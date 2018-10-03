84 yÄ±llÄ±k tarÄ±m merkezi sessiz sedasÄ±z devredildi!

1934â€™ten bu yana tarÄ±msal araÅŸtÄ±rmalar yapan BATEMâ€™in kullanÄ±mÄ±ndaki 203 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k narenciye bahÃ§esi Hamidiye VakfÄ±â€™na sessiz sedasÄ±z devredildi.

Yusuf YAVUZ

Antalya

Antalya kent merkezinde bulunan BatÄ± Akdeniz TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü MüdürlüÄŸü (BATEM)’in kullanÄ±mÄ±ndaki Hazineye ait 203 dönümlük tarÄ±m arazisi 24 Haziran seçimlerine iki hafta kala VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Hamidiye VakfÄ±’na devredildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

1934 yÄ±lÄ±ndan bugüne bitkisel üretim alanÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yürüten kurumun narenciye bahçeleri, fidanlÄ±klar ve bahçe kültürleri istasyonlarÄ±nÄ± kapsayan arazinin sessiz sedasÄ±z Hamidiye VakfÄ±’na devredilmesi kentte tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Bölge tarÄ±mÄ±nÄ±n en önemli ürünü olan narenciyede üretimin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan kurum, 84 yÄ±ldÄ±r kent üreticilerine destek saÄŸlÄ±yordu.

TartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü ise konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ‘Narenciye’ olarak bilinen arazinin arÅŸiv ve tapu kayÄ±tlarÄ±na göre esas sahibinin Hamidiye VakfÄ± olduÄŸunu belirterek, taÅŸÄ±nmazÄ± VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü’nce yönetilen Hamidiye VakfÄ± adÄ±na 7 Haziran 2018’de tescil edildiÄŸi kaydedildi.

CHP’LÄ° ARI: NEDEN HAMÄ°DÄ°YE VAKFI?

Narenciye bahçesinin devir iÅŸlemini gündeme taÅŸÄ±yan CHP Antalya Milletvekili Cavit ArÄ± da VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü’nün açÄ±klamasÄ±nÄ±n itiraf niteliÄŸinde olduÄŸunu söyleyerek “VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü'nce yönetilen Hamidiye VakfÄ± adÄ±na 7 Haziran 2018'de tescil edilmiÅŸtir ifadesi suçun ikrarÄ±dÄ±r. Türkiye’deki tüm VakÄ±flar, genel müdürlüÄŸün kontrol ve denetimi altÄ±nda faaliyet göstermektedir. Neden Hamidiye VakfÄ±na verilmiÅŸtir? Bu vakÄ±f tarÄ±m iÅŸi ile mi uÄŸraÅŸmaktadÄ±r?” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

“Hamidiye VakfÄ± kimindir, cemaat midir bilmiyoruz.” diyen ArÄ± “Bu araziyi amacÄ±na uygun kullanÄ±r mÄ±, henüz güven vermiyor. Bu açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da BATEM’in hiçbir güvencesi yok. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n olaya müdahil olmasÄ±nÄ±, 7 Haziran 2018 tarihinden önce tapusu Hazine’ye ait olan bu arazinin yeniden hazineye devredilerek BATEM tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, Antalya’da kamu vicdanÄ±nÄ±n rahatlatacaktÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±.

ZMO: Ä°ÅžLEMÄ°N SEÇÄ°M ÖNCESÄ°NDE YAPILMASI MANÄ°DAR

Konuyla ilgili bir açÄ±klama yapan Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Antalya Åžubesi de “Her geçen gün ithal edilen tarÄ±msal ürünlere yeni bir ürün eklenirken, halkÄ±mÄ±zÄ±n beslenmesi ve saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±daya kavuÅŸmasÄ± için tarÄ±msal üretimimizi artÄ±rmak ve geliÅŸtirmek zorundayÄ±z. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri tarÄ±msal araÅŸtÄ±rmalar için kullanÄ±lan tapu kayÄ±tlarÄ±nda niteliÄŸi ‘Bahçe Kültürleri Ä°stasyonu’ olarak belirtilen BATEM’in kullanÄ±mÄ±ndaki arazinin niteliÄŸini ve kullanÄ±ÅŸ amacÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek giriÅŸimlerden vazgeçilmelidir” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

“Tescil tarihinin 7 Haziran 2018 olduÄŸu, kamu bürokrasinin 24 Haziran tarihinde yapÄ±lacak genel seçimler nedeniyle neredeyse hiçbir tasarrufta bulunmadÄ±ÄŸÄ± bir dönemde böyle bir iÅŸlemin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± manidardÄ±r.” denilen ZMO açÄ±klamasÄ±nda “Ancak 1934 yÄ±lÄ±ndan bu yana Enstitülerin kullanÄ±mÄ±nda olan, bugüne kadar hiçbir ÅŸekilde VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸünün ilgilenmediÄŸi, ilgisi olmamÄ±ÅŸ bir arazinin Hamidiye VakfÄ±na ait olduÄŸu yeni mi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Böyle bir iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸsa, BATEM’in ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n bilgilendirilmesi gerekmez miydi?” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:48

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