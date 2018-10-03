Irak ve Suriye tezkeresi Meclisâ€™te kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyon yetkisini bir yÄ±l uzatan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye sÄ±nÄ±r ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AKP, CHP, MHP ve Ä°YÄ° Parti’nin kabul oyu verdiÄŸi görüÅŸmelerde HDP ise ret oyu kullandÄ±.

Tezkere üzerinde CHP Grubu adÄ±na söz alan Ä°stanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'nin güney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca yaÅŸanan istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tehditlerin de artmasÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden etti.

SÄ±nÄ±r güvenliÄŸine dönük tehditlerin 16 yÄ±ldÄ±r izlenen yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politika nedeniyle arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çeviköz, “Bu tezkereyle alÄ±nacak yetki Türk SilahlÄ± Kuvvetlerini, Suriye ve Irak dÄ±ÅŸÄ±nda hangi yabancÄ± ülkelere göndermek için kullanÄ±lacak? YabancÄ± silahlÄ± kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasÄ± için TBMM'den yetki istemeyi gerektirecek hangi durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z?” diye sordu.

Hükümetin Suriye politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Çeviköz, “Her ÅŸeyden önce Suriye'de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik siyasetinizi bir an önce terk ederek, komÅŸumuzda akan kanÄ±n durmasÄ± ve siyasi geçiÅŸ sürecinin saÄŸlanmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±n. Bunun için Åžam yönetimiyle diyalog kurun. Ä°dlib, Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab'Ä±n Suriye topraÄŸÄ± olduÄŸunu artÄ±k kabul edin. CihatçÄ± örgütlere yakÄ±n olduÄŸunuz görüntüsünden kurtulun. Suriye'ye sürekli asker ve silah yÄ±ÄŸmayÄ± bÄ±rakÄ±n” dedi.

Çeviköz hükümetin Suriye politikalarÄ±na raÄŸmen tezkereye olumlu bakmak istediklerini dile getirdi.

AKP ÇATIÅžMALARIN SÜRECEÄžÄ° SÄ°NYALÄ°NÄ° VERDÄ°

TBMM Milli Savunma Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AKP Sivas Milletvekili Ä°smet YÄ±lmaz ise çatÄ±ÅŸma politikalarÄ±nÄ±n ilerleyen günlerde de devam edeceÄŸi sinyalini verdi:

“Ülkemizin terörle mücadelesi, terör sona erinceye kadar kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. Irak ve Suriye'deki istikrarsÄ±z siyasi ortamdan istifadeyle ülkemizin güney sÄ±nÄ±rlarÄ±nda terörün barÄ±nmasÄ±na, eÄŸitilmesine ve ülkemize terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na izin verilmeyecektir. Türkiye, güney sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ötesinde bir terör koridorunun oluÅŸturulmasÄ±na hem kendi güvenliÄŸi hem de Suriye'nin geleceÄŸi için müsaade etmeyecektir.”

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Irak ve Suriye'ye sÄ±nÄ±r ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 30 Ekim 2018'den itibaren bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:51

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