MHP'li YalÃ§Ä±n'dan AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼â€™ne yerel seÃ§im yanÄ±tÄ±

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n: Ã‡elik'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± dikkate alÄ±rsak ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin saÄŸlÄ±klÄ± ilerlemeyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lmakta.

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, yerel seçimlerde AKP ile ittifak konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SayÄ±n Ömer Çelik'in açÄ±klamalarÄ±nÄ± dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüÅŸmelerinin saÄŸlÄ±klÄ± zeminde ilerlemeyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

Cumhur ittifakÄ±yla hem MHP hem de AKP’nin seçimlerden istediÄŸini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YalçÄ±n, yerel seçimlere iliÅŸkinse “Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Devlet Bahçeli 24 Haziran Seçimleri'nden bir süre sonra çeÅŸitli vesilelerle yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakÄ±n düÅŸünülebileceÄŸini belirtmiÅŸtir” hatÄ±rlatmasÄ±nda bulundu.

Bahçeli'nin yerel seçim açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ± Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda geçtiÄŸini hatÄ±rlatan MHP'li YalçÄ±n, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“SayÄ±n Ömer Çelik, Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan iki düÅŸündürücü hususun altÄ±nÄ± çizmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Birincisi SayÄ±n Çelik, partimizin af yasasÄ± teklifi konusunda açÄ±kça 'MHP ile aynÄ± yerde durmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortadadÄ±r' diyerek ÅŸimdiden niyet beyanÄ±nda bulunmuÅŸtur. Ä°kincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, 'Ak Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çÄ±karacak ÅŸekilde partimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütüyor. Ak Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu deÄŸil' ÅŸeklinde ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Çelik'in beyanlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Cumhur Ä°ttifakÄ± çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediÄŸi stratejinin algÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±, doÄŸru anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 'Ä°stanbul'dan aday göstermiyoruz' ÅŸeklindeki beyanÄ±nÄ±n bir zafiyet olarak anlaÅŸÄ±lmasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Ak Parti Sözcüsü SayÄ±n Çelik'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatÄ±rÄ±lmadan çÄ±kÄ±ÅŸ yapmasÄ± hangi akla hizmet etmektedir. SayÄ±n Ömer Çelik'in açÄ±klamalarÄ±nÄ± dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüÅŸmelerinin saÄŸlÄ±klÄ± zeminde ilerlemeyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.” (DHA)

BahÃ§eli: Yerel seÃ§imlerde kimin ne dediÄŸinin Ã¶nemi yoktur

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 20:31

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