Åžule Ã‡et davasÄ±nda savcÄ± deÄŸiÅŸti

Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davada savcÄ±, delilleri Adli TÄ±p'a geÃ§ gÃ¶ndermesi ve dosyada yeterli hÄ±zÄ±n saÄŸlanamamasÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in ölümüne iliÅŸkin davada SavcÄ± Alev Ersan Albuz, delilleri Adli TÄ±p'a geç göndermesi ve dosyada yeterli hÄ±zÄ±n saÄŸlanamamasÄ± gerekçeleriyle görevden alÄ±ndÄ±. Dosya Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hüseyin Koca'ya verildi.

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat TasarÄ±m Fakültesi Tekstil TasarÄ±mÄ± 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Åžule Çet, yanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÇaÄŸatay A.'nÄ±n çaÄŸÄ±rmasÄ± üzerine gittiÄŸi plazanÄ±n 20. katÄ±ndan "ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek" yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Çet'in ölümüyle ilgili soruÅŸturmada genç kadÄ±ndan alÄ±nan numunelerin Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na geç gönderildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Alev Ersan Albuz'dan alÄ±narak baÅŸka bir savcÄ±ya verildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸüphelilerin ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanma talep edilmedi ve ÅŸüpheliler adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma dosyasÄ±na giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce cinsel iliÅŸkiye zorlandÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yer aldÄ±. Çet'in 9 parmaÄŸÄ±nÄ±n tÄ±rnak altÄ±nda bir erkeÄŸe ait dokular (deri kalÄ±ntÄ±sÄ±) ve DNA bulgularÄ± tespit edildi. Raporda, Çet'in kanÄ±nda "UyumayÄ± tetikleyen uyarÄ±cÄ± madde" ile vücudunda boÄŸuÅŸma izlerine de rastlandÄ±. ErkeÄŸe ait doku örnekleri ve DNA bulgularÄ±nÄ±n ise ÇaÄŸatay A.'ya ait olduÄŸu belirlendi.

Otopsi raporunun ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, savcÄ±lÄ±k 2 ÅŸüphelinin tekrar ifadesine baÅŸvurdu ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸi hürriyetinden yoksun kÄ±lma, cinsel saldÄ±rÄ±"dan tutuklanmalarÄ±na karar verdi.

SavcÄ±lÄ±k, geçen haziran ayÄ±nda kesin ölüm nedeninin tespiti için olaya iliÅŸkin numuneleri Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na göndermeye de karar verdi. Ancak eylül ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na kadar söz konusu numunelerin gönderilmediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere göre, soruÅŸturma savcÄ±sÄ± Albuz, dosyayÄ± Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gönderdi. Ancak incelenmesi talep edilen numunelerin Ä°stanbul'a iletilmediÄŸi belirlendi. Ä°stanbul TÄ±p Kurumu da numunelerin gelmemesi üzerine dosyayÄ± tekrar Ankara'ya gönderdi. Bunun üzerine eylül ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda numuneler ve soruÅŸturma dosyasÄ± bir kez daha Ä°stanbul'a gönderildi.

SoruÅŸturma dosyasÄ±ndaki bu aksaklÄ±klar üzerine BaÅŸsavcÄ±lÄ±k sürece müdahale etti. Åžüpheliler için önce tutuklama talebinde bulunulmamasÄ±, soruÅŸturma açÄ±sÄ±ndan hayati önem taÅŸÄ±yan numunelerin Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na geç gönderilmesi ve dosyada istenilen hÄ±zÄ±n saÄŸlanmamasÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma dosyasÄ± SavcÄ± Albuz'dan alÄ±ndÄ±. Dosya Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hüseyin Koca'ya verildi. Bu kapsamda tutuklu bulunan ÅŸüphelilerden yeniden doku örneÄŸi alÄ±ndÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et soruÅŸturmasÄ±nda deliller karartÄ±lmÄ±ÅŸ

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â€˜Åžuleâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ intihar deÄŸil cinayetâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 08:45

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