KÃ¼rtÃ§e mahalle isimlerininÂ deÄŸiÅŸtirilmesi tepki Ã§ekti

Mardinâ€™in KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi'nde atanan kayyÄ±m 3 mahalleye verilen KÃ¼rtÃ§e ismi deÄŸiÅŸtirdi. Mahalle halkÄ± duruma tepkili.

KÄ±zÄ±ltepeliler kayyÄ±mÄ±n mahallelerin Kürtçe isimlerini kendilerine sormadan deÄŸiÅŸtirmesine tepki göstererek, yaÅŸanan durumu kabul etmediklerini söylediler.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 6 AralÄ±k 2016 tarihinde Ä°lçe KaymakamÄ± Ahmet OdabaÅŸ’Ä±n kayyÄ±m olarak atandÄ±ÄŸÄ± Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) döneminde 3 mahalleye verilen Kürtçe ismi deÄŸiÅŸtirdi.

Belediyenin resmi internet sitesinde duyurusu yapÄ±lan karar doÄŸrultusunda; Berçem Mahallesi’ne Åžahkulubey, AÅŸiti Mahallesi’ne Yenikent ve Medya Mahallesi’ne de Selahattin Eyyubi ismi verildi. KararÄ±n; kayyÄ±m atamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r toplanmayan seçilmiÅŸ belediye meclisi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edilmesi dikkat çekti.

HALKA SORULMADAN DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

KararÄ±n ardÄ±ndan mahallelerde henüz tabela deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmadÄ±. AyrÄ±ca DBP’li belediye döneminde asÄ±lan Kürtçe ve Türkçe sokak tabelalarÄ± yerinde duruyor. Halk arasÄ±nda yapÄ±lan anket sonucu belirlenen isimlerin deÄŸiÅŸtirilmesinden de halkÄ±n birçoÄŸu haberdar olmadÄ±. MA’nÄ±n söz konusu deÄŸiÅŸikliÄŸi sorduÄŸu Berçem Mahallesi halkÄ±, medyaya yansÄ±yan haberlerle öÄŸrendikleri karara tepki gösterdi.

Berçem Mahallesi'nden Lokman Öncü: “Bu deÄŸiÅŸiklik, kimseye sorulmamÄ±ÅŸ. Anket yapsaydÄ± bakalÄ±m kaç kiÅŸi isim deÄŸiÅŸikliÄŸini kabul edecekti. KayyÄ±mÄ±n kendi karar alÄ±p kendi uyguluyor. Bizim için burasÄ± hala Berçem Mahallesi’dir” dedi.

‘MESELE DÄ°LÄ°MÄ°ZLE ALAKALI’

Åžehmuz Akgül de, mahallelerinde Kürtçe’nin yanÄ± sÄ±ra Türkçe isimlerin de bulunduÄŸuna dikkat çekerek, “Bu nedenle mesele, dilimizle alakalÄ±dÄ±r. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

HalkÄ±n talebi doÄŸrultusunda mahalle isimlerinin Kürtçe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±zÄ±ltepe Belediye Meclis Üyesi Türkiye Erol da, kayyÄ±mÄ±n hangi belediye meclisi ile bu deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini söyledi. KayyÄ±mdan sonra meclis üyelerinin belediyeye adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Erol, “Meclis yoktur. DeÄŸiÅŸikliÄŸi kimseye sormadan, birkaç daire müdürü ile yapÄ±yorlar. Halk da bunun farkÄ±nda. Kürtçe’yi ortadan kaldÄ±rma beklentisi içerisindeler; ama kaldÄ±ramayacaklar. YüzyÄ±ldÄ±r Kürtçe’yi unutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, baÅŸaramÄ±yorlar. Halk kayyÄ±mÄ±n bu uygulamalarÄ±na çok fazla tepkilidir. CevabÄ±nÄ± vermesini de bilir” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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