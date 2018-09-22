Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±: Her cami aynÄ± zamanda bir mekteptir

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ: Muallimlik vazifeniz, camide namaz kÄ±ldÄ±rma vazifenizin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor. Din eÄŸitimi olmadan din hizmeti olmaz.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n karma eÄŸitim maddesini yönetmelikten kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma ve tepkiler sürerken; Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ’tan da eÄŸitime iliÅŸkin yeni bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n fitilini ateÅŸleyecek açÄ±klama geldi. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, her caminin aynÄ± zamanda birer mektep olmasÄ± gerektiÄŸini iddia etti.

ErbaÅŸ, Edirne Ticaret OdasÄ± Konferans Salonu'nda din görevlileri ile bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, din görevlilerine ÅŸöyle seslendi:

“KÄ±yamete kadar hak-batÄ±l mücadelesi devam edecek. Bugünkü karanlÄ±k, cehalet o günden daha mÄ± az? KÄ±yamete kadar hak batÄ±l mücadelesi devam edeceÄŸine göre ÅŸeytan ve ÅŸeytanÄ±n ordularÄ± da vazifesini devam ettirecektir. Bu iÅŸ bitmeyecek, bu iÅŸ devam edecek. Peki Peygamberin yerine kim yapacak bu iÅŸi? Bizler yapacaÄŸÄ±z, sizler yapacaksÄ±nÄ±z, hepimiz yapacaÄŸÄ±z. Her cami aynÄ± zamanda birer mektep olmalÄ±. Camiye gelenler, gelmeyenler, mahallenin insanlarÄ± sizin talebeniz. Böyle düÅŸündüÄŸünüz zaman sizin muallimlik vazifeniz, camide namaz kÄ±ldÄ±rma vazifenizin önüne geçiyor. Din eÄŸitimi olmadan din hizmeti olmaz. Bu açÄ±dan ihtiyaç odaklÄ± Kur’an kurslarÄ±mÄ±zÄ± çok iyi bir ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸiz.” (Edirne/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 20:27

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