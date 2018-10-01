Nedim TÃ¼rkmen: Konkordato ilan eden ÅŸirket sayÄ±sÄ± 3 bini geÃ§ti

SÃ¶zcÃ¼ yazarÄ± Nedim TÃ¼rkmen, konkordato ilan eden ÅŸirket sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bini geÃ§tiÄŸini, yÄ±l bitmeden bu sayÄ±nÄ±n 5 bin ila 7 bin arasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Sözcü yazarÄ± Dr.Nedim Türkmen, Sözcü'de "Konkordato ilan eden ÅŸirket 3 bini geçti" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda "Konkordato baÅŸvurusunda bulunup talebi sonuçlanan borçlu sayÄ±sÄ± 3 bini geçti" ifadelerini kullandÄ±.

"Konkordato talebinde bulunan firmalar iÅŸ dünyasÄ± içindeki insanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmamakla birlikte sokaktaki vatandaÅŸÄ± oldukça ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor" diyen Türkmen, ÅŸöyle devam etti: "ÖrneÄŸin, Türkiye'nin en çok iÅŸ yapan restoranÄ±nÄ±n nasÄ±l oluyor da konkordato talep edecek noktaya geldiÄŸini sokaktaki vatandaÅŸ bir türlü anlamÄ±yor."

Türkmen'in yazÄ±sÄ±nda dikkat çeken ifadeler ÅŸöyle:

"Ülke genelinde ÅŸu ana kadar konkordato baÅŸvurusunda bulunup talebi sonuçlanan borçlu sayÄ±sÄ± 3 bini geçti. Åžu anda mahkemelere yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± konkordato talepleriyle ilgili kararlarÄ± bekleyen ve konkordato talebi için hazÄ±rlÄ±k yapan borçlu sayÄ±sÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, yÄ±l bitmeden bu sayÄ±nÄ±n 5 bin ila 7 bin arasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

Mali durumu bozulmuÅŸ olan borçlunun, borçlarÄ±nÄ± belli bir oran ve vadede ödemesine iliÅŸkin alacaklÄ±larÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± ve mahkemece onaylanan bir sulh anlaÅŸmasÄ± olan konkordato talebi, niçin bu kadar artmÄ±ÅŸtÄ±r?

Konkordato talep eden firmalarÄ±n ortak özelliÄŸi, yüksek tutarlÄ± borçlanma yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ±. Özellikle döviz cinsinden borçlu olanlarÄ±n durumu daha da vahim. Ülkemizde ekonomik krizin etkisiyle bankalarÄ±n kredi musluklarÄ±nÄ± kÄ±smalarÄ±, dövizin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana TL karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 60'Ä±n üzerinde deÄŸer kazanmasÄ± ve ekonomik faaliyetlerin daralmasÄ±yla beraber borçlu firmalar borçlarÄ±nÄ± vadelerinde ödeyememeye baÅŸladÄ±. Ticari iliÅŸki içinde bulunduklarÄ± diÄŸer firmalarÄ±n iflas etmesi ya da konkordato talebinde bulunmalarÄ± da nakit akÄ±ÅŸÄ±na en büyük darbeyi vurdu. ÇoÄŸunlukla küçük ve orta boy iÅŸletmeler (KOBÄ°) banka faizlerinin yükselmesiyle kredilerini erteleme yenileme iÅŸlemine konu edemiyorlar. YÄ±llÄ±k yüzde 17 faiz ödediÄŸiniz bir krediyle ilgili olarak bugün yüzde 45 yÄ±llÄ±k faizle erteleme yapmak intihardan farksÄ±z.

Sürekli olarak nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürebilmek için banka kredisine ihtiyaç duyan firmalar, artÄ±k tükenmiÅŸ durumdadÄ±r. Bu yüzden konkordato talep ederek kendilerini oksijen çadÄ±rÄ±na atmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 09:53

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