Merkel-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: Birbirlerinin ayaklarÄ±na basmadÄ±lar

YÃ¼cel Ã–zdemir ErdoÄŸan-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yazdÄ±: Ä°ki liderin tutumu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlar konusunda birbirine oldukÃ§a baÄŸÄ±mlÄ± olmalarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Berlin

Günlerdir konuÅŸulan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in görüÅŸmesi gerçekleÅŸti. GörüÅŸmeden sonra az sayÄ±da gazatecinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k BinasÄ±’nda yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda her iki liderin de iliÅŸkilerde yeni bir gerilime yol açmamak için hassas davrandÄ±ÄŸÄ± görüldü.

ErdoÄŸan, genel olarak Türkiye’de hakkÄ±nda yargÄ± kararÄ± bulunan ve arananlar listesinde olanlarÄ±n iade edilmesini tekrar gündeme getiridi. Bu konuda 68 kiÅŸilik bir listenin verildiÄŸi ve ilgili bakanlÄ±klar düzeyinde görüÅŸmelerin devam edeceÄŸi ifade ediliyor.

Bu açÄ±dan Almanya’nÄ±n “terörle mücadele” adÄ± altÄ±nda bazÄ± talepleri yerine getireceÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Merkel, “BazÄ± konular basÄ±n önünde konuÅŸmaz” derken de arkadaki pazarlÄ±klarÄ± iÅŸaret ediyor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu da dün Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer ile “verimli bir görüÅŸme” yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Merkel ise Türkiye ile aralarÄ±nda pek çok konuda “derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±”nÄ±n olduÄŸunu ifade ederek, bir bakÄ±ma demokrasi, insan haklarÄ± ve basÄ±n özgürküÄŸü konusunda daha önce söylediklerinden geri adÄ±m atmadÄ±ÄŸinin mesajÄ±nÄ± vermiÅŸ oldu. Ancak bunu asÄ±l olarak içeride artan muhalefetin ve basÄ±nÄ±n tepkisini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için yaptÄ±ÄŸÄ± kolaylÄ±kla söylenebilir.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER ‘NORMALLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR’

Zira bunca “derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±”na raÄŸmen iliÅŸkilerin normalleÅŸtirileceÄŸi de gizlenmiyor. Bu nedenle yarÄ±n sabah yapÄ±lacak kahvaltÄ±lÄ± görüÅŸmede bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar ele alÄ±nmaya devam edilecek.

Her iki lider bazÄ± konularda farklÄ± düÅŸünceler içinde olduklarÄ±nÄ±n mesajlarÄ±nÄ± verirken, birbirlerinin ayaklarÄ±na basmamaya da oldukça özen gösterdiler. Daha yeni yumuÅŸama sürecine giren iliÅŸkilerin tekrar gerilmesini istemedikleri için, diplomatik davranmaya özen gösterdiler. Özellikle de ErdoÄŸan... AlÄ±ÅŸÄ±k olanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ve kendisine uymadÄ±ÄŸÄ± halde Merkel ile doÄŸrudan tartÄ±ÅŸmayÄ± göze almadÄ±. Merkel, “FETÖ” üyelerinin iadesi konusunda “yeterli bilgilerin kendilerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” açÄ±k olarak ifade etti halde...

Ä°ki liderin hassas davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda elbette karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlar konusunda birbirine oldukça baÄŸÄ±mlÄ± olmalarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. ErdoÄŸan, Merkel ile uyumlu ÅŸekilde aynÄ± karede yer alarak, uluslararasÄ± düzeyde kaybettiÄŸi güveni yeniden kazanmanÄ±n çabasÄ± içerisinde. Bunda Türk LirasÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± nedeniyle yaÅŸanan krizin büyük payÄ± bulunuyor. Merkel’e güven vermek aynÄ± zamanda AvrupalÄ± tekellere güven vermek anlamÄ±na geliyor. ErdoÄŸan’Ä±n AB konusunda reform sürecine girdiklerini söylemesi de bu ihtiyaçtan kaynaklanÄ±yor.

ZÄ°RVENÄ°N ASIL SONUCU: SURÄ°YE ZÄ°RVESÄ°

Denilebilir ki, ErdoÄŸan-Merkel görüÅŸmesinin en önemli sonucu, Suriye’nin geleceÄŸi konusunda ekim ayÄ±nda “Dörtlü Zirve’nin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n Merkel tarafÄ±ndan açÄ±klanmasÄ± oldu. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak zirve aynÄ± zamanda Suriye’nin geleceÄŸi konusunda yeni bir ittifakÄ±n kurulabileceÄŸinin mesajÄ± veriliyor. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Almanya için bölgesel çÄ±karlar bakÄ±mÄ±dan yeni bir durum ortaya çÄ±kÄ±yor ve bu Türkiye üzerinden sürdürülecek.

ErdoÄŸan’Ä±n Almanya-Fransa eksenini sürece dahil etmek için göstermiÅŸ olduÄŸu çaba, bölgesel iliÅŸkiler açÄ±sÄ±ndan önemli.

Buna bir de ErdoÄŸan’Ä±n Alman tekellerinin yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme ve bu görÅŸmede pazarÄ± tekellere açma konusunda verdiÄŸi tahahüttler eklendiÄŸinde, Almanya’nÄ±n iki ülkenin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n “ekonomik-siyasi kazananÄ±” olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

ErdoÄŸan ise “kazan-kazan” diye ifade ettiÄŸi politika çerçevesinde içinde düÅŸtüÄŸü sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± aÅŸmanÄ±n politikasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Alman tekellerinin Türkiye’deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n hayati derecede önemli olduÄŸunun farkÄ±nda. Ama Alman tekelleri de Türkiye’nin büyük bir pazar olduÄŸunu ve OrtadoÄŸu’ya açÄ±lan bir kapÄ± olduÄŸunu biliyor.

Bu nedenle, Merkel-ErdoÄŸan görüÅŸmesinde demokrasi, insan haklarÄ±, basÄ±n özgürlüÄŸü ve temel haklar bir yana bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, asÄ±l olarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlar belirleyici olmuÅŸtu.

Ama Almanya sokaklarÄ±nda ise bu iki yüzlülüÄŸün teÅŸhir edildiÄŸini görüyoruz. Pek çok örgüt ve kurum Alman hükümetine otoriter politikalara geçit vermeme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor ve haklÄ± olarak bundan sonra Türkiye’de muhalefete yönelik baskÄ±larda Almanya’nÄ±n verdiÄŸi desteÄŸin de rol oynayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediliyor.

ErdoÄŸan - Merkel aÃ§Ä±klamasÄ±: Ekonomide hemfikir, yargÄ±da ihtilaf

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 17:39

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