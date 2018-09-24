Antalyaâ€™da gazetecilere zarf iÃ§inde para verilmesine tepki

Antalya’da faaliyet yürüten KonyaaltÄ± Gençlik DerneÄŸi (KONGED) düzenlediÄŸi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan yerel gazetelerin muhabirlerine zarf içinde para verdi. OlayÄ±n duyulmasÄ± ve gelen tepkiler üzerine dernek konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ± ve ‘abonelik ücreti’ dedi.

KONGED BaÅŸkanÄ± Ahmet Alper AlveroÄŸlu'nun 'abonelik ücreti’ açÄ±klamalarÄ±na Antalya Gazeteciler Cemiyeti düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla tepki gösterdi.

Konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Yeni, KONGED BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Antalya medyasÄ±na yönelik düzenlediÄŸi toplantÄ±da, gazetecilere içerisinde 250 ile 350 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen rakamlarda para bulunan zarf daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± toplantÄ±ya katÄ±lan ve zarfÄ± iade eden muhabirlerin uyarÄ±sÄ±yla öÄŸrendiklerini kaydetti.

ToplantÄ±ya katÄ±lan muhabirleri ve yöneticilerini dinlediklerini anlatan Yeni, “Gerçekten Antalya basÄ±nÄ±nÄ± rencide eden, aÅŸaÄŸÄ±layan, destek adÄ± altÄ±nda kendi ikbal ve istikballerine katkÄ± saÄŸlamak üzere medyayÄ± etkilemek için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu gördük. DolayÄ±sÄ±yla bu dernek bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve maalesef daÄŸ fare doÄŸurmuÅŸ. Biz kendilerinden incittikleri Antalya basÄ±nÄ±na özür beklerken benden, bizden özür bekliyorlar. Bu ne cürettir, bu nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±dÄ±r, kimdir bunlarÄ±n akÄ±l hocalarÄ±, nasÄ±l böyle bir ÅŸey yapabilirler, anlamak imkansÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘ABONE Ä°ÅžLEMLERÄ°YLE MUHABÄ°RLER MÄ° Ä°LGÄ°LENÄ°YOR?’

Daha önce de benzer bir takÄ±m olaylarÄ±n duyumunu aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Yeni, “GeçmiÅŸte de el altÄ±ndan birtakÄ±m çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuyorduk ama bu kadar alenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, zarf içinde, bu bir abone çalÄ±ÅŸmasÄ± bile olsa doÄŸru bir ÅŸey deÄŸildir. Birkaç gün önce gazeteleri ziyaret ediyorlar ve niçin ziyaretlerinde abone iÅŸlemini yapmamÄ±ÅŸlar da, iki gün sonra basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda zarfÄ±n içine paralarÄ± koyup, aÄŸzÄ±nÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p getirmiÅŸler. AyrÄ±ca oraya gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z aboneyle mi ilgileniyorlarmÄ±ÅŸ” dedi.

‘DERNEK BAÅžKANI ÖNCE Ä°ÅžYERÄ° AÇITI, SONRA BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYLIÄžINI AÇIKLADI’

AynÄ± derneÄŸin baÅŸkanÄ±nÄ±n bir gün sonra kendine ticari bir iÅŸyeri açtÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Yeni, “AynÄ± zamanda kalkÄ±p ‘ben falanca yere belediye baÅŸkan adayÄ±yÄ±m, filanca yere bilmem neyim’ diye siyaset yapmak üzere toplantÄ± yapÄ±yor. 350 TL'ye Antalya basÄ±nÄ±nÄ± satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± düÅŸündü acaba? Bu son derece büyük bir terbiyesizliktir. Antalya basÄ±nÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bu anlamda bu derneÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± eylemi ÅŸiddetle, en sert dille kÄ±nÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

OlayÄ±n bundan sonra da takipçisi olacaklarÄ±nÄ± ve dernek baÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±yla ilgili suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mevlüt Yeni, “35 yÄ±llÄ±k AGC'yi 3-5 yÄ±llÄ±k bir dernek yargÄ±layamaz, herkes haddini bilecek. Burada özür dileyecek birileri varsa Antalya basÄ±nÄ±nÄ± 350 TL'ye satÄ±n almaya kalkan densizler, ahlaksÄ±zlardÄ±r. Böyle bir ÅŸey yok. Bu ahlaki bir ÅŸey deÄŸil, etik deÄŸildir” dedi. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:19

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