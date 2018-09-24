Ä°ntihar eden Ä°smail Devrim'in eÅŸinin ses kaydÄ± meclise taÅŸÄ±ndÄ±

HDP Kocaeli Milletvekili Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, Ã§ocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in intihar eden Ä°smail Devrimâ€™i Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuÄŸuna okul pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden Ä°smail Devrim'i Meclis gündemine taÅŸÄ±yan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Meclis’teki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda resmi açÄ±klamalarÄ± yalanlayan bir ses kaydÄ± dinletti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Kocaeli’nde çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden Ä°smail Devrim’i Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Meclis’te basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen GergerlioÄŸlu, “Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardÄ±r hem de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Türkiye’deki insanlarÄ±mÄ±zÄ±n düçar olduÄŸu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardÄ±r. Bu sorumluluÄŸu, skandalÄ± örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerçek dÄ±ÅŸÄ± beyanlarda bulunmaktadÄ±r maalesef. Åžu konuÅŸmayÄ± yalanlayabilecek bir kimse var mÄ±dÄ±r? AcÄ±lÄ± bir anne net bir ÅŸekilde gerçekleri söylemektedir” dedi.

GergerlioÄŸlu, olayÄ± haberleÅŸtiren Astakos Haber muhabiri Ergün Demir’in, Ä°smail Devrim’in eÅŸi Hafize Devrim ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ses kaydÄ±nÄ± dinletti ve Kocaeli ValiliÄŸi ile Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n “OÄŸluna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar etti” haberlerini yalanlayan açÄ±klamalarÄ±na tepki gösterdi.

‘TOPLUMDA Ä°NFÄ°AL VARDIR’

“Mesele aslÄ±nda pantolon meselesi de deÄŸildir. Mesele, Türkiye’de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n içine düÅŸürüldüÄŸü ekonomik buhranÄ±n onlarÄ±n ruh dünyasÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu büyük sarsÄ±ntÄ±dÄ±r” diyen GergerlioÄŸlu, geçen günlerde Urfa’da üzerine benzin dökerek kendini yakan yurttaÅŸÄ± da hatÄ±rlattÄ±. GergerlioÄŸlu, “Seyyar satÄ±cÄ± olduÄŸu için tezgâhlarÄ±na zabÄ±ta tarafÄ±ndan el konulan ve buna itiraz eden ve ‘BaÅŸkasÄ± olsaydÄ± el koymazdÄ±nÄ±z ama fakir, gariban olduÄŸum için benim tezgâhÄ±ma el koyuyorsunuz’ diyen kiÅŸinin intihar etmesi ile bu son olay bir patlamayÄ± göstermektedir. Toplumda bir infial vardÄ±r. Toplum artÄ±k içine düÅŸürüldüÄŸü bu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net bir ÅŸekilde çözümler bulunmasÄ± gerekmektedir” diye konuÅŸtu.

GergerlioÄŸlu, “VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z son derece kötü, üzücü bir hale düÅŸürülmüÅŸtür. Daha kaç kiÅŸi intihar edecektir? Daha kaç kiÅŸi feryat edecektir? Bunu soruyoruz yetkililere! GerçeÄŸin apaçÄ±k ortaya çÄ±kmasÄ± ve bunun sorgulanmasÄ± yerine alelacele yapÄ±lan açÄ±klamalar devlet ciddiyetiyle de baÄŸdaÅŸmamaktadÄ±r. Gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu apaçÄ±k meydanda olan bu açÄ±klamalar hakkÄ±nda dinlettiÄŸim bu ses kaydÄ±ndan sonra yetkililer ne diyecektir, merak ediyorum” ifadelerini kullandÄ±.

‘OKUL KIYAFETLERÄ°NE DÜZENLEME GETÄ°RÄ°LMELÄ°’

GergerlioÄŸlu, “Ä°smail Devrim’in ölümü sÄ±radan bir ölüm deÄŸil, binlerce milyonlarca insanÄ±n içinde bulunan hali gösteren çok acÄ±, çok dramatik, vicdan sÄ±zlatan bir olay” dedi. Kocaeli’nde olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi bölgede çok sayÄ±da kiÅŸiyle konuÅŸtuÄŸunu, okullarÄ±n zorunlu kÄ±yafet dayatmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dükkânlarÄ±n normalde sattÄ±klarÄ±nÄ±n çok üzerinde fiyatlara bu kÄ±yafetleri satmasÄ±nÄ±n bir skandal olduÄŸunu belirten GergerlioÄŸlu, “Bu konuda da bir düzenleme getirilmeli” dedi.

GergerlioÄŸlu’nun, Ä°smail Devrim’in intiharÄ± üzerine Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle yazÄ±lÄ± soru önergesi verdi.

GergerlioÄŸlu, ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– Ä°smail Devrim’in liseye giden oÄŸlunun okulun istediÄŸi pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar ettiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– Ä°ntiharÄ±n sebebi konusunda Körfez Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nün ve Kocaeli ValiliÄŸi’nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n birbirinden farklÄ± olmasÄ±nÄ±n sebebi nedir?

â– ÖÄŸrencisinin maddi durumunu tespit edemeyen ve öÄŸrenciyi zor durumda bÄ±rakan görevlilerin AnayasamÄ±zÄ±n 2. maddesinde belirtilen Türkiye sosyal bir hukuk devletidir maddesine aykÄ±rÄ± davrandÄ±klarÄ± sebebiyle haklarÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? AçÄ±lmÄ±ÅŸ bir soruÅŸturma varsa hangi aÅŸamadadÄ±r?

â– Ä°smail Devrim’in intiharÄ±na sebep olan durumu protesto etmek için toplanan kalabalÄ±ÄŸa ‘Milli GüvenliÄŸi Tehdit’ ettikleri iddiasÄ±yla polislerin müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– EÄŸer bu iddia doÄŸruysa bir eylemin ‘Milli GüvenliÄŸi Tehdit’ ettiÄŸiyle ilgili somut deliller nelerdir?

â– OHAL’in bitmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kolluk güçlerinin olaÄŸan döneme geçmemesinin sebepleri nelerdir?

â– Anayasal ve barÄ±ÅŸçÄ±l bir hak olan gösteri ve yürüyüÅŸ hakkÄ±nÄ± engelleyen kolluk güçleri ve emri veren amirleri için yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸsa soruÅŸturma hangi aÅŸamadadÄ±r?

â– 2016 OHAL’in ilanÄ±ndan bu güne kadar geçim zorluklarÄ±nÄ± gerekçe göstererek intihar eden yurttaÅŸlarÄ±n illere göre ayrÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? (MA)

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Emek Partisi: Daha fazla Ä°smail Devrim'ler Ã¶lmesin diye mÃ¼cadeleye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 15:46

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