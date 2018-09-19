Simit almak artÄ±k lÃ¼ks

Un, yaÄŸ ve susama gelen zamlar simit tÃ¼ketimini de lÃ¼ks hale getirdi.Mersinâ€™de simit fiyatlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam geldi.

DolarÄ±n yükselmesiyle birlikte simit de zamlandÄ±. Simidi yüzde 50 zamlÄ± satmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen simitçiler, “Üretmemiz gereken ÅŸeyleri bile dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz. Bu zamlarÄ±n hepsinin nedeni budur” dedi.

Dolar kurundaki artÄ±ÅŸtan etkilenen ürünlerden un, yaÄŸ ve susama zam gelmesiyle birlikte simit tüketimi de lükse girdi. Mersin’de bu malzemelerin yüzde 100 zamlanmasÄ±ndan dolayÄ± simitçiler ÅŸimdiye kadar 1 TL olan simidi 1.5 TL’ye satmaya baÅŸladÄ±.

MECBUREN ZAM YAPTIK

YapÄ±lan zamlardan dolayÄ± iÅŸlerinde ciddi bir düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden 10 yÄ±llÄ±k simitçi Mehmet Demir, fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aldÄ±klarÄ± ürünlere gelen zamlardan dolayÄ± olduÄŸunu aktardÄ±. Demir, “Bizim kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z malzemelerin hemen hemen hepsinde yüzde 100 bir zam oldu. Fakat bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zam ise yüzde 50 oldu. BakÄ±n bundan 2 ay önce 25 kiloluk susam çuvalÄ±nÄ± 200 TL’ye alÄ±rken ÅŸimdi 400 TL’ye, 50 kiloluk unun torbasÄ± 68 TL iken ÅŸimdi oldu 110 TL, yaÄŸÄ±n tenekesini 65 ile 70 TL arasÄ±nda alÄ±rken bugün 120 TL’ye alÄ±yoruz. Yine simidi içine koyduÄŸumuz kaÄŸÄ±t ve poÅŸet bile yüzde 100’ün üzerinde pahalandÄ±. Tüm bunlara zam gelince biz de mecburen zam yaptÄ±k” diye konuÅŸtu.

‘NORMALDE HÄ°Ç ARA VERMEZDÄ°K!

Ä°ÅŸlerinde yüzde 60 oranÄ±nda bir düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve müÅŸterilerin zamma tepki gösterdiÄŸini belirten Demir, ekmeÄŸe de zam beklendiÄŸini söyledi. Demir, “Bu simit fÄ±rÄ±nÄ±nda 3 elemanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±karmak zorunda kaldÄ±k. Normalde biz bu fÄ±rÄ±nda simit yaparken hiç ara vermezdik. Fakat bugün saatlerce oturuyoruz” ifadesinde bulundu.

‘KRÄ°Z YOK DÄ°YEN MEDYA GELÄ°P GÖRSÜN!’

Medyada sanki bir kriz yokmuÅŸ gibi gösterildiÄŸini aktaran Demir, “YalancÄ± bir medya var. BaÅŸtakiler ne söylüyorsa bu medya da onlarÄ± yazÄ±yor. Oysa halkta ciddi bir kriz var. HalkÄ±n alÄ±m gücü bitti fakat medya hiçbir kriz yokmuÅŸ gibi, herkesin durumu iyiymiÅŸ gibi yansÄ±tÄ±yor. Oysa gerçek ortada. NasÄ±l kriz yok gelip görsünler. Mersin’de kapanan dükkan sayÄ±sÄ± ortada. Bizler periÅŸan olduk. Neden bu kriz var çünkü milli üretim, yerli üretim diye bir ÅŸey bÄ±rakmadÄ±lar. Hepsi ithal ediliyor. Bugün kendi üretmemiz gereken ÅŸeyleri bile dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz. Bu zamlarÄ±n hepsinin nedeni de budur” dedi.

BU Ä°ÅžÄ°N SONU Ä°YÄ° DEÄžÄ°L!

Kriz öncesi iÅŸlerinin çok iyi olduÄŸunu dile getiren Cumali Serin, daha önceleri günde 3 bin simit yaptÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸimdi ise durumlarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu söyledi. Serin, “Hem simitçi, hem simit alan müÅŸteri hem de simit yapan bizler olarak bu zamdan çok kötü etkilendik. Bugün simit satanlar, ‘Ben artÄ±k simitçilik yapmam’ diyor. Bu iÅŸin sonunu iyi görmüyorum” ifadelerini kullandÄ±. (Mersin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:24

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