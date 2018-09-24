Filistinâ€™de yeni bir direniÅŸ dinamiÄŸi: BÃ¼yÃ¼k Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

Filistin DiasporasÄ±ndan Nicola Saafin, 'BÃ¼yÃ¼k Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼ yazdÄ±.

Nicola SAAFIN*

Eylül ayÄ± diÄŸer aylar gibi Filistin halkÄ±nÄ±n tarihinde önemli bir yer tuttu. GeçtiÄŸimiz günlerde Sabra ve Åžatila katliamÄ±nÄ±n 36. yÄ±ldönümü, Oslo anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±nÄ±n 25. yÄ±l dönümü ve Siyonist Ä°ÅŸgal ordusunun ilk Filistin toprak parçasÄ±ndan yani Gazze’den çekilmesinin 13. yÄ±l dönümü anÄ±ldÄ±. Önümüzdeki perÅŸembe günü yani 28 Eylül’de de Filistin halkÄ±nÄ±n özgürlük mücadelesinde önemli tarihsel günlerden biri olan ikinci Ä°ntifada’nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n 18. yÄ±l dönümü anÄ±lÄ±yor olacak.

Dünya halklar mücadelesi literatürüne giren intifada, kitlesel halk direniÅŸ süreçlerinden birini oluÅŸturuyor. Köy ve kasabalarda, kent ve ÅŸehir mahallelerinde sokaklara dökülen, ortak talepler etrafÄ±nda ortak bir mücadele ritminde bir dinamik, bir halk örgütlenmesi bu. Mahalle ve köylerde tabandan seçilmiÅŸ komiteler ve bu komitelerin birliÄŸi tarafÄ±ndan belirtilen talepler doÄŸrultusunda ortak eylemler örgütleniyor. HalklarÄ±n bilinç altÄ±nda bulunan taban örgütlenmesi, “tanklara karÅŸÄ± taÅŸ” mücadelesinin korunmasÄ± için yapÄ±lan geniÅŸ grevler, mahalle dayanÄ±ÅŸmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±, komiteler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla otonomileÅŸme, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim hizmetinin mahalle temelinde örgütlenmesi gibi dinamikler bu halk direniÅŸini canlÄ± tutuyor.

MÜCADELE, KOMÄ°TELER ÜZERÄ°NDEN YÜKSELÄ°YOR

FotoÄŸraf: Ali Jadallah/AA

Ä°kinci intifadada hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 bine yakÄ±n Filistinlinin anÄ±sÄ± ve isimleri önünde saygÄ±yla eÄŸiliyoruz. Tanklara karÅŸÄ± haftalarca taÅŸ atan ve keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan öldürülen Filistinli çocuk Fares Aude’nin ismi ve resmi anÄ±lmadan da anlaÅŸÄ±lmaz bu halkÄ±n iradesi.

Filistin halkÄ±nÄ±n geleneksel hak mücadelesi, bugün de direniÅŸin farklÄ± biçimleriyle sürüyor. AltÄ± aydÄ±r devam Büyük Geri DönüÅŸ YürüyüÅŸü eylemleri, Filistin halkÄ±nÄ±n yeni mücadele süreci olmuÅŸtur. Bölgemizin zorlaÅŸan mücadele güncesine raÄŸmen, parçalanmÄ±ÅŸ haritalarÄ±n uçlarÄ±ndan birinde kitleler sÄ±nÄ±rlara doÄŸru yürüyor. 70 yÄ±ldÄ±r Filistinli mültecilerin kendi topraÄŸÄ±na geri dönüÅŸ hakkÄ±nÄ± engelleyen iÅŸgal devletinin sÄ±nÄ±rlarÄ±na kitlesel yürüyüÅŸler gerçekleÅŸiyor.

KuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ Gazze sÄ±nÄ±r boyu, canlÄ± ve dinamik bir mücadeleye tanÄ±k oluyor; her gün yeni fedakarlÄ±klar vererek ve yeni direniÅŸ biçimlerini üreterek süren bir halk örgütlülüÄŸüne. Filistin Toprak Günü 30 Martta baÅŸlayan ve Filistin halkÄ±nÄ±n tarihsel büyük felaketi Nakba’nÄ±n yÄ±ldönümünde yükselen mücadele, intifada deneyimlerinden aldÄ±ÄŸÄ± komiteler geleneÄŸiyle devam ediyor. Ä°nsanlarÄ± sÄ±nÄ±ra doÄŸru taÅŸÄ±mak için ve onlarÄ±n taleplerini tartÄ±ÅŸmak ve toplamak için mahallelerde organizasyon komiteleri kuruluyor. Buna sÄ±nÄ±rda nöbet çadÄ±rlarÄ± kuran ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapan karÅŸÄ±lama komiteleri ekleniyor. DiÄŸer komiteler ise ÅŸunlar: YaralÄ±larÄ± tedavi ve hastanelere taÅŸÄ±mak için saÄŸlÄ±k komiteleri, yürüyüÅŸe katÄ±lanlarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± temin etmek için lojistik destek komiteleri, eylemin taleplerini ve güncesini dünyaya duyurmak için medya komiteleri. AyrÄ±ntÄ±lÄ± iÅŸ kalemlerinde görev alan komitelerse ÅŸöyle: Lastik toplama komiteleri, yanan balonlar komiteleri, gece yürüyüÅŸ komiteleri ve deniz filolarÄ± düzenleme komiteleri vs... Komiteler, sendikalar ve siyasi örgüt temsilcileri buluÅŸtuÄŸu üst heyette her hafta siyasal ve toplumsal gündem ve öneriler doÄŸrultusunda yeni bir tema ve talep altÄ±nda bileÅŸiyor, iÅŸe koyuluyor ve kitleleri örgütlüyor. SÄ±nÄ±r boyu ise her Cuma (tatil günü) Gazzeliler için bir buluÅŸma yeri; süren eylemlerin yanÄ± sÄ±ra, paneller, kültür etkinlikleri, dersler, müzik ve çeÅŸitli faaliyetler gerçekleÅŸiyor, mücadele ve hayat toplu ve kolektif biçimde sürüyor.

ÖZGÜRLÜÄžÜN BEDELÄ° AÄžIR

FotoÄŸraf: Ali Jadallah/AA

Ama yürüyüÅŸ aÄŸÄ±r bedellerle devam ediyor, aralarÄ±nda 27 çocuk 180’i aÅŸkÄ±n Filistinli iÅŸgal ordusu tarafÄ±ndan öldürüldü. Öldürülenler arasÄ±nda 3 gazeteci ve 4 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± var. 19 bini aÅŸkÄ±n yaralÄ±nÄ±n 100’ü bacak ya da kolunu kaybetti. AÄŸÄ±r abluka ve savaÅŸ yÄ±kÄ±mlarÄ±yla enkaza dönüÅŸen Gazze’de Büyük Geri DönüÅŸ YürüyüÅŸü’nün simgesi daha önce iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden ve tekerlikli sandalye üzerinde Filistin bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ä°brahim Ebu Süreyya oldu. O, bir iÅŸgal ordusu keskin niÅŸancÄ±sÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü. Süreyya’nÄ±n dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ± hala taÅŸÄ±yan Büyük Geri DönüÅŸ YürüyüÅŸü 28. haftasÄ±nÄ± tamamlayarak sürüyor.

Tüm bunlar bölgemizin yakÄ±n bir yerinde küçük bir coÄŸrafyada, Gazze’de sürüyor, sadece 365 km2’de, Filistin’in tarihsel olarak ilk özgürleÅŸen ve iÅŸgalden arÄ±ndÄ±rÄ±lan toprak parçasÄ±nda. Çünkü Gazze’de yaÅŸayan Filistin halkÄ± ÅŸunu net olarak deneyimledi: iÅŸgal edilen topraklar, Oslo müzakere masasÄ±nda deÄŸil direniÅŸ ve günlük mücadele sonucunda geri alÄ±nabilir! Ä°ÅŸgal devletinin Gazze’den 2005 yÄ±lÄ±nda çekilmesi, 2000 yÄ±lÄ±nda Lübnan’Ä±n güneyinden çekilmesinin bir benzeriydi. Ve bu uzun soluklu bir mücadelenin sonucuydu. Gazze ablukasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± da böylesi bir mücadele ile gerçekleÅŸecek.

Büyük Geri DönüÅŸ YürüyüÅŸü’nde somutlanan halk direniÅŸi, Filistin davasÄ±nÄ±n tamamÄ±yla tasfiye edilmesine karÅŸÄ± da yeni bir baÅŸkaldÄ±rÄ± oldu. ABD’nin Kudüs iÅŸgalini meÅŸrulaÅŸtÄ±rma kararÄ±na ve Filistinli mültecilerin dönüÅŸ hakkÄ±nÄ± tasfiye etmeye karÅŸÄ± önemli bir karÅŸÄ± duruÅŸtu bu. 70 yÄ±lÄ± aÅŸan iÅŸgale ve Gazze üzerindeki ablukaya karÅŸÄ± teslimiyetçi zihniyete ve dönemin yaygÄ±nlaÅŸan “umutsuzluk” söylemlerine de önemli bir yanÄ±t oldu son direniÅŸ.

KANSER HASTALARI YURTDIÅžINA ÇIKAMIYOR

Bununla birlikte Filistin’de iÅŸsizlik yüzde 40’larÄ± aÅŸtÄ±, halk yoksul. Ä°çme suyu kaynaklarÄ± tükeniyor, günde 20 saate varan elektrik kesintileri yaÅŸanÄ±yor. AtÄ±k sular arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±yor. Buna baÄŸlÄ± olarak toplum ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Ä°laç ve tedavi malzemesinin tükenmesi, eÄŸitimin sekteye uÄŸramasÄ± ve savaÅŸta evleri yÄ±kÄ±lanlarÄ±n de inÅŸaat malzemesi bulamamasÄ± hayatÄ± çekilmez kÄ±lÄ±yor. ÖrneÄŸin, meme kanseri teÅŸhisi konan yüzlerce Filistinli kadÄ±n, kemoterapi ilaçlarÄ±nÄ±n bitmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle tedavi göremiyor. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda tedavi almak isteyen hastalara ise tüm kapÄ±lar kapalÄ±.

Siyasal atmosfer ise bunun çok daha gerisinde. Ülkede ne yazÄ±k ki ulusal iradeyi ikiye bölen ve parçalayan bir siyasal bölünme var. Hamas ve Fetih arasÄ±nda 12 yÄ±l süren ve iki tarafÄ±n ulusal çÄ±kar ve mücadeleyi deÄŸil kendi iktidar mevzilerini koruma çabalarÄ± büyük sorun. Abbas ise, Filistin halkÄ±nÄ±n tarihsel haklarÄ±nÄ± kendi kar ve iktidarÄ± uÄŸruna müzakere kozuna dönüÅŸtüren bir burjuva temsilcisinden baÅŸka ÅŸey deÄŸil. Filistin davasÄ±na sözde destek veren ama kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± iÅŸgal devletiyle iliÅŸkilenmede bulan bir dizi bölge ülkesi de iÅŸin çabasÄ±. Ve iÅŸgalcinin tüm vahÅŸiliÄŸini ve kural tanÄ±mazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmezden gelen bir uluslararasÄ± düzen ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

BÄ°R EYLEMDEN ÖTESÄ°...

FotoÄŸraf: Ali Jadallah/AA

AslÄ±nda son direniÅŸ dalgasÄ±, bu siyasal atmosferi delmenin de mücadelesidir. Ä°ç siyasal çÄ±kmazlarÄ± aÅŸma ve yeni bir denklem yaratma direnci. Büyük Geri DönüÅŸ YürüyüÅŸü, Filistin halkÄ±na, ikinci Ä°ntifada’nÄ±n bitiminde kaybettiÄŸi “siyasal süreçlerin belirleyicisi” olma pozisyonunu yeniden kazandÄ±rdÄ±. Bu denklem içsel dÄ±ÅŸsal siyasi tabloya bir meydan okuma niteliÄŸi de taÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸgalciye, ABD’ye, baÅŸta Suudi Arabistan olmak üzere bölge gerici güçlerine ve Filistin Yönetimine bir meydan okuma.

Çok açÄ±k ki; bugün ABD’nin Kudüs’ü Ä°ÅŸgal devletinin baÅŸkenti ilan etmesi ile baÅŸlayan, BM’nin Filistinli Mültecilere YardÄ±m ve ÇalÄ±ÅŸma Kurumu’na (UNRWA) desteÄŸini kesmesi ile devam eden ve Filistin davasÄ±nÄ± tamamen tasfiye etmeyi hedefleyen “YüzyÄ±l AnlaÅŸmasÄ±” son direniÅŸ ile zorlu bir duvara çarptÄ±. Suudi Arabistan gibi gerici bölge ülkelerinin Ä°srail ile açÄ±ktan stratejik bir ittifak kurmasÄ±nÄ± engelleyen temel dinamik olarak bu direniÅŸ, Gazze’de ve BatÄ± Åžeria’da boy gösterdi. Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda kitlesel yürüyüÅŸler, lastik yakma eylemleri, sÄ±nÄ±r tellerini kesme ve sÄ±nÄ±r kontrol kulelerini yakma giriÅŸimleri, yanÄ± sÄ±ra yanan balon taÅŸÄ±yan uçurtmalar, gece ateÅŸ yürüyüÅŸleri, özgürlük filolarÄ±, BatÄ± Åžeria’da ve Kudüs’te ev yÄ±kÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± çadÄ±r nöbetleri, köy yürüyüÅŸleri ve kontrol noktalarÄ±nda eylemler, Filistin’i ayakta tutan ve bu gerici planlarÄ±n hayata geçmesine engel olan eylemlerdi.

GERÇEK VE Ä°LKELÄ° DAYANIÅžMA...

Filistin’de süren bu mücadele dinamiÄŸi dünyanÄ±n her yerinde özgürlükçü halk hareketlerinin desteÄŸini alarak devam ediyor. Gazze’nin ablukaya mahkum olduÄŸu yÄ±ldan bu yana Siyonist iÅŸgal devleti ve kurumlarÄ±nÄ± ablukaya almaya çalÄ±ÅŸan, ilhamÄ± Güney Afrika apratheid karÅŸÄ±tÄ± mücadeleden alan Boykot Hareketi (BDS), iÅŸgalcilere aÄŸÄ±r bedeller ödetmeye devam ediyor. Çünkü Filistin halkÄ± artÄ±k çok net biliyor ki; kendisiyle gerçek ve ilkeli dayanÄ±ÅŸmanÄ±n yolu Ä°srail devletiyle yapÄ±lan tüm iliÅŸkilerin kesilmesinden geçiyor.

*Türkiye’de yaÅŸayan Filistin DiasporasÄ±ndan

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 01:12

www.evrensel.net