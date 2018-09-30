KasÄ±rga daha gelmedi: YaÄŸmur pek Ã§ok yerde hayatÄ± felÃ§ etti

Yurdun batÄ± kesimlerinde etkili olan saÄŸanak Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Manisa baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok merkezde hayatÄ± felÃ§ etti.

Türkiye Yunanistan'da hayatÄ± alt üst eden kasÄ±rgayÄ± beklerken bugün Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Manisa'da etkili olan saÄŸanak hayatÄ± felç etti. Pek çok yerde sel sularÄ± arabalarÄ± sürükledi, ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

Ä°stabul Beykoz'daki Çengelderesi, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle taÅŸtÄ±. Dere yakÄ±nÄ±nda bulunan 2 ev sular altÄ±nda kaldÄ±. Evde kalanlar tavanÄ± kÄ±rarak çatÄ±dan çÄ±ktÄ±.

Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Çengelderesi'nin taÅŸmasÄ±na neden oldu. Dere yakÄ±nÄ±nda bulunan evler sular altÄ±nda kaldÄ±. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda uykuda olan Kerem Demirel ve eÅŸini komÅŸularÄ± uyandÄ±rdÄ±. Evden tavanÄ± delerek çatÄ±ya çÄ±kan Demirel, eÅŸini ve 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunu son anda kurtardÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eÅŸyalar kullanÄ±lamaz hale geldi.

Nurten Demirel "Çok ÅŸiddetli yaÄŸmur yaÄŸÄ±nca ne olduÄŸumuzu anlamadÄ±k. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir ÅŸey çÄ±kartamadÄ±k. Balkondaki tavanÄ± kÄ±rÄ±p çatÄ±ya çÄ±kmak zorunda kaldÄ±k. Üstümüze bir mont bile alamadÄ±k. Çok sefil kaldÄ±k. Åžimdi ne olacak? Ne kÄ±yafetimiz hiçbir ÅŸeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayaÄŸÄ±m titredi. AltÄ±nÄ± bile gözümüz görmedi. Mama alayÄ±m dedim. Ben mama almak için koÅŸuyorum çocuk aç kalmasÄ±n diye. Görürler mi bizi, nasÄ±l duracaÄŸÄ±z bu halde?" diye konuÅŸtu.

Ä°Åž MAKÄ°NESÄ°YLE KURTARILDILAR

FotoÄŸraf: Ramazan EÄŸri/DHA

Mahmut Åževket PaÅŸa'da derenin taÅŸmasÄ± sonucu bir evde yaÅŸayan 3 kiÅŸi mahsur kaldÄ±. Mahsur kalanlar kepçe yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

Dere kenarÄ±nda bulunan bir evde 3 kiÅŸi mahsur kaldÄ±. Evde oturanlar dereden gelen aÄŸaç parçalarÄ± evin etrafÄ±nÄ± kapladÄ±ÄŸÄ± için evden çÄ±kamadÄ±. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastasÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen Selahattin AktaÅŸ, eÅŸi Hayriye AktaÅŸ, kÄ±zlarÄ± Ufkun AktaÅŸ kepçe yardÄ±mÄ±yla çÄ±kartÄ±ldÄ±. AktaÅŸ ailesi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

APARTMANA YILDIRIM DÜÅžTÜ, ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

FotoÄŸraf: DHA

Öte yandan ElmalÄ± Mahallesi'nde Tepetarla Caddesi bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± söndürdü. YangÄ±nda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

17 AÄŸustos'un merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k'te dere yataÄŸÄ±nda yÃ¼zlerce konut

KANDIRA’DA EV VE Ä°Åž YERLERÄ°NÄ° SU BASTI

FotoÄŸraf: AA

Kocaeli’nin KandÄ±ra ilçesinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± ev ye iÅŸ yerlerini su bastÄ±. Ä°lçede taÅŸkÄ±n sonucu trafiÄŸe kapanan yollar yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±lÄ±rken, Kocaeli Ä°tfaiyesi ve Ä°SU ekipleri Kefken'de su baskÄ±nÄ± yaÅŸanan yazlÄ±klarda tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Kocaeli'nin KandÄ±ra ilçesinde etkili olan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazÄ± köylerde yollar sular altÄ±nda kaldÄ±. SaÄŸanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

KandÄ±ra Sanayi Sitesi'nin giriÅŸi sular altÄ±nda kalÄ±rken, PÄ±narlÄ± Mahallesi'ndeki bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini de su bastÄ±. LokmanlÄ± Mahallesi'nde bir ahÄ±rdaki saman balyalarÄ± da yaÄŸmur suyunda sürüklendi.

Ä°lçedeki KumcaÄŸÄ±z, KanlÄ±dere ve LokmanlÄ± derelerinin taÅŸmasÄ± üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiÄŸi köprüleri trafiÄŸe kapattÄ±. Ä°tfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Öte yandan KÄ±ÅŸla Deresi'nde suya kapÄ±lan bir köpek, AFAD ekipleri tarafÄ±ndan bot yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

AFAD Kocaeli Ä°l Müdürü Salim TekoÄŸul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaÅŸanan olumsuzluklara müdahalenin devam ettiÄŸini, KandÄ±ra-Kaynarca yolunun çalÄ±ÅŸmalarla tekrar trafiÄŸe açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SEDAÅž ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± anlatan TekoÄŸul, "Can kaybÄ± yok. KandÄ±ra'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, merkezden uzak köylerde, daha çok Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoÄŸunlaÅŸan bir yaÄŸÄ±ÅŸ söz konusu. Daha çok zirai zararlarÄ±n olduÄŸu noktasÄ±nda bilgiler söz konusu” dedi.

SAÄžANAK SAKARYA'DA HAYATI FELÇ ETTÄ°

FotoÄŸraf: AA

Sakarya’nÄ±n Kaynarca ilçesinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu bazÄ± araçlar suda sürüklendi. Ä°lçede sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. SaÄŸanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini de su bastÄ±. Ekipler, iÅŸ makineleriyle ev ve iÅŸ yerlerinde su tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor. SaÄŸanak, ilçede etkisini kaybetti.

AFAD, Sakarya BüyükÅŸehir Belediyesi, SASKÄ° ve itfaiye ekipleri, bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Sürüklenen araçlar, çekiciler yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Park halindeki aracÄ± 1,5 kilometre sürüklenen Adem Åžentürk, pazar yerinde düÄŸün cemiyetine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 dakika sonra sel felaketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SularÄ±n aracÄ±nÄ± sürüklediÄŸini anlatan Åžentürk, "Sular azalmadan aracÄ± bulamadÄ±k, en sonunda Karasu kavÅŸaÄŸÄ±ndaki derede bulduk. Arabam pert oldu, kullanÄ±lacak hali kalmadÄ±. Yetkililerden yardÄ±m istiyoruz, maÄŸduruz. Daha önce yaÅŸandÄ± ama bu kadar ÅŸiddetli deÄŸildi, çok korkunçtu, her tarafÄ± bir anda su bastÄ±." diye konuÅŸtu.

Kaynarca Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynur Özel bölgede metrekareye 115 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtüÄŸünü söyledi ve “Çok ÅŸükür can kaybÄ±mÄ±z yok, maddi hasarÄ±mÄ±z çok” diye devam etti.

TURGUTLU’DA SAÄžANAK YAÄžMUR CADDE VE SOKAKLARI DEREYE ÇEVÄ°RDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Manisa Turgutlu'da akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸmur ilçenin özellikle YiÄŸitler ve Ä°stasyonaltÄ± Mahalleri'nde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ä°stasyonaltÄ± Mahallesi Gar mevkiinde cadde ve sokaklarda biriken sular, araç ve yaya trafiÄŸini olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dereye dönüÅŸen cadde ve sokaklarda çok sayÄ±da rögarlar da tÄ±kandÄ±. YaÅŸanan elektrik kesintisi nedeniyle de YarÄ±ntÄ± Su Pompalama Tesisleri'nden bir çok mahalleye su verilemedi.

Gar MeydanÄ±'nda ve Ä°stasyonaltÄ± Mahallesi Ova Bölgesi'ne çÄ±kÄ±ÅŸta meydana gelen su birikintisine tepki gösteren mahalle sakinlerinden Ferdi YetiÅŸen; “YÄ±llardÄ±r her yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± çileyi yaÅŸamaktan bÄ±ktÄ±k. Yetkililer baÅŸka mahallelere estetik güzelleÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±na bu bölgenin alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlasÄ±nlar” dedi.

Turgutlu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü, ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü ve Ä°tfaiye ekipleri, dereye dönen cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

FIRTINAYI BEKLEYEN TRAKYA'YA YAÄžMUR HAKÄ°M

FotoÄŸraf: DHA

Yunanistan üzerinde gelen fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisi altÄ±na girmesi beklenen Edirne ve KÄ±rklareli'de de hafif yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. TekirdaÄŸ'da ise Marmara Denizi'ndeki adalara yapÄ±lan feribot seferleri durdurulurken, Emniyet MüdürlüÄŸü'nde de personel izinleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BALIKÇILAR DENÄ°ZE AÇILAMADI

TekirdaÄŸ'Ä±n Marmara Denizi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Marmara EreÄŸlisi ilçesinde balÄ±kçÄ±lar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balÄ±ÄŸa çÄ±kamÄ±yor. Ä°lçede hÄ±zÄ± saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 30 balÄ±kçÄ± teknesi limana çekildi.

MARMARA, EGE, BATI AKDENÄ°Z Ä°ÇÄ°N KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Giresun, Bayburt ve GümüÅŸhane çevrelerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak etkili olacak.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n Edirne, KÄ±rklareli, Çanakkale, Ä°zmir, AydÄ±n, MuÄŸla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doÄŸu ve Isparta'nÄ±n güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n da ülkenin batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde ise önemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n Marmara'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), KÄ±yÄ± Ege ve BatÄ± Akdeniz'de güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (60-70 kilometre/saat), DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi ve DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 19:48

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