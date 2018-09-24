FIFA, futbolda 2018'in en iyilerine Ã¶dÃ¼llerini verdi

FIFA tarafÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyilerine Ã¶dÃ¼llerinin verildiÄŸi tÃ¶ren Londra'da yapÄ±ldÄ±. Luka Modric ve Marta yÄ±lÄ±n en iyi futbolcularÄ± seÃ§ildi.

FIFA YÄ±lÄ±n En Ä°yi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in HÄ±rvat yÄ±ldÄ±zÄ± Luka Modric kazandÄ±. FIFA YÄ±lÄ±n En Ä°yi KadÄ±n Futbolcusu Ödülü ise BrezilyalÄ± Marta'nÄ±n oldu. Liverpool'un MÄ±sÄ±rlÄ± hücum oyuncusu Muhammed Salah ise yÄ±lÄ±n en iyi golüne layÄ±k görülerek Puskas Ödülü'nü aldÄ±.

FIFA tarafÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyilerinin belirlendiÄŸi gala töreni, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklÄ±ÄŸÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan hayata geçirilen "YÄ±lÄ±n En Ä°yileri Ödülleri", FIFA tarafÄ±ndan üçüncü kez daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Milli takÄ±mlarÄ±n teknik direktör ve kaptanlarÄ±, basÄ±n mensuplarÄ± arasÄ±ndan seçilmiÅŸ bir grup ile halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan oylama sonucunda Real Madrid'in yÄ±ldÄ±zÄ± Luka Modric, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan MÄ±sÄ±rlÄ± Muhammed Salah'Ä± geride bÄ±rakarak ödülü kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

YÄ±lÄ±n kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea'de oynayan Real Madrid'in BelçikalÄ± file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadÄ±n futbolcu ödülünü ise ABD'nin Orlando Pride takÄ±mÄ±nda forma giyen BrezilyalÄ± Marta aldÄ±.

YILIN 11'Ä°

FIFA ile UluslararasÄ± Profesyonel Futbolcular BirliÄŸi (FIFPro) tarafÄ±ndan belirlenen YÄ±lÄ±n 11'ine ÅŸu futbolcular seçildi:

Kaleci: David De Gea (Manchester United/Ä°spanya)

Savunma: Dani Alves (PSG/Brezilya), Sergio Ramos (Real Madrid/Ä°spanya), Raphael Varane (Real Madrid/Fransa), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Orta saha: Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Luka Modric (Real Madrid/HÄ±rvatistan), N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz), Kylian Mbappe (PSG/Fransa)

YILIN TEKNÄ°K DÄ°REKTÖRÜ DESCHAMPS

Fransa Milli TakÄ±mÄ± ile 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan FransÄ±z Didier Deschamps, geçen sezon Real Madrid'i çalÄ±ÅŸtÄ±ran FransÄ±z Zinedine Zidane ve HÄ±rvatistan Milli TakÄ±mÄ±'nda görev yapan Bosna Hersekli Zlatko Dalic'in önünde erkek futbolunda yÄ±lÄ±n teknik direktörü seçildi.

KadÄ±n futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Fransa ekibi Olympique Lyon'un FransÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Reynald Pedros aldÄ±.

YÄ±lÄ±n en iyi golüne layÄ±k görülen Puskas Ödülü, Liverpool'dan MÄ±sÄ±rlÄ± Muhammed Salah'a verildi.

FIFA FAIR PLAY ÖDÜLÜ BB ERZURUMSPORLU THY'A VERÄ°LDÄ°

FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandÄ±. Thy bu ödüle, geçen sezon takÄ±mÄ± Venlo'nun PSV ile maç yapacaÄŸÄ± gün bir hastaya kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmasÄ± nedeniyle layÄ±k görüldü.

FIFA Taraftar Ödülü ise Peru taraftarlarÄ±na gitti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 23:35

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