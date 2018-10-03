Samsun ve Mersin'de 3 ÅŸirket daha konkordato ilan etti.

Konkordato ilan eden firmalarÄ±n sayÄ±sÄ± gün geçtikçe artÄ±yor. Samsun'da iki ilaç firmasÄ± ve Mersin'de mobilya parçalarÄ± üreten bir ÅŸirket konkordato ilan etti. Åžirketler, borçlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda ödeyemediÄŸi durumlarda borçlara süre istemek için konkordatoyu kullanÄ±yor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ä°laç ÅŸirketleri Onfarma ve Ä°maretçioÄŸlu ile mobilya malzemeleri üreten fason pres firmasÄ± IÅŸÄ±n, konkordato ilan etti.

2010 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸ olan Onfarma, deÄŸiÅŸik tedavi gruplarÄ±nda jenerik küçük hacimli parenteral preparatlar üretiyor. MüÅŸterileri arasÄ±nda ilaç depolarÄ±, eczaneler, klinikler ve hastaneler bulunuyor.

Ä°maretçioÄŸlu LTD, cam ampuller içerisinde küçük hacimli parenteral solüsyonlarÄ±n dolumunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ fason üretim yapan bir firma. 2007 yÄ±lÄ±nda T.C. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu tarafÄ±ndan onay almÄ±ÅŸ.

1950 yÄ±lÄ±nda kurulan IÅŸÄ±n Pres firmasÄ± ise iç kapÄ± üretimi ile tanÄ±nÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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