Yedikule’de mahalleli 11 gündür nöbet tutuyor

Fatih’teki eski bostan arazisine belediye tarafından otopark yapılmak istenmesine karşı mahalleli nöbet tutuyor.

İstanbul Fatih’teki eski bostan arazisine, Fatih Belediyesi tarafından yapılmak istenen “Yedikule Açık Otopark” halkın tepkisine yol açtı. 23 Eylül gecesinde İstanbul surlarının iç kesiminde bulunan yeşil alana kurulması planlanan otopark için belediyeye bağlı ekipler, bostana çıkan Hacı Evhaddin Çıkmazı Sokağı’nı asfaltlayarak yeşil alanın bir bölümüne de mıcır döktü.

MA'nın haberine göre belediyenin başlattığı işlem üzerine 11 gündür alanda nöbet tutan mahalleliler ise, bostan arazisinde otopark değil çocuk parkı yapılmasını istiyor. “Yedikule Bostanları yeşil alan kalacak. Çocuklarımız oynayacak” pankartının asıldığı alanda çocuklar da sık sık “Çocuk parkı isteriz” sloganları atıyor.

Fotoğraf: MA

‘YAPTIKLARI İŞ KANUNSUZDUR’

Otopark yapımına mahalleli olarak tepki gösterdiklerini belirten mahalle sakinlerinden Seyithan Ilık, “Yaptıkları iş suç olmasına rağmen mahalleliyi takmadılar. Ve buraya bu mıcırları döktüler. Buranın yeşil alan olarak kalacağına dair verilen kararlar var. Lakin bunlar bakanların da kararlarını takmıyorlar. Kafalarına göre gelip burayı yıktılar” dedi.

‘VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR’

Fotoğraf: MA



11 gündür nöbet tuttuklarını söyleyen Semra Mercan da şu sözlerle tepki gösterdi: “Gece yarısı gelip buraya dozerlerle molozları yığdılar. Fatih Belediyesine gittik. Orada bir karar verdiler. Ama o kararla sadece yapımı durduruldu. Bu ikinci eylemleri tekrar yapabilirler. Bundan 3 sene önce Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir geldi burada herkesin önünde söz verdi. Burayı çocuk parkı yapacağım dedi. Şimdi Mustafa Demir’i göremiyoruz. Yeni başkanımız da gelmiyor.”

‘HOBİ BAHÇESİ OLSUN’

Doğma büyüme Yedikuleli olduğunu ifade eden Ahmet Türk de bostan arazisinin surlarla özdeş bir yapısının olduğunu ve bu toprakların verimli topraklar olduğunu söyledi. Bostan arazisinin otopark yapılmasının bir cinayet olduğuna dikkat çeken Türk, “Böyle açık bir alanı bir daha bulamayız. Bu alanlar açık kalmalı. Bu toprağın verimini alabilmeliyiz. Burayı ya park ya da hobi bahçesi yapsınlar” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURALAR YEŞERTİLSİN’

Önceden bu arazilerin hep bahçe olduğunu dile getiren bir diğer mahalleli Songül Üşekçioğlu ise, “Kıvırcık marulumuzu ve bütün yeşillikleri buradan alıyorduk. Ama şimdi buraları yıktılar. Biz yazın orada oturuyorduk. Çay içiyorduk. Şimdi otopark olursa nasıl olacak. Çocuklarımız için buralar park yapılsın. Şu çocuğum salıncakta sallansın, kaydırakta kaysın. Biz çimenlikte oturalım. Bütün mahalleli gelsin gezinsin” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 18:32

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