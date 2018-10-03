RTÃœK FOX, Tele 1 ve Halk TVâ€™ye ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

RTÃœK yeni yayÄ±n dÃ¶nemindeki ilk toplantÄ±sÄ±nda, FOX, Halk TV ve Tele 1â€™deki haber iÃ§erikli programlara para cezasÄ± verilmesine hÃ¼kmetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni yayÄ±n dönemindeki ilk toplantÄ±sÄ±nda, FOX, Halk TV ve Tele 1’deki haber içerikli programlara para cezasÄ± verilmesine hükmetti.

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni’nde Mersin Åžehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin “doÄŸruluÄŸundan emin olunmaksÄ±zÄ±n yayÄ±nlanamaz” hükmüne aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezasÄ± verdi. Tele 1’de ise “18 Dakika” programÄ±nda, “Türkiye’nin IÅžÄ°D ve El Nusra gibi örgütleri desteklediÄŸi” yönündeki yorumlarÄ±n Türkiye’nin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyici nitelikte olduÄŸu iddiasÄ±yla kanala idari para cezasÄ± müeyyidesi uygulandÄ±. AyrÄ±ca Halk TV’ye RTÜK tarafÄ±ndan gönderilen ikame programlarÄ± bildirilen tarih ve saatin dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±nlamÄ±ÅŸ ve yükümlülüÄŸünü yerine getirmemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle idari para cezasÄ± kesildi. FOX TV de 18 yaÅŸÄ±ndan küçük bir kÄ±zÄ±n hamile kalmasÄ±nÄ±n senaryolaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “Bizim Hikaye” isimli dizideki sahne ve diyaloglarÄ±n çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek nitelikte olmasÄ± nedeniyle Üst Kurul’dan idari para cezasÄ± aldÄ±. RTÜK yeni yayÄ±n döneminde küfür ve ÅŸiddet içerikli sahnelerle ekrana gelen 8 televizyon dizisine ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±.

KÜFÜR VE ÅžÄ°DDETE CEZA

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere göre, RTÜK toplantÄ±sÄ±nda yeni yayÄ±n dönemine baÅŸlayan ve ilk bölümlerinden itibaren reyting sÄ±ralamasÄ±nda zirveye yerleÅŸen bazÄ± TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açÄ±sÄ±ndan olumsuz örnek oluÅŸturan sahneler ele alÄ±ndÄ±.

Bu kapsamda, Show TV’nin “Gülperi” isimli dizisinde bir kadÄ±na taciz-tecavüz giriÅŸimi, makasla yaralama ve bir kadÄ±nÄ±n tokatlanarak darbedilmesi sahnelerinin ekrana getirildiÄŸini saptayan Üst Kurul, bu sahnelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek nitelikte olduÄŸu kanaatine vardÄ±. Gülperi dizisindeki bu sahneler nedeniyle Show TV’ye idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verildi.

‘ÇUKUR’UN YENÄ° SEZONUNA CEZA

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici ÅŸikayetine konu olan yapÄ±mlarÄ±ndan “Çukur” dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK’ün yaptÄ±rÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±. Üst Kurul, dizide yoÄŸun ÅŸekilde kullanÄ±lan ÅŸiddet içerikli sahne ve diyaloglarÄ±n çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek nitelikte olduÄŸunu deÄŸerlendirerek dizinin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Show TV’ye idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

‘AVLU’YA ÅžÄ°DDET YAPTIRIMI

Star TV’nin “Avlu” dizisinin tekrar bölümlerindeki ÅŸiddet içerikli sahneler de RTÜK’ün gözünden kaçmadÄ±.

Dizinin geçen sezonda 21.30’dan sonra yayÄ±nÄ±na giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaÅŸtÄ±rma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiÄŸi belirlendi ve sahnelerde buharlÄ± pres ütü ile el yakma, alkolik anneden ÅŸiddet görme, buzdolabÄ±na kapatÄ±lma, bÄ±çaklama gibi birçok ÅŸiddet sahnesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezasÄ± kesildi.

Star TV, bir baÅŸka dizisi olan “Söz” nedeniyle de Üst Kurul’dan idari para cezasÄ± aldÄ±. Ä°ncelemede erken saatte ÅŸiddet içerikli sahnelerin gösterilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve 21.30’dan sonra bu sahnelerin devam ettiÄŸi, ertesi gün ise 12.30-15.00 saatlerinde yetersiz bir çÄ±karma ve flulaÅŸtÄ±rma ile dizinin tekrar yayÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Üst Kurul toplantÄ±sÄ±nda ATV’ye, “Bir Zamanlar Çukurova” isimli dizinin çocuk ve gençlerin televizyon baÅŸÄ±nda olduÄŸu erken saatte ekrana getirilen bölümlerinde bir kadÄ±na tecavüz giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaki itiÅŸme ile bÄ±çaklayarak adam öldürme sahnesinin yayÄ±nlanmasÄ± ve bÄ±çaklanma sahnesinde yetersiz flulaÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± sebebiyle idari para cezasÄ± müeyyidesi verildi. Kanal D’ye de “Arka Sokaklar” isimli dizide tecavüz edilerek öldürülen bir çocuÄŸun bedeninin çamaÅŸÄ±r suyuna bulandÄ±ÄŸÄ± ve bu sebeple katil ile ilgili bilgiye ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde suçlunun delil karartmasÄ±nÄ± gösteren sahneler nedeniyle cezai yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Her iki diziye iliÅŸkin söz konusu cezalar, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek nitelikte olmalarÄ± nedeniyle verildi.

UZUN REKLAM LÄ°SANS Ä°PTALÄ° GETÄ°RDÄ°

RTÜK, DoÄŸu TV’ye bir saatlik yayÄ±n içinde 22 dakika 53 saniye reklam yayÄ±nlayarak saatlik reklam süresi olan 12 dakikalÄ±k sürenin aÅŸÄ±lmasÄ± nedeniyle en aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mÄ± uyguladÄ±. Daha önce kuruluÅŸa verilen müeyyideleri de dikkate alan Üst Kurul, kanalÄ±n yayÄ±n lisansÄ±nÄ± iptal etti.

SAÄžLIK BEYANINA YAYIN DURDURMA

Meltem TV ise “SaÄŸlÄ±k ve YaÅŸam” isimli programda KOAH ve prostat rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili saÄŸlÄ±k beyanÄ±nda bulunulduÄŸunun tespit edilmesi sebebiyle 10 gün geçici yayÄ±n durdurma yaptÄ±rÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±. SaÄŸlÄ±k beyanÄ±nda bulunarak çeÅŸitli ürünlerin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapan 1 An TV ve Halk Euro isimli kanal da aylÄ±k brüt gelirinin yüzde 5’i oranÄ±nda idari para cezasÄ± ve 5 kez program durdurma müeyyidesi aldÄ±.

Üst Kurul’dan Park TV, Mega Müzik, Gala TV Plus Müzik ve Ful TV isimli kanallara da 6112 sayÄ±lÄ± kanundaki çeÅŸitli hükümlerine aykÄ±rÄ± yayÄ±nlarÄ± nedeniyle idari para cezasÄ± müeyyidesi uygulanmasÄ± kararÄ± çÄ±ktÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:52

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