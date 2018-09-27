Torunlar faciasÄ±na dair TOKÄ°'ye aÃ§Ä±lan dava, beraat ile kapatÄ±ldÄ±

Torunlar Center inÅŸaatÄ±nda 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuÃ§lanan iÅŸ cinayetine iliÅŸkin TOKÄ°â€™ye aÃ§Ä±lan kamu davasÄ±nda 6 sanÄ±k beraat etti.

Ä°stanbul Mecidiyeköy’deki Torunlar Center’Ä±n inÅŸaatÄ±nda meydana gelen ve 10 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuçlanan iÅŸ cinayetine iliÅŸkin TOKÄ°’ye açÄ±lan kamu davasÄ±nda, "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargÄ±lanan 6 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verildi. YargÄ±lamanÄ±n özensiz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, kararla iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ±n deÄŸersizleÅŸtirildiÄŸini söyedi.

Mecidiyeköy’deki Torunlar Center inÅŸaatÄ±nda 6 Eylül 2014'te iÅŸçileri taÅŸÄ±yan asansörün 32. kattan yere çakÄ±lmasÄ± sonucu 10 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Ä°ÅŸ cinayetine iliÅŸkin TOKÄ°’ye açÄ±lan kamu davasÄ±nda karar duruÅŸmasÄ± bugün görüldü. 6 kiÅŸinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan tutuksuz yargÄ±landÄ±klarÄ± davada mahkeme, sanÄ±klarÄ±n, "görevi kötüye kullanmaya yönelik savunmalarÄ±nÄ±n aksini gösterir ÅŸekilde mahkumiyetlerine yeterli her türlü ÅŸüpheden uzak kesin ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil elde edilemediÄŸi" gerekçesiyle her sanÄ±ÄŸÄ±n ayrÄ± ayrÄ± beraatine hükmetti. AyrÄ±ca mahkeme vekalet ücretlerinin maliye hazinesinden sanÄ±klara ödenmesine karar verdi.

'SORUÅžTURMA VE KOVUÅžTURMA AÅžAMASINDA DOSYA GENÄ°ÅžLETÄ°LMEDÄ°'

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren müÅŸteki AvukatÄ± YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, sanÄ±klarÄ±n 'Görevi kötüye kullanma' suçundan yargÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak "Oysa TOKÄ°'nin, Torunlar'a bir takÄ±m ayrÄ±caklÄ±klar saÄŸlamak suretiyle iÅŸçilerin iÅŸ güvenliÄŸini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±, yapÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi denetim tedbirleri bakÄ±mÄ±ndan zaaf doÄŸmasÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. SoruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda, dosya bu yönde geniÅŸletilmedi" dedi.

TOKÄ°'nin arsa sahibi sÄ±fatÄ±yla iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerini ve yapÄ± denetimi önlemlerini denetleme sorumluluÄŸu bulunuyor.

Önceki duruÅŸmada sunulan ve sanÄ±klara yönelik hiçbir kusur atfedilmeyen bilirkiÅŸi raporuna deÄŸinen Ä°mrek, "BilirkiÅŸi, raporunda üstünkörü yapÄ±lan bir deÄŸerlendirmeyle TOKÄ° görevlilerine kusur bulmamÄ±ÅŸtÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

'Ä°KÄ° YARGILAMA DA Ä°ÅžÇÄ° YAÅžAMINI HÄ°ÇE SAYAN BÄ°ÇÄ°MDE YAPILDI'

Torunlar Center ana davasÄ± ile bu davanÄ±n iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± önemsizleÅŸtirme ve deÄŸersizleÅŸtirme noktasÄ±nda iliÅŸkili olduÄŸunu söyleyen Ä°mrek "Her iki yargÄ±lama da özensiz ve iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± hiçe sayan biçimde yapÄ±ldÄ±" dedi.

ANA DAVADA PARA CEZASI VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Asansör faciasÄ±na iliÅŸkin 25 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ana davada, bilirkiÅŸi raporuna göre kusurlu sayÄ±lan 9 sanÄ±ÄŸÄ±n, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 8 yÄ±l 4’er ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. Mahkeme, bu cezanÄ±n sanÄ±klarÄ±n suçu taksirle iÅŸlemeleri ve olayda tali kusurlu sayÄ±lmalarÄ± gerekçesiyle günlüÄŸü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800’er lira adli para cezasÄ±na çevirmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Torunlar davasÄ±: BilirkiÅŸi raporu TOKÄ°â€™ye hiÃ§bir suÃ§ atfetmedi

Torunlar davasÄ±nda 10 iÅŸÃ§inin canÄ±nÄ±n bedeli 60 bin lira!

Torun Center inÅŸaatÄ±nda asansÃ¶r yere Ã§akÄ±ldÄ±, 10 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 22:10

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