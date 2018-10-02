KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Saray'da kriz yok, ejder meyvesi var

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Parlamentoda yeni bir döneme baÅŸlÄ±yoruz. Åžundan herkesin emin olmasÄ±nÄ± istiyorum, nerede bir haksÄ±zlÄ±k olursa, nerede bir hukuksuzluk olursa halkÄ±n partisi olan CHP onlarÄ±n yanÄ±nda olacaktÄ±r. Elbette ki ülkemizi seviyoruz, elbette ki insanlarÄ±mÄ±zÄ± seviyoruz, haksÄ±zlÄ±ÄŸa ve hukuksuzluÄŸa uÄŸrayanlarÄ±n yanÄ±nda olmak her ÅŸeyden önce bizim görevimizdir.

BERBEROÄžLU'NUN TAHLÄ°YESÄ°

AramÄ±zda sayÄ±n Enis BerberoÄŸlu var, kendisine de hoÅŸgeldin diyoruz. 464 günlük bir esaret yaÅŸadÄ±, haksÄ±z ve hukuksuz olarak hapiste tutuldu. Bu esareti aÅŸtÄ±k, dün yemin etti. Åžimdi demokrasi üzerine düÅŸen gölgeyi kaldÄ±rmak AYM'nin görevi. Sorun Enis BerberoÄŸlu sorunu deÄŸildir, sorun bir demokrasi sorunudur. Sorunu bir milletvekiline indirgersek haksÄ±zlÄ±k yapmÄ±ÅŸ oluruz. Hapiste çok sayÄ±da arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Ece Sevim Öztürk, 4 aydÄ±r tutuklu gazeteci. Hiçbir günahÄ± yok. Ama içeride.

Cumartesi Annelerinin arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, haklarÄ±nÄ±, adaletlerini hep birlikte savunuyoruz. Demokrasi hepimiz için gerekli bir kavramdÄ±r. Ä°nsanlar ÅŸiddete baÅŸvurmamak kaydÄ±yla anayasal haklarÄ±nÄ± her zaman kullanabilir, kimseden izin almalarÄ±na gerek yoktur.

EREN ERDEM DAVASI

Eren Erdem niye hapiste? Hangi gerekçeyle hapiste? Neden yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçsÄ±n? DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± dönemde defalarca gitti geldi.

Siz FETÖ'yle kol kola gezerken o sizi eleÅŸtirdi. O ÅŸimdi hapiste, ama dÄ±ÅŸarÄ±da olanlar önemli görevlere getiriliyorlar. Bunun bizim gözümüzden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlarsa yanÄ±lÄ±yorlar.

FLORMAR DÄ°RENÄ°ÅžÄ°

Flormar iÅŸçileri aramÄ±zda... Ä°ÅŸçiler ne istiyor? En somut anlamÄ±yla anayasadaki haklarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar. Sendika kurmak yasak mÄ±? HayÄ±r, deÄŸil. Niye sendikaya üye oldunuz diye 132 kiÅŸinin iÅŸine son verildi. Onlar suçlu konumda, ama patron suçlu deÄŸil.

DeÄŸerli iÅŸçi kardeÅŸlerim, sendikalarÄ±n size sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±ndan çok daha fazla halkÄ±n partisi olan CHP size sahip çÄ±kacaktÄ±r.

Siz hak arÄ±yorsunuz, mücadele ediyorsunuz, çalÄ±ÅŸmak sizin hakkÄ±nÄ±z ve ödeviniz. HakkÄ±nÄ±zÄ± yerine getiriyorsunuz.

Devlet çalÄ±ÅŸmayÄ± destekler, çalÄ±ÅŸma barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak için gerekli tedbirleri alÄ±r. Anayasa söylüyor bunu. Hangisini yaptÄ±lar? Hiçbirisini yapmadÄ±lar.Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrÄ±lmaya zorlanamaz diyor anayasa. Sizin görevlerinize bu yüzden son veriliyor. Biz sizi sonuna dek destekleyeceÄŸiz ve desteklemeye devam edeceÄŸiz.

TUTUKLU 3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°

3. HavaalanÄ±nda ÅŸu anda hapiste olan 24 iÅŸçi var. Sendika kurmak isteyenleri iÅŸten atmayÄ±n diyorlar, servis sorunumuzu çözün diyorlar, yatakhanede tahtakurusu kanÄ±mÄ±zÄ± emiyor bunlarÄ± yok edin diyorlar, maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± elden vermeyin diyorlar, geçmiÅŸe dönük ücretlerimizi verin diyorlar, iÅŸ cinayetlerini durdurun diyorlar, bize iÅŸçi kÄ±yafeti verin diyorlar... Bu talepler nedeniyle 24 kiÅŸi ÅŸu an hapiste. CHP olarak hapisteki bütün iÅŸçilerimize selamlarÄ±mÄ±zÄ± ve saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± gönderiyoruz.

Ä°ÅŸçiler çalÄ±ÅŸmak istiyor, evlerine helal ekmek götürmek istiyorlar. Tefecilik yapmÄ±yorlar, yolsuzluk yapmÄ±yorlar, hukuksuzluk yapmÄ±yorlar. Tek adam rejimi bunlara tahammül edemiyorlar.

CUMARTESÄ° ANNELERÄ°'NE POLÄ°S SALDIRISI

Cumartesi Anneleri aramÄ±zda... 1995 yÄ±lÄ±ndan bu yana diyorlar ki çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n mezarÄ± nerede? "En azÄ±ndan bayramlarda gidelim. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bir yeri olsun." Ne yapÄ±yorlar? Galatasaray meydanda oturup evlerine gidiyorlar. TaÅŸkÄ±nlÄ±k yapÄ±lÄ±yor mu? HayÄ±r. Cam çerçeve kÄ±rÄ±lÄ±yor mu? HayÄ±r. Bir anne bunlarÄ± yapamaz zaten.

Neden toplanÄ±yorsunuz diye, coplar biber gazlarÄ±... Böyle bir ÅŸeyi annelere reva görmek günahtÄ±r.

DÄ±ÅŸ politikada bir kural vardÄ±r, içeride neyseniz dÄ±ÅŸarÄ±da da öyle olacaksÄ±nÄ±z. Çifte standart yapmayacaksÄ±nÄ±z.

FÄ°LÄ°STÄ°N SORUNU

Kudüs baÅŸkent olarak ilan edildi. ErdoÄŸan miting yaptÄ±. Bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z dedi, Filistinlilerle kucaklaÅŸacaÄŸÄ±z, Kudüs'te büyükelçilik açacaÄŸÄ±z dedi. Aradan süre geçti ne oldu? BM'de konuÅŸtu. Filistin'le ilgili aÄŸzÄ±ndan bir cümle çÄ±ktÄ± mÄ±? HayÄ±r. AKP'ye oy veren kardeÅŸlerimin vicdanÄ±na sesleniyorum: Filistinliler böyle kalsÄ±n diyorsan oy vermeye devam et.

Ä°srail'den Türkiye'ye vizesiz geliyorlar, Filistinliler vize alÄ±yor. Bize diyorlar ki, bunlarÄ± ülkeye hatÄ±rlatmayÄ±n. Filistinlileri ve onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak bizim görevimizdir. DÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka, içeride baÅŸka olmaz. Bu çifte standarta tahammül edemeyiz.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

Ekonomik krizin baÅŸÄ±ndayÄ±z, daha henüz mutfaklara yansÄ±madÄ±, çiftçiye tam yansÄ±madÄ±, esnafa tam yansÄ±madÄ±. 2001'de bir krizden sonra iktidar oldular, 16 yÄ±ldÄ±r tek baÅŸÄ±na yönetiyorlar, istedikleri bütçeyi yapÄ±yorlar... 16 yÄ±l sonra Türkiye yeniden krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Ekonomik krizin sebepleri ne? Türkiye'nin yönetilmemesi. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor.

Türkiye eÄŸer akÄ±lcÄ± yönetilseydi, böyle bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmazdÄ±. Kim önlerine geldiyse borçlandÄ±lar, tefecilere teslim olan bir iktidarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

"TL'YE DÖNECEKSEN DOLARLA VERÄ°LEN Ä°HALELERÄ° TL'YE ÇEVÄ°R"

Tefecilerin faizi çok yüksek. Öyle bir noktaya geldik ki tefecinin faizini ödemek için de borçlanÄ±yorlar. GeldiÄŸimiz nokta budur. Londra'ya gidiyorlar, Berlin'e gidiyorlar ne için? Yeniden bize borç verin diye, yalvarÄ±yorlar...Her ÅŸeyi dolara baÄŸladÄ±lar. BunlarÄ±n döneminde Türk LirasÄ± ikinci sÄ±nÄ±f para. Dolarla ihale yapÄ±yorsun, dolarla kiralar belirleniyor, her ÅŸey dolarla... TL'ye döneceksen dolarla yaptÄ±ÄŸÄ±n ihaleleri TL'ye çevir, çeviremez. Birazdan anlatacaÄŸÄ±m nedenini.

Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye yaÄŸmur gibi zam geliyor. Beyefendi öfkeleniyor nasÄ±l zam yaparsÄ±nÄ±z diye. Sen elektriÄŸe nasÄ±l zam yapÄ±yorsun, doÄŸalgaza nasÄ±l zam yapÄ±yorsun?

Sorumlu arÄ±yorlar, kim yapÄ±yor bunlarÄ±? DÄ±ÅŸ güçler. 16 yÄ±ldÄ±r memleketi dÄ±ÅŸ güçler mi yönetiyor?

KÄ±ÅŸÄ± göreceÄŸiz, karamsar bir kÄ±ÅŸ geçireceÄŸiz. Martta bu ülkeye baharÄ± getireceÄŸiz hep beraber.

YENÄ° EKONOMÄ° PROGRAMI: ÖZETÄ° DURGUNLUK

YEP'i açÄ±kladÄ±lar, 16 yÄ±lÄ±n sonunda yeni ekonomi programÄ±. 16 yÄ±lda bozdular, 3 yÄ±lda düzeltecekler. Yüksek enflasyona artÄ±k alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, iÅŸsizlik, vergiler artacak, devlet daha az yatÄ±rÄ±m yapacak. Ekonomide durgunluk olacak. YEP'in özeti budur.26 milyar dolar Türkiye dÄ±ÅŸarÄ±ya para ödemeli yÄ±l sonuna kadar. Bir de 12 milyar dolar cari açÄ±k var. 38 milyar dolar para lazÄ±m. Bu memleket bu hale gelecek memleket miydi?

Seneye ödenecek faiz 124 milyar lira. 2020'de 156 milyar lira faiz ödeyecekler. 2021'de 180 milyar lira faiz ödeyecekler. ÇalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, koÅŸturacaÄŸÄ±z, faizleri ödeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸçisi, emekçisi, yeni doÄŸan çocuÄŸu hepsi tefeciler için çalÄ±ÅŸacak.

KRÄ°ZÄ°N FATURASI KÄ°ME ÇIKIYOR?

DeÄŸerli arkadaÅŸlar, bu krizin faturasÄ± kime çÄ±kÄ±yor? AslÄ±nda hepiniz biliyorsunuz. Krizden kim etkilenir? Türkiye'de 3 grup var. Saray, sarayÄ±n çevresi, halk.

Sarayda kriz yok, her türlü yemini ederim sarayda kriz yok, ejder meyvesi var, smoothie var. Ev kirasÄ± yok, elektrik parasÄ± yok, doÄŸalgaz parasÄ± yok. ErdoÄŸan "Kriz mÄ±riz yok" diyor, doÄŸru diyor.

Her türlü israfÄ± yapabilirsin, her türlü israf aynÄ± zaman da itibardÄ±r diyor. Ä°sraf günahtÄ±r, ama o itibar olarak görüyor.

Havuz medyasÄ± var, bu medyadan hiç ÅŸikayet gelmez. Çünkü hepsi beslenirler. Talimat gelir, ÅŸöyle yazacaksÄ±nÄ±z diye. Saraya koÅŸulsuz itaat bunlarÄ±n temel kuralÄ±dÄ±r. Onlar için kriz söz konusu deÄŸil.

Krizden kim etkilenir? Ä°ÅŸçi, emekli, memur... BunlarÄ±n maaÅŸlarÄ± arttÄ± mÄ±? HayÄ±r.

ERDOÄžAN'A SORULAR

Benim ErdoÄŸan'a 10 sorum var. EÄŸer dinliyorsa not alsÄ±n. Not almaktan acizse kendisine bu sorularÄ± göndereceÄŸim.

1-ErdoÄŸan'a göre yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krizin sorumlusu dÄ±ÅŸ güçler mi?

2-EzanÄ±mÄ±za bayraÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±yorlar dediklerinden para istemeyi bu millete nasÄ±l anlatacaksÄ±nÄ±z?

3-Türkiye'de Mckinsey'in yapacaÄŸÄ±nÄ± yapacak kuruluÅŸ yok mu?

4-Devletin tüm mali bilgilerini ezanÄ±mÄ±za saldÄ±ranlara nasÄ±l teslim edeceksiniz?

5-McKinsey'e bu iÅŸi ihale ile mi tavsiye üzerine mi verdiniz? Bu ÅŸirketi size kim önerdi?

6. Bu anlaÅŸmanÄ±n tutarÄ±, kapsamÄ± ve süresi nedir? BunlarÄ± açÄ±klayacak mÄ±sÄ±nÄ±z? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:20

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