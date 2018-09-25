AKP ve MHP, yerel seÃ§imde ittifak iÃ§in anlaÅŸtÄ±

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, AKP ve MHP'nin yerel seÃ§imde ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AKP ve MHP'nin yerel seçimde ittifak için prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. CNN Türk’ten Ünal Kaya’nÄ±n haberine göre, MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, AKP ve MHP’nin, Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n devamÄ± konusunda prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki ve MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, bugün bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan konuÅŸan MHP’li Durmaz, iki partinin Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n devamÄ± konusunda prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DetaylarÄ±n konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Durmaz, “Ana çerçeve çizildi. Ä°ttifak yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamayacaÄŸÄ± noktasÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. Genel itibariyle de ittifakÄ±n devamÄ± yönünde karar alÄ±ndÄ±” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, ABD’den döndükten sonra MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’yle bir araya geleceÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:56

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