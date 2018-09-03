â€˜AKP Ä°stanbul ve Ankara iÃ§in MHP desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyuyorâ€™

Devlet BahÃ§eli yerel seÃ§imler iÃ§in AKP ile ittifakÄ±n sinyalini vermiÅŸti. AKP'nin Ä°stanbul ve Ankara iÃ§in MHP'nin desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor

Hürriyet YazarÄ± Abdülkadir Selvi, AKP'nin yerel seçim stratejisine iliÅŸkin yazdÄ±. AKP'nin Ankara ve Ä°stanbul'u kazanmak için MHP'nin desteÄŸine ihtiyaç duyduÄŸunu söyleyen Selvi, "K Parti Ä°stanbul’da MHP’nin desteÄŸini alÄ±rken Kürt oylarÄ±nÄ± da kazanmayÄ± amaçlÄ±yor" dedi.

Selvi'nin "AK Parti'nin yerel seçim stratejisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

AK Parti’de yerel seçimlerde MHP ile “doÄŸal ittifak” yapÄ±lmasÄ± eÄŸilimi aÄŸÄ±r basÄ±yordu.

Ancak MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin “Ülkemiz 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir imtihana 31 Mart 2019 tarihinde girecektir. MHP yine milli duruÅŸ siyasetini takip edecek. 24 Haziran’da elde edilmiÅŸ kazanÄ±mlar 31 Mart’ta heba edilmesin” açÄ±klamasÄ±ndan sonra yeni bir durum ortaya çÄ±ktÄ±.

Bahçeli, Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n yerel seçimlerde de sürdürülmesi için bir irade ortaya koydu. Bundan sonraki süreci ise CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n tavrÄ± belirleyecek.

Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir baÅŸta olmak üzere ilçe ve büyükÅŸehir belediyle baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n CHP, HDP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi arasÄ±nda paylaÅŸÄ±lmasÄ± için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Ä°ttifakÄ±n merkezinde Ä°stanbul yer alÄ±yor. Hedef Ä°stanbul’u AK Parti’den almak.

Yerel seçimlerin Ä°stanbul savaÅŸÄ±na sahne olacaÄŸÄ± bir gerçek. AK Parti de Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± kaybetmemek için MHP’nin desteÄŸine ihtiyaç duyuyor. AK Parti Ä°stanbul’da MHP’nin desteÄŸini alÄ±rken Kürt oylarÄ±nÄ± da kazanmayÄ± amaçlÄ±yor."

PROTOKOLLÜ Ä°TTÄ°FAK

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre de; Bahçeli’nin “Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n yerel seçimlerde de devam etmesine” yönelik açÄ±klamasÄ±yla birlikte siyaset kulislerinde, bu birlikteliÄŸin anayasal zorunluluktan ötürü “yasal deÄŸil, protokol esasÄ±na dayalÄ± bir birliktelik olabileceÄŸi” yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

MHP ’nin AKP ile ittifaka girmesi durumunda, 2014’teki yerel seçimlerde alÄ±nan oy oranlarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu ittifaktan en zararlÄ± çÄ±kabilecek belediyelerin CHP’li belediyeler olduÄŸu, CHP’den 10, HDP’den ise bir il belediyesinin AKP ya da MHP’ye geçebileceÄŸi konuÅŸuluyor.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R AKP VE CHP’NÄ°N RADARINDA

YÄ±llardÄ±r CHP’nin elinde bulunan EskiÅŸehir BüyükÅŸehir Belediyesi, her iki partinin de radarÄ±nda. Söz konusu ittifakla EskiÅŸehir’in AKP’li ya da MHP ’li bir belediyeye geçebileceÄŸi belirtiliyor. Ancak Ä°YÄ° Parti’nin de siyaset sahasÄ±na girmesi ve CHP’nin de Ä°YÄ° Parti ile olasÄ± ittifakÄ±nda,her iki ittifakÄ±n kafa kafaya yarÄ±ÅŸabileceÄŸi ifade ediliyor. EskiÅŸehir’de 2014’te AKP yüzde 39.1, MHP ise yüzde 11.2 oy aldÄ±. 24 Haziran’da ise CHP ile Ä°YÄ° Parti’nin toplam oyu yüzde 45.5, AKP ile MHP ’nin toplam oyu ise yüzde 48.7 oldu. 24 Haziran seçimleri baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, CHP’nin Ä°YÄ° Parti ile ittifak yapmasÄ± durumunda bile EskiÅŸehir’i kaybedebileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

MHP AydÄ±n, Burdur ve Edirne’ye de dikkat kesilmiÅŸ durumda. CHP, AydÄ±n’Ä± 2014’te yüzde 43.8 oy oranÄ±yla kazanÄ±rken, AKP- MHP ittifakÄ± ile iki partinin oy oranÄ± 50.8’i buluyor. Burdur’da da dengelerin AKP ve MHP lehine deÄŸiÅŸebileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Burdur’da AKP yüzde 35.1, MHP yüzde 17.4 oy potansiyeline sahip. Ä°ttifak olursa yüzde 52.5 ile, 2014’te yüzde 44.4 alan CHP’yi geçiyorlar. Edirne’de ise CHP yüzde 36.9’la birinci çÄ±ktÄ±. AKP yüzde 29.9, MHP ise yüzde 18.3’lük oy aldÄ±. Ä°ki parti arasÄ±nda ittifakyapÄ±lÄ±rsa, Edirne’nin AKP- MHP ittifakÄ±na geçebileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

IÄžDIR’DA MHP UMUTLU

2014 seçimlerinde HDP’nin yüzde 44.2 ile elinde olan IÄŸdÄ±r’da MHP ’nin oyu yüzde 42.4. AKP’nin oyu ise yüzde 10.9. 24 Haziran seçimlerinde ise AKP yüzde 20.7, MHP ise yüzde 23.9 oy aldÄ±. HDP’nin oyu yüzde 44.2. AKP ve MHP ’nin IÄŸdÄ±r’da ittifak yapmasÄ± durumunda, belediyenin az farkla MHP’ye geçebileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

GEVAÅž’TA 7 OY FARK VARDI

Partide Van’Ä±n GevaÅŸ ilçesinin 2014 seçim sonuçlarÄ± örnek olarak veriliyor.GevaÅŸ’ta “HDP’nin adayÄ±nÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanabileceÄŸine yönelik ön hazÄ±rlÄ±k sonrasÄ±nda MHP’nin o dönem AKP’nin adayÄ±nÄ± desteklediÄŸi ve 7 oy farkla AKP ’nin adayÄ±nÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±” belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 09:49

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