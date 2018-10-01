Ceylan Ä°nÅŸaat konkordato ilan etti

Ceylan Ä°nÅŸaat (Ceylan Ä°nÅŸaat EÄŸitim KurumlarÄ± Turizm Ticaret ve Sanayi Limited) mali sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle konkordato ilan etti.

Ä°nÅŸaat sektörünün tanÄ±nmÄ±ÅŸ firmalarÄ±ndan Ceylan Ä°nÅŸaat, mali sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle konkordato talebinde bulundu. Hacizlere karÅŸÄ± koruma talep eden ÅŸirketin konkordato davasÄ±nda mahkeme, koruma kararÄ± çÄ±kardÄ± ve ÅŸirkete 3 kiÅŸilik komiser heyeti atanmasÄ±na hükmetti.

37 yÄ±ldÄ±r faaliyet yürüten Ceylan Ä°nÅŸaat (Ceylan Ä°nÅŸaat EÄŸitim KurumlarÄ± Turizm Ticaret ve Sanayi Limited), yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar gerekçesiyle BakÄ±rköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ± ÅŸirkete yönelik 3 aylÄ±k geçici mühlet kararÄ± verdi. Kararla birlikte, ÅŸirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Murat AtalÄ±, Türkan Özdemir ve AyÅŸe Rüya Özturan’Ä± konkordato komiseri olarak atandÄ±.

Muammer Ceylan tarafÄ±ndan 80’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Karaköy HÄ±rdavatçÄ±lar ÇarÅŸÄ±sÄ±’nda kurulan ÅŸirket, 90’lÄ± yÄ±llarÄ±nda ortasÄ±nda inÅŸaat sektörüne yönelmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 11:29

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