17 AÄŸustos'un merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k'te dere yataÄŸÄ±nda yÃ¼zlerce konut

17 AÄŸustos depreminin merkez Ã¼ssÃ¼ olan Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde dere yataÄŸÄ±na yapÄ±lan apartmanlar dikkat Ã§ekiyor.

Ergün AYAZ

AliÅŸan KOYUNCU

Çevre Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Sait AÄŸdacÄ±, 17 AÄŸustos depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dere yataÄŸÄ± yapÄ±lan yüzlerce konut olduÄŸunu ve bu evlerin depremde yÄ±kÄ±lma riskinin yüksek olduÄŸunu söyledi. AÄŸdacÄ±, "1999 depreminden sonra bÄ±rakÄ±n ders almayÄ± daha da geriye gitmiÅŸiz" dedi.

Gölcük DeÄŸirmendere Mahallesi'nde bulunan KerimaÄŸa Deresi yataÄŸÄ±na yapÄ±lan apartmanlar dikkat çekiyor. Dere yataÄŸÄ±ndaki apartmanlarda yaÅŸayan insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n tehlike altÄ±nda olduÄŸunu söyleyen Çevre Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Sait AÄŸdacÄ±, "KerimaÄŸa Deresi'nin yataÄŸÄ± üzerinde onlarca hatta yüzlerce konut var. Bu sitelerin içerisinde insanlar yaÅŸÄ±yor. Bir tane iki tane daire de deÄŸil, onlarca yüzlerce daire, dere yataÄŸÄ±na inÅŸa edilmiÅŸ durumda. Bu bölgede imar izni 3 kat olmasÄ±na raÄŸmen kot farkÄ± gibi bahaneler kullanarak 6 katlÄ± siteler yapÄ±lÄ±yor. 'Deprem geliyor' diyoruz, Ä°stanbul depremi yakÄ±nda. Ondan önce bana göre Bursa depremi bekleniyor, geldiÄŸi takdirde bu konutlar çok aÄŸÄ±r hasar alacak bu konutlarda yaÅŸayan insanlar hayatÄ±nÄ± kaybedebilir" dedi.

'DENETÄ°MSÄ°Z YAPILARIN YIKILMA RÄ°SKÄ° ÇOK FAZLA'

Dere yataÄŸÄ±na yapÄ±lan binalarÄ±n yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸta su baskÄ±nlarÄ±na maruz kalacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen AÄŸdacÄ±, "1999 depreminin acÄ±sÄ±nÄ± hep beraber yaÅŸadÄ±k, binlerce insanÄ±mÄ±zÄ± kaybettik, tekrar bunu yaÅŸamak istemiyoruz. Biz, görüldüÄŸü üzere 1999 depreminden sonra bÄ±rakÄ±n ders almayÄ± daha da geriye gitmiÅŸiz. Bu noktalarÄ±n tek tehlikesi deprem de deÄŸil. Bu bölgelere lokal yaÄŸÄ±ÅŸlar olduÄŸu zaman dere yataklarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan evlerin özellikle alt katlarÄ±nda su baskÄ±nlarÄ± olmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Her taraf beton olduÄŸu için yaÄŸÄ±ÅŸlar artÄ±k toprakla buluÅŸamÄ±yor. BuluÅŸamadÄ±ÄŸÄ± zaman da sel vaziyetinde yüksek yoÄŸunluklu ve yüksek debili akÄ±yor; neticede de evleri su basÄ±yor. Ondan önemlisi de Allah korusun bir deprem durumunda yÄ±kÄ±lacak bu evler. Yani bu türde yapÄ±lan yapÄ±larÄ±n mevzuata uygun olmayan, kontrolsüz denetimsiz yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±lma riski çok fazla ve maalesef içerisinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da hayatÄ±nÄ± kaybedecek." (Kocaeli/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 10:58

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