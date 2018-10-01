Ankara'da ekmek zammÄ± geri Ã§ekildi

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ankara'daki yÃ¼zde 25'lik ekmek zammÄ±nÄ± durdurdu. Valilik ile esnaf odalarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu ise zam geri Ã§ekildi.

Ankara ValiliÄŸi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi temsilcileri arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerin sonucunda, ekmeÄŸe yapÄ±lan yüzde 25 zam geri çekildi. 200 gram ekmek 1.25 TL'den deÄŸil, 1 TL'den satÄ±lmaya devam edecek.

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Ankara Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin kararÄ±, 5362 sayÄ±lÄ± Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluÅŸlarÄ± Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara ValiliÄŸi ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi temsilcileri arasÄ±nda yapÄ±lan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiÅŸ ve eski tarife üzerinden ekmek satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verilmiÅŸtir” denildi.

TÄ°CARET BAKANLIÄžI ZAMMI DURDURMUÅžTU

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeÄŸin fiyatÄ± azami 1 TL olacak ÅŸekilde uygulanmasÄ±na iliÅŸkin görüÅŸ belirtmiÅŸ olup, ekmeÄŸin 1 TL'nin üzerinde satÄ±lmasÄ±na BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca uygun görüÅŸ verilmemiÅŸtir" denildi.

AçÄ±klamada yönetmeliÄŸe göre ekmek zammÄ± için odalarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tarifenin, bakanlÄ±ÄŸÄ±n görüÅŸüne sunulmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, “HazÄ±rlanan bu teklif BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸüne sunulmakta ve daha sonra yapÄ±lacak ilk toplantÄ±da oda meclisinin onayÄ±na sunulmaktadÄ±r. Bu ÅŸekilde hazÄ±rlanan tarifeler oda meclisinin onayÄ± ile yürürlüÄŸe girmektedir. EsnaflarÄ±mÄ±z için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur” denildi.

BakanlÄ±k görüÅŸü alÄ±nmadan zam yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

“BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeÄŸin fiyatÄ± azami 1 TL olacak ÅŸekilde uygulanmasÄ±na iliÅŸkin görüÅŸ belirtmiÅŸ olup, ekmeÄŸin 1 TL’nin üzerinde satÄ±lmasÄ±na BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca uygun görüÅŸ verilmemiÅŸtir.

Bu itibarla, ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden veya BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸü alÄ±nmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dÄ±ÅŸÄ±nda satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilenler hakkÄ±nda gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmasÄ±na yönelik tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ± hususu kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur." (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 10:19

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