lan karar duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±k Lokman SerçeoÄŸlu, ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. KararÄ±n temyiz edilmesinin ardÄ±ndan dosya YargÄ±tay 1'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. YargÄ±tay, sanÄ±ÄŸÄ±n ilk ifadesini iÅŸaret ederek haksÄ±z tahrik indirimi uygulanmasÄ± gerektiÄŸini ileri sürüldü.

HaksÄ±z tahrik hükümlerini uygulamayan mahkemenin fazla ceza verdiÄŸini iddia eden YargÄ±tay kararÄ± bozdu ve sanÄ±ÄŸa verilen cezanÄ±n düÅŸürülmesini istedi.

MAHKEME 'TAHRÄ°K' VE 'Ä°YÄ° HAL' UYGULAMADI

YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ± sonrasÄ± yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Lokman SerçeoÄŸlu, piÅŸman olduÄŸunu bildirdi. Mahkeme heyeti, YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±na karÅŸÄ± direnerek, bir önceki heyetin verdiÄŸi kararÄ± yerinde gördü ve Lokman SerçeoÄŸlu'nu 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasÄ±na mahkûm etti. Heyet, sanÄ±ÄŸa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uygulamadÄ±.

DÄ°RENME GEREKÇESÄ°

1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kararda direnme gerekçesini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

“SanÄ±ÄŸÄ±n olay yerine maktul ile konuÅŸmak amaçlÄ± deÄŸil maktulü bÄ±çaklamak amaçlÄ± gittiÄŸi mahkememizce kabul edilmiÅŸtir. SanÄ±k hakkÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±na itibar edilerek haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi kabul edilmesi halinde, sokak ortasÄ±nda öldürülen her kadÄ±n cinayetinde bu tip olaylarÄ±n genel olarak yakÄ±n mesafeden olayÄ± gören tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeni ile sanÄ±k savunmasÄ±na itibar edilerek her sokak ortasÄ±ndaki kadÄ±n cinayetinde haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmasÄ± sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±, bu durumunda hak ve nesafet kurallarÄ±na da aykÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n maktulün kendisine küfür ettiÄŸi ve iteklediÄŸi yönündeki savunmasÄ±nÄ±n az ceza almaya yönelik savunma olduÄŸu, kaldÄ± ki maktulün olay esnasÄ±nda sanÄ±ÄŸa küfrettiÄŸi ve iteklediÄŸi doÄŸru kabul edilse dahi, sanÄ±ÄŸÄ±n olay yerine maktulü yanÄ±nda bÄ±çak olduÄŸu halde öldürmek amaçlÄ± gitmesi ilk haksÄ±z hareketin sanÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸi, YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu'nun ilgili ilamÄ±nda sanÄ±k hakkÄ±nda haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmamasÄ±nÄ±n isabetli olduÄŸu deÄŸerlendirilerek YargÄ±tay 1'inci Ceza Dairesinin bozma ilamÄ±na karÅŸÄ± direnilmiÅŸ olup hüküm kurulmuÅŸtur.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:55

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