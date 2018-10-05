Gazeteci SayÄ±lÄŸan yine tahliye edilmedi: Yalan iddianame

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±ndan beri tutuklu olan KHK ile kapatÄ±lan DÄ°HA muhabiri Ä°dris SayÄ±lÄŸan yine tahliye edilmedi.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±ndan beri tutuklu olan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan DÄ°HA muhabiri Ä°dris SayÄ±lÄŸan yine tahliye edilmedi. Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi (MLSA) Hukuk Birimi tarafÄ±ndan temsil edilen SayÄ±lÄŸan savunmasÄ±nda, gazeteci ve muhalif kimliÄŸinden dolayÄ± tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Tamamen yalanlar üzerinden kurulan bir iddianame üzerinden 2 yÄ±ldÄ±r tutukluyum” dedi.

YaptÄ±ÄŸÄ± haberler, haber kaynaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmeleri ve sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar gerekçe gösterilerek 24 Ekim 2016’da MuÅŸ’ta tutuklanarak “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla hakkÄ±nda 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmaya, Trabzon E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci SayÄ±lÄŸan ve aynÄ± davadan baÅŸka cezaevlerinde tutuklu olan diÄŸer 3 sanÄ±k tutuklu olduklarÄ± cezaevinden SEGBÄ°S ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya, Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸma DerneÄŸi (MLSA) avukatlarÄ±ndan ve SayÄ±lÄŸan'Ä±n avukatÄ± Zelal Pelin DoÄŸan ile diÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ± SayÄ±lÄŸan’Ä±n babasÄ± Ramazan ve Süphiye SayÄ±lÄŸan ile diÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± izleyicileri olarak katÄ±ldÄ±.

Mahkeme baÅŸkanÄ±, dava dosyasÄ±na gelen evraklarÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan duruÅŸmada, savcÄ± sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸuna iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mütalaasÄ±nÄ± okudu. SavcÄ±, kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±, mevcut delil durumu ve kaç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek, aralarÄ±nda SayÄ±lÄŸan’Ä±n bulunduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti.

SAYILÄžAN: BU Ä°DDÄ°ANAME YALANLARLA DOLU

DiÄŸer sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± ardÄ±ndan Trabzon E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci SayÄ±lÄŸan savunmasÄ±nÄ± tercüman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Kürtçe yaptÄ±. DavanÄ±n iddianamesinde kendisiyle ilgili iki ÅŸey olduÄŸunu söyleyen SayÄ±lÄŸan, “Bu iddianamede, birincisi benim muhalif kimliÄŸe sahip gazeteci olduÄŸum, ikincisi ise bu davanÄ±n siyasi bir dava olduÄŸunu ortaya koyuyor. Bu iddianame bunlarÄ±n ispatÄ±dÄ±r. Daha önce mahkemeye 10 sayfalÄ±k yazÄ±lÄ± bir savunma yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Buna ek olarak birkaç ÅŸey daha söylemek istiyorum. Ä°ddianamenin 158, 159, ve 160’Ä±ncÄ± sayfalarÄ±nda tamamen yalan üzerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ddianamenin 224’üncü sayfasÄ±nda yer alan sonuç kÄ±smÄ± da yalanlarla dolu. 158’inci sayfada devlet güçleri hakkÄ±nda ‘iÅŸgal güçleri’ diye bir haber yazmÄ±ÅŸÄ±m. Ä°ddianamede öyle bir ÅŸey yok. Orada iÅŸgalci nerede yazÄ±yor, yalan söylüyorlar. YazdÄ±ÄŸÄ±m haberlerde 'devletin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlar meÅŸru deÄŸildir PKK’nin savunmasÄ± meÅŸrudur’ yazdÄ±ÄŸÄ±m iddia edilmekte. Böyle bir ÅŸey yok” diyerek iddianamede yer alan suçlamalara tepki gösterdi.

SayÄ±lÄŸan son olarak, “Ben 2 yÄ±ldÄ±r tutukluyum. Bu tutuklama ne ahlaki ne de vicdanidir. Hukuk ile hiçbir alakasÄ± yoktur. Ben muhalif bir gazeteciyim. Bu dava muhalif olan gazetecilerin sesini kesmeye yöneliktir” diyerek, tahliyesini talep etti.

DOÄžAN: HABERLER DIÅžINDA BAÅžKA BÄ°R DELÄ°L YOK

SayÄ±lÄŸan’Ä±n avukatÄ± Zelal Pelin DoÄŸan, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r devam eden yargÄ±lama boyunca müvekkilinin 1 kez bile fiziken mahkeme heyeti karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve savunmasÄ±nÄ± SEGBÄ°S üzerinden vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, müvekkilinin savunmasÄ±nÄ±n SEGBÄ°S üzerinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n adil yargÄ±lanma ve yüzyüzelik ilkelerinin ihlaline yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Müvekkilinin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 719 gündür tutuklu olduÄŸunu vurgulayan DoÄŸan, “Yürüttükleri mesleki faaliyetleri nedeniyle gazetecilerin tutuklanmasÄ± onlarÄ±n ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü haklarÄ±nÄ± ihlal ederken, aynÄ± zamanda halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ± da ihlal etmektedir. Gazetecilerin mesleklerini sürdürdükleri için özgürlüklerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± hak ihlalidir” diye kaydetti.

Ara kararÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan ve diÄŸer tutuklu 3 sanÄ±ÄŸÄ±n, dosyadaki mevcut delil durumu, suçun vasfÄ± ve mahiyeti, kuvvetli suç ve kaçma ÅŸüphesini gerekçe göstererek, tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi. Mahkeme, dava dosyasÄ±ndaki eksiklerin tamamlanmasÄ± için davayÄ± 24 AralÄ±k saat 10.30’a erteledi.

DAVA HAKKINDA

Mersin Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi’nden mezun olan gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan, 2014 yÄ±lÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± tarih olan 25 Ekim 2016’a kadar KHK ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±’nda (DÄ°HA) çalÄ±ÅŸtÄ±. Gazeteci SayÄ±lÄŸan, haber kaynaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler, yazdÄ±ÄŸÄ± haberler, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar, haber kaynaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmeler gerekçe gösterilerek SayÄ±lÄŸan, 17 Ekim 2016’da sabah saatlerinde MuÅŸ’taki evine yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gazeteci, SayÄ±lÄŸan 7 günlük gözaltÄ±dan sonra 24 Ekim 2016’da “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla 4 kiÅŸiyle birlikte tutuklandÄ±. SayÄ±lÄŸan, MuÅŸ Cezaevi’nde 2 hafta kaldÄ±ktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden Trabzon E Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. MuÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, SayÄ±lÄŸan tutuklandÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 9 ay sonra soruÅŸturmayÄ± tamamlayarak iddianame hazÄ±rladÄ±.

Uzun süren tutukluluk ve etkin bir yargÄ±lama yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle SayÄ±lÄŸan’Ä±n avukatlarÄ± Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi’nden (MLSA) Avukat Veysel Ok ve BarÄ±ÅŸ Oflas 11 Temmuz 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel baÅŸvuruda bulundu. SayÄ±lÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin ve haber amaçlÄ± görüÅŸmelerin basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸi belirtilen baÅŸvuruda SayÄ±lÄŸan’Ä±n DÄ°HA’da gazetecilik yapmasÄ± nedeniyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸi güvenliÄŸi ve özgürlüÄŸü hakkÄ± ile özel hayat korunmasÄ±, adil yargÄ±lanma, ifade özgürlüÄŸü ve adil yargÄ±lama haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi belirtildi. Ancak ÅŸu ana kadar AYM, baÅŸvuruyu karara baÄŸlamÄ±ÅŸ deÄŸil. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan tahliye edilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:32

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