AKP, yerel seÃ§imde MHP ile ittifaka yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin yerel seÃ§imde ittifak Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na AKPâ€™den de olumlu sinyal geldi.Â

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu.

Özhaseki, “Millet de bu ittifakÄ± sevdi. Åžimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir ÅŸey olamaz" dedi.

CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan Özhaseki, "AdaylarÄ±mÄ±zda bir birinci derecede ahlaklÄ± erdemli ve tevazu sahibi olmasÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z. Tevazu sahibi deÄŸilse böyle bir adamÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸi yok" dedi.

"Biraz da para yönetimini insan yönetimini bilmeli, zaman ve mekan yönetimini bilmeli. Ä°ÅŸin ehli olmalÄ±, çalÄ±ÅŸkan biri olmalÄ±. Liyakatli olmalÄ±. Strateji anketlerle belirlenebilir" ifadesini kullanan Özhaseki, "Yerel seçimde MHP ile ittifak yapÄ±lacak mÄ±?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Cumhur ittifakÄ± diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptÄ±k. Millet de bu ittifakÄ± sevdi. Åžimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir ÅŸey olamaz. NasÄ±l anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartÄ±ÅŸmasÄ± gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuÅŸ gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Ä°lerleyen dönemde sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da görüÅŸünü söyler." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 12:43

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