SMA hastasÄ± Arifeâ€™nin annesi: Umudumuzu Ã¶ldÃ¼rmesinler

Antalyaâ€™da SMA hastasÄ± 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Arife YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§ artÄ±k SGK tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmayacak. Aile ise yetkililere Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor.

Antalya’da SMA hastasÄ± 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Arife YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n bir yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± dozu 150 bin dolarlÄ±k ilaç, ‘solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle SGK tarafÄ±ndan kesildi.

Antalya’da Spinal Musküler Atrofi Tip- 1 (SMA) hastasÄ± 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Arife YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n bir yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±, dozu 150 bin dolarlÄ±k ilaç, ‘solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle SGK tarafÄ±ndan kesildi. Anne Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m, “KÄ±zÄ±mÄ±n atan kalbinin durdurulmasÄ±nÄ± istemiyorum. Arife’min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksÄ±n” dedi.

Antalya’da oturan Teslime ve Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m çiftinin çocuklarÄ± Arife, henüz 5,5 aylÄ±kken teÅŸhisi konulan SMA hastalÄ±ÄŸÄ± ile mücadele ediyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesi, kÄ±zlarÄ±nÄ± hayatta tutabilmek için her yolu deniyor. SMA’nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lacak ilacÄ±n ABD’de üretilmesiyle umutlanan aile, ilacÄ±n tek dozunun 150 bin dolarÄ± aÅŸmasÄ± nedeniyle büyük üzüntü yaÅŸadÄ±. Otelde garsonluk yaparak ailesinin geçimini saÄŸlayan baba Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n maaÅŸÄ± ilacÄ± almaya yetmedi. Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n da dahil olduÄŸu SMA hastasÄ± çocuklarÄ±n aileleri, ilacÄ±n SGK kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ± için seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Birçok ilde eylem yapan ailelerin çabasÄ± sonunda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n devreye girmesiyle ilaç SGK kapsamÄ±nda Türkiye’ye getirildi.

Ä°LACA SON VERÄ°LDÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n SMA hastasÄ± çocuklara 4 dozluk sunduÄŸu destekten yararlanan YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesi, ilk dozu geçen yÄ±l aldÄ±. Anne Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±llÄ±k tedavi boyunca ilaçtan 5 doz aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. HastanÄ±n geliÅŸim göstermesine baÄŸlÄ± olarak desteÄŸin sürdürüldüÄŸünü kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, kÄ±zÄ±nÄ±n ilaçtan sonra bazÄ± hareketler yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 6’ncÄ± dozu almak için baÅŸvurduklarÄ±nÄ± vurgulayan Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m, kÄ±zÄ±, solunum cihazÄ±ndan tamamen ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için BakanlÄ±ÄŸÄ±n tedaviye son verdiÄŸini söyledi. Ä°lacÄ± karÅŸÄ±layamayacaklarÄ±nÄ± kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Bunu kabul edemiyoruz, tedavinin çok baÅŸÄ±ndayÄ±z. 5 dozda ciddi geliÅŸmeler gördük. Ä°laçtan önce Arife 5 dakika solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±lamÄ±yordu. Ä°laçtan sonra 12 saate kadar cihazdan ayrÄ± kalabiliyordu. Mimikler ortaya çÄ±ktÄ± ve kendi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlatabiliyordu. Vücuduna hareket geldi. Gözle görülür ciddi geliÅŸmeler baÅŸlamÄ±ÅŸken, tedavinin baÅŸÄ±nda ilaç kesildi” diye konuÅŸtu. Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m, tedavinin devam etmesi için bir yÄ±lÄ±n sonunda hastanÄ±n 24 saat boyunca solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ± ve kendi baÅŸÄ±na solunum yapmasÄ± gerektiÄŸini, kÄ±zÄ±nÄ±n ise 12 saat solunum cihazÄ±ndan ayrÄ± kalabildiÄŸini kaydetti.

‘KABULLENEMÄ°YORUZ’

Arife’nin kaderine mahkum edildiÄŸini ifade eden Teslime YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilacÄ±n ÅŸartsÄ±z ve koÅŸulsuz tüm SMA hastalarÄ±nÄ±n hakkÄ± olduÄŸunu söyledi. DiÄŸer hastalarÄ±n ilaca ulaÅŸmasÄ± için mücadele ederken Arife’nin ilacÄ±nÄ±n kesildiÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Durumu kabullenemiyoruz. Ä°lacÄ± ömür boyu kullanmalarÄ± gerekiyor. Bu ilaca muhtacÄ±z. 9 Eylül’de ilacÄ± almasÄ± gerekiyordu ama alamadÄ±k. Åžimdi sÄ±kÄ±ntÄ±lar tekrar baÅŸladÄ±. Ä°laç kesilirse Arife kaderine mahkum edilecek. KÄ±zÄ±mÄ±n atan kalbinin durdurulmasÄ±nÄ± istemiyorum. Arife’min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksÄ±n. Ä°laç en azÄ±ndan ölümünü engelliyor. Ä°laç sayesinde hastanelerden uzaklaÅŸtÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ±zla böyle de mutluyuz, Arife’me nefes olsunlar, ne olur ilacÄ±nÄ± kesmesinler. SMA ölsün, hastalar deÄŸil. Ä°laçtan önce umudumuz yoktu, ilaç sayesinde umutlandÄ±k, ÅŸimdi umudumuzu öldürmesinler.” (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:42

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