Torunlar davasÄ±: BilirkiÅŸi raporu TOKÄ°â€™ye hiÃ§bir suÃ§ atfetmedi

Torunlarâ€™da yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde TOKÄ°â€™nin sorumluluÄŸuna iliÅŸkin davanÄ±n 6. duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°stanbul Mecidiyeköy’de bulunan Torunlar Center’da meydana gelen ve asansörün 32. kattan yere çakÄ±lmasÄ± nedeniyle 10 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iÅŸ cinayetine iliÅŸkin TOKÄ°’ye açÄ±lan kamu davasÄ±nÄ±n 6. duruÅŸmasÄ± görüldü. BilirkiÅŸi raporunun sunulduÄŸu duruÅŸmada sanÄ±klara hiçbir suç atfedilmemesine tepki gösteren ailelerin avukatlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, “BilirkiÅŸi raporuyla ilgili deÄŸerlendirme yapmamÄ±za bile izin vermeden hÄ±zla karara götürülmek isteniyor. Adil yargÄ±lama ilkesinin ihlali ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ±n bir kere daha hiçbir ÅŸekilde önemsenmemesinin ifadesi oldu” dedi. DuruÅŸma 27 Eylül 2018 tarihine ertelendi.

Ä°stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmada görülen duruÅŸmada eski SayÄ±ÅŸtay denetçisi bilirkiÅŸilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor sunuldu. Rapora karÅŸÄ± beyanda bulunmak için süre isteyen ailelerin avukatlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Ä°mrek’e süre verilmedi. Esas hakkÄ±nda görüÅŸlerini karar duruÅŸmasÄ±nda açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± belirten Ä°mrek, rapora iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“SanÄ±klara yönelik hiçbir kusur bulmamÄ±ÅŸ. Halbuki 2013 yÄ±lÄ±nda yüklenici firma olan Torunlar GYO’nun ödemesi tamamlanmasÄ±na raÄŸmen kazadan sonra zorunlu kalarak tapuyu devretmiÅŸ oldular. O zamana kadar tapu devredilmediÄŸi için 24 saat çalÄ±ÅŸma gibi pek çok olanaktan faydalandÄ±lar. AynÄ± zamanda TOKÄ°’nin arsa sahibi sÄ±fatÄ±yla iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerini denetleme gibi bir sorumluluÄŸu da var. Ne yazÄ±k ki bu konuda bilirkiÅŸiler bir deÄŸerlendirme yapmamÄ±ÅŸ durumda. Oysa arsa sahibi sÄ±fatÄ±yla aynÄ± zamanda iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinden ve yapÄ± denetimi önlemlerinden de sorumludur. YalnÄ±zca inÅŸaatÄ±n imalat seviyesi tespitlerine bakÄ±lmÄ±ÅŸ ve sadece ÅŸekli bir denetim yapÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.”

HIZLA KARARA GÖTÜRÜLMEK Ä°STENÄ°YOR

BilirkiÅŸi raporuyla ilgili deÄŸerlendirme yapmalarÄ±na dahi izin verilmediÄŸini ifade eden Ä°mrek, “Dava hÄ±zla karara götürülmek isteniyor. Adil yargÄ±lama ilkesinin ihlali ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ±n bir kere daha hiçbir ÅŸekilde önemsenmemesinin ifadesi oldu” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:33

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