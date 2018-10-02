Tazyikli suyla vatandaÅŸÄ± yaralayan polise hapis cezasÄ±

TOMAâ€™dan sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tazyikli suyla bir Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisini yaralayan polise 2 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Ceza indirimle 1 yÄ±l 10 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TOMA’dan sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tazyikli suyla üniversite öÄŸrencisi Nergis Åž.’yi yaralayan polis Süleyman A., 2 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme ‘iyi hal’ gerekçesiyle cezayÄ± 1 yÄ±l 10 aya düÅŸürüp, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

Bursa’da, 2014 yÄ±lÄ± mart ayÄ±nda, Berkin Elvan’Ä±n öldürülmesini protesto etmek için yapÄ±lan yürüyüÅŸte TOMA’dan sÄ±kÄ±lan tazyikli suyun yüzüne isabet etmesiyle düÅŸerek kafasÄ±nÄ± çarpan üniversite öÄŸrencisi Nergis Åž.’nin (28) yaralanmasÄ±na neden olan polis Süleyman A. hakkÄ±ndaki dava görüldü.

Mahkemede, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klardan polis Vahit Fatih K., kendisinin sadece TOMA’yÄ± sürdüÄŸünü, su tazyik iÅŸi ile meslektaÅŸÄ± Süleyman A.’nÄ±n ilgilendiÄŸini belirtip suçlamayÄ± kabul etmedi.

AynÄ± davada yargÄ±lanan Süleyman A. ise görevli ÅŸube müdürünün emriyle gösterici gruba hedef gözetmeksizin tazyikli su sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TOMA’dan çÄ±kan suyun hiç kimseye ortopedik rahatsÄ±zlÄ±k veremeyeceÄŸini savundu. Süleyman A., müÅŸtekinin yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± darbelerden dolayÄ± yaralanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini iddia ederek, beraatini istedi.

‘SOL ELMACIK KEMÄ°ÄžÄ°M VE SAÄž ELÄ°MDE KIRIK OLUÅžTU’

Mahkemede ifade veren Nergis Åž. ise olay günü, Berkin Elvan’Ä±n öldürülmesini protesto eylemine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, “Yüzüme tazyikli su sÄ±karak müdahale ettiler. Yere düÅŸüp kafamÄ± çarptÄ±m. KalabalÄ±k beni markete taÅŸÄ±dÄ±. Burada polisler ile olan arbede devam etti. Sol elmacÄ±k kemiÄŸim ve saÄŸ elimde kÄ±rÄ±k oldu. 14 ay psikolojik tedavi gördüm ve okulu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m. SanÄ±klardan ÅŸikayetçiyim” dedi.

Daha sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme TOMA’yÄ± kullanan Vahit Fatih K.’nin beraatine karar verirken TOMA’dan tazyikli su sÄ±kan Süleyman A.’yÄ±, ‘yaralama’ suçundan 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n, silahtan sayÄ±lan TOMA ile ‘kamu görevlisinin sahip bulunduÄŸu nüfuzu kötüye kullandÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle cezasÄ±nÄ± 1 yÄ±l 15 aya çÄ±kardÄ±. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n ‘iyi hali’ni dikkate alÄ±p cezayÄ± 1 yÄ±l 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açÄ±k olmak koÅŸulu ile hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:39

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