Ä°dlibâ€™de geliÅŸmeler ve olasÄ±lÄ±klar

Arap coÄŸrafyasÄ±nda geÃ§en haftanÄ±n gÃ¼ndemi, Ä°dlib'e iliÅŸkin geliÅŸmeler, Suriye'de dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Rus uÃ§aÄŸÄ± ve ABD'deki FKÃ– temsilciliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ±ydÄ±.

Suriye’nin cihatçÄ±arÄ±n elindeki son vilayeti Ä°dlib’in geleceÄŸi, geçtiÄŸimiz haftanÄ±n en önemli geliÅŸmelerinin baÅŸÄ±ndaydÄ±. GeliÅŸmeleri Evrensel'e deÄŸerlendiren Ruze Cendeli, ironik bir ÅŸekilde Ä°dlib’in on yÄ±l önce “unutulan ÅŸehirler festivali”ne ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bugün dünya basÄ±nÄ±n ve liderlerinin gündeminde olduÄŸunu yazdÄ±. Cendeli, Türkiye, Rusya ve Ä°ran devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Tahran Zirvesinin ise önemli pratik sonuçlarÄ± olmadan bittiÄŸini ve toplantÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n “Türkiye’yi ikna etmek” olduÄŸunu ifade etti. Cendeli’nin dikkat çektiÄŸi diÄŸer bir nokta ise “garantörler”in planÄ±nÄ±n sonuna kadar uygulamamasÄ± durumunda Suriye’de “devletçikler”in ortaya çÄ±kabileceÄŸi.

Tahran’daki ve Soçi’deki hareketlikle eÅŸ zamanlÄ± olarak ABD cephesi de hareketliydi. “Mini uluslararasÄ± grup” olarak adlandÄ±rÄ±lan ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye ile ilgili olarak Ürdün’de bir araya geldi ve Suriye’deki geliÅŸmelerle ilgili ortak hazÄ±rladÄ±klarÄ± belge basÄ±na sÄ±zdÄ±.

SURÄ°YE KAZANÇLI ÇIKTI

Ä°srail’in bir Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n Lazkiye’de düÅŸürülmesine vesile olmasÄ± ise farklÄ± deÄŸerlendirmelere neden oldu. Al Kuds al Arabi gazetesi, konuyu iÅŸlediÄŸi baÅŸyazÄ±sÄ±nda, Rusya ile Ä°srail arasÄ±nda var olan koordinasyonu hatÄ±rlatarak Ä°ran hedeflerini vurmaya yönelik iÅŸ birliÄŸine dikkat çekti. YazÄ±da, Rusya ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin düzeyinin Suriye-Rusya iliÅŸkilerinden daha ileri olduÄŸunu savundu. Özellikle Ä°srail’in gerçekleÅŸtireceÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak 15 dakika yerine 1 dakika önce haber vermesi gibi bazÄ± ilginç ayrÄ±ntÄ±lar nedeniyle ise olayda esrarÄ±nÄ± koruyan noktalar olduÄŸunu yazdÄ±.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Rai al Youm BaÅŸyazarÄ± Abdulbari Atwan, Ä°srail’in Suriye’yi vuran füzelerinin bütün kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerin ötesine geçmeye baÅŸlamasÄ± nedeniyle saldÄ±rÄ±larÄ±n aksi sonuçlar vermeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve esas kazananÄ±n Suriye iktidarÄ± olduÄŸunu ileri sürdü.

FÄ°LÄ°STÄ°N DAVASININ SONUNA DOÄžRU MU?

Geçen haftanÄ±n sesiz sedasÄ±z gerçekleÅŸen önemli bir geliÅŸmesi de Filistin KurtuluÅŸ Örgütü’nün (FKÖ) temsilciliÄŸinin, yani bir anlamda “Filistin Devleti”nin ABD’deki elçiliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ±ydÄ±. Åžarkul Avsat gazetesinden Abdurrahman RaÅŸid, Filistin diplomatik temsilciliÄŸinin ABD’de açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Filistin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul eden ve küresel anlamda ilk defa tanÄ±yan Oslo AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n bir sonucu olarak gerçekleÅŸtiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. ABD’nin çeyrek milyar dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± kesmesinin, elçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yatan nedenleri de ÅŸöyle özetledi: “Filistin yönetiminin temel yanlÄ±ÅŸlarÄ±ndan biri de Filistin’in AraplarÄ±n ve MüslümanlarÄ±n vazgeçemeyeceÄŸi merkezi bir sorun olduÄŸuna inanmasÄ±dÄ±r. DoÄŸrusu çok uzun zaman önce ondan vazgeçtiler. Her devlet kendi sorunlarÄ± ile meÅŸgul. MÄ±sÄ±r, pozisyonunu Camp David’te belirledi. Ürdün de aynÄ± ÅŸeyi Araba Vadisi’nde yaptÄ±.”

Ä°DLÄ°B: ÇÖZÜM Ä°ÇÄ°N SON KARTLAR

Ä°dlib’de operasyon karÅŸÄ±tÄ± gösteri. FotoÄŸraf: HafÄ±z Terman/AA

Ruze CENDELÄ°

YakÄ±n zaman kadar çocuklarÄ±yla olan baÄŸlarÄ± hariç herhangi bir iliÅŸkisi bulunmayan Suriyeliler dÄ±ÅŸÄ±nda kimse Ä°dlib’in ismini duymuyordu. Suriye iktidarÄ± on yÄ±l önce Ä°dlib’te Unutulan Åžehirler Festivali adÄ± altÄ±nda bir kutlama düzenledi. Bugün Ä°dlib, dünya gazetelerinin manÅŸetlerinde ve süper güçlerin liderleri tarafÄ±ndan adÄ± söyleniyor. AynÄ± zamanda dünyanÄ±n her yerinden cihatçÄ±lar için bir sÄ±ÄŸÄ±nak olan Ä°dlib, Afganistan’daki Kandahar ÅŸehrinin meÅŸru bir mirasçÄ±sÄ±.

TAHRAN ZÄ°RVESÄ° SONRASI

Rusya, Ä°ran ve Türkiye’yi bir araya getiren Tahran Zirvesi, önemli bir pratik sonuç olmadan bitti. Rus-Ä°ran ittifakÄ±nÄ±n, Türkiye’yi yeni ortaklÄ±ÄŸa ikna için buluÅŸtuÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Muhalif gruplar büyük Ä°dlib operasyonuna hazÄ±rlanÄ±yor. Suriye ordusu ve müttefikleri Türkiye’nin onayÄ± olmadan Ä°dlib’i geri almanÄ±n zor olduÄŸunu görüyor. Özellikle de Türklerin Ä°dlib’te Amerika’nÄ±n pozisyonuyla uyum içinde olmasÄ±ndan sonra.

Rus tarafÄ±nÄ±n, Türk LirasÄ±’nÄ±n erimesine neden olan son ekonomik krize yönelik politikalar hariç sunacak pek kartÄ± yok gibi görünüyor. Kürt kartÄ± Rusya’nÄ±n deÄŸil Amerika’nÄ±n elinde.

Åžehrin geleceÄŸi biraz belirsiz olsa da bilinen ÅŸey, bölgesel ve uluslararasÄ± güçlerin desteklediÄŸi tüm cephelerde yoÄŸun bir askeri tahkim ve Suriye ordusuna karÅŸÄ± bir ABD askeri saldÄ±rÄ± tehdidi var. Dört milyondan fazla sivilin yer aldÄ±ÄŸÄ± bölgede son sözü söylemek için hazÄ±rlanÄ±yorlar. ÇoÄŸunluÄŸunun bu savaÅŸla bir ilgileri yok.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusunun yanÄ±nda olma isteÄŸine gelince, kÄ±sa vadede medya manevrasÄ±ndan daha fazlasÄ± deÄŸil. Her iki tarafÄ±n uluslararasÄ± dengelerde bulunduklarÄ± konum buna izin vermez.

ZAMAN AÅžIMINA UÄžRAMIÅž BATI MANEVRASI

GörünüÅŸe göre BatÄ± ve Arap yandaÅŸlarÄ±, Åžam ve uluslararasÄ± müttefiklerine baskÄ± yaparak politik kazanÄ±mlar elde etme umudundalar. Suriye ile ilgili olarak ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün’ü bir araya getiren “mini uluslararasÄ± grubun” toplantÄ±sÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±. Belge, gelecekte Suriye’deki politik reformla ilgili birkaç nokta içeriyor.

Mini gruptaki rejimlerin doÄŸasÄ± göz önünde bulundurulduÄŸunda; demokrasi, anayasal ve siyasi reformu önemsemedikleri anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bütün taraflarÄ±n fikir birliÄŸine vardÄ±klarÄ± nokta Suriye’de iktidarÄ±n Ä°ran rejimi ile olan baÄŸlarÄ±nÄ± koparma ÅŸartÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca belge, Suriyelilerin sivil ve siyasi temsiliyetlerine deÄŸinmemiÅŸ. Belgede yer alan bu duruma göre Suriye muhalefetinin siyasi bir çözüm vizyonunu birleÅŸtirmedeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra Suriye dosyasÄ±nÄ± uluslararasÄ± kuruluÅŸlara yönlendirmek anlamÄ±na geliyor.

BatÄ± Irak deneyimini direk bir müdahale olmadan yeniden üretmeyi amaçlÄ±yor. Ä°lerleme için herhangi bir fÄ±rsatÄ± önleyerek Amerika’nÄ±n korumasÄ±yla ülke cihatçÄ± örgütlere bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Böylece Rus siyasi yolu kaos lehine bozulmuÅŸ olacak.

SOÇÄ° ZÄ°RVESÄ° VE FARKLI HÄ°KAYELER

Tahran sÄ±caÄŸÄ±nda baÅŸarÄ±lamayanlar Soçi’ye kaldÄ±. Rus ve Türk cumhurbaÅŸkanlarÄ± Ä°dlib hakkÄ±nda anlaÅŸmaya vardÄ±lar. AnlaÅŸma, rakipler tarafÄ±ndan sanki bir zafer gibi hÄ±zla karÅŸÄ±landÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ilk anlarÄ±ndan bu yana Suriye muhalefet koalisyonunun fraksiyonlarÄ±, Mustafa Al-Sarraj’Ä±n aÄŸzÄ±ndan anlaÅŸmayÄ± zafer olarak nitelendirdi. AnlaÅŸmayÄ±, “Esad’Ä±n Suriye üzerinde tam kontrol etme hayallerini yÄ±kmasÄ±” olarak gördü. (Suudi Arabistan destekli) Yüksek Müzakere Komisyonu BaÅŸkanÄ± Nasr Hariri de anlaÅŸmanÄ±n uluslararasÄ± çabalarÄ±n “baÅŸarÄ±sÄ±” olduÄŸunu söyledi.

Ama Åžam’Ä±n baÅŸka bir hikayesi vardÄ±. “Ä°dlib’in Suriye rejiminin kontrolüne geri dönüÅŸünü saÄŸlayacak” anlaÅŸma olarak memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. Suriye rejimine yakÄ±n Al-Watan gazetesi, Moskova’daki diplomatik bir kaynaktan alÄ±ntÄ± yaparak anlaÅŸmanÄ±n üç aÅŸamada olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Ä°lki, Ä°dlib kentinin etrafÄ±nda ekim ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar 15 kilometre derinlikte askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge kurulmasÄ±nÄ± içeriyor. Ä°kinci aÅŸama Rusya-Türkiye gözetiminde 10 KasÄ±m’a kadar aÄŸÄ±r silahlardan arÄ±nmayÄ± içerecek. Üçüncü aÅŸamada, tüm aÄŸÄ±r silahlar “teröristler” tarafÄ±ndan teslim edildikten ve sivil alanlardan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Suriye devlet kurumlarÄ± yÄ±l sonundan önce görevlerni üstlenecek. Bu anlaÅŸmayÄ± reddeden gruplarÄ± Türkiye ordusuna bile düÅŸman olarak düÅŸünülebilir.

Türkiye, kendisinin terörist olarak nitelendirdiÄŸi savaÅŸçÄ±larÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bir mülteci dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak. Suriye’de garantör taraflarÄ±n anlaÅŸmayÄ± sonuna kadar götürememeleri ise iki devletçiÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olacak. Bunlardan biri ABD’nin nüfuzunda FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda ve baÅŸkenti KamÄ±ÅŸlÄ± olan bir devletçik, diÄŸeri ise Türkiye’nin nüfuzunda merkezi Ä°dlib olan hatta kuzey Afrin’i, Hama’nÄ±n ve Lazkiye’nin kÄ±rsalÄ±nÄ± kapsayacak olan devletçik.

UÇAK KRÄ°ZÄ°NÄ°N KAZANANI SURÄ°YE

FotoÄŸraf: DHA

Abdulbari ATWAN

Rai al Youm

Birçok kiÅŸi, Lazkiye semalarÄ±nda bir Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n Suriye’den ateÅŸlenen füzelerle düÅŸürülmesi ve içindeki tüm istihbara elemanlarÄ±nÄ±n ölmesi krizinden Suriye iktidarÄ±nÄ±n kazançlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylediÄŸimizde ÅŸaÅŸÄ±rabilir. Bu sonuca, uçaÄŸÄ±n düÅŸmesinden üç gün sonra ortaya çÄ±kan iki temel gerçekle ve siyasi-askeri geliÅŸmelerle ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylüyoruz.

Birincisi; bütün taraflar, Suriye’nin derinliklerini vuran Ä°srail füzelerinin bütün kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerin ötesine geçmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kanaatine ulaÅŸtÄ±lar. SaldÄ±rÄ±lar aksi sonuçlar vermek üzeredir. Ä°ran’Ä±n Suriye’deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Rus tarafÄ±nÄ±n utandÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflerine ulaÅŸmayacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°kincisi; Rusya’nÄ±n çift taraflÄ± oyunu amacÄ±ndan uzaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±. En azÄ±ndan Rus liderliÄŸi ve OrtadoÄŸu’daki imajÄ± bakÄ±mÄ±ndan negatif bir dönüÅŸ oldu. Suriye’nin müttefiki Rusya, aynÄ± zamanda 18 ayda 210 kez saldÄ±rÄ± düzenleyen Ä°srail’in stratejik bir dostudur. Rusya terörle mücadele ile savaÅŸÄ±nda Suriye’nin bir koruyucusudur. Rejiminin çökmesini önleme ve tüm topraklarÄ±nda egemenliÄŸinin yeniden kurulmasÄ±nÄ± desteklemektedir.

Bizim düÅŸüncemize göre, Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi krizi ile ortaya çÄ±kan en önemli ÅŸey, Suriye liderliÄŸinin hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden uçaklarla baÅŸa çÄ±kmak için egemenliÄŸini koruyan bir karar almasÄ±. Bu karar; Ä°srail ve Amerikan füzelerinin düÅŸüÅŸünü doÄŸrulamakta ve önceki tüm askeri verilere “güvenilirlik” vermektedir.

ELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°N KAPATILMASI FÄ°LÄ°STÄ°N DAVASINI SONLANDIRIYOR MU?

FotoÄŸraf: Mostafa Alkharouf/AA

Abdurrahman RAÅžÄ°D

Åžarkul Avsat*

Birkaç gün öncesine kadar baÅŸkent Washington’daki Wisconsin Caddesi’nde bulunan kÄ±rmÄ±zÄ± bina, Filistin KurtuluÅŸ Örgütü’nün (FKÖ) temsilciliÄŸi yani bir anlamda Filistin “devleti”nin ABD’deki elçiliÄŸiydi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Filistin temsilciliÄŸinden kapÄ±larÄ±nÄ± tamamen kapatmasÄ±nÄ±, temsilci ve elçi Husam Zomlot’tan ailesi ile birlikte ülkeyi terk etmesi talebinde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu politik açÄ±dan önemli sembolik deÄŸer ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Filistin diplomatik temsilciliÄŸinin ABD’de açÄ±lÄ±ÅŸÄ±, Filistin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul eden ve küresel anlamda ilk defa tanÄ±yan Oslo AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n bir sonucu olarak gerçekleÅŸmiÅŸti. Her ne kadar yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kalsa da Oslo, Filistinli liderlerin Beyrut’tan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p Tunus’a gitmeye zorlanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistin sorunu ve kendisi yok olma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan FKÖ’yü hayata döndüren tarihi bir siyasi projedir.

Bu sorunun baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren herkes, Filistin sorunun sadece iki seçenekten biri ile çözülebileceÄŸini biliyordu. Birincisi savaÅŸ ki bu ihtimal artÄ±k bir hayale dönüÅŸtü. Ä°kincisi ise uzlaÅŸmadÄ±r. Genellikle uzlaÅŸma masasÄ±na hep geç oturan Filistinli liderlerin gerçek dÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ± nedeniyle, Filistinlilerin elinde çok az ÅŸey kaldÄ±. Ä°tiraz ve sözlü pazarlÄ±klar nedeniyle toprak üzerindeki haklarÄ± zaman içinde gerilemeye baÅŸladÄ±.

Filistin yönetimi son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çözümsüzlük haline ve sorunlarÄ±na ek olarak, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n kiÅŸiliÄŸini de anlamadÄ±. TanÄ±dÄ±klarÄ±ndan biri, daha baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸöyle bir uyarÄ±da bulunmuÅŸtu: “Ona nasÄ±l karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmeniz gerekiyor, yoksa sizi otobüsün altÄ±na atabilir!”

ABD’nin yÄ±llÄ±k çeyrek milyar dolarlÄ±k fonu, Filistinli mültecilerin ve yetkili kurum BirleÅŸmiÅŸ Milletler YakÄ±ndoÄŸu Filistin Mültecilerine YardÄ±m AjansÄ±’nÄ±n (UNRWA) en önemli finans kaynaÄŸÄ±. BaÅŸkan Trump’Ä±n temsilcileri iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ziyaret edip düÅŸüncelerini açÄ±klamak istediklerinde Filistinli yetkililer onlarÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± reddetti. Filistin yönetimi, ABD’nin elçiliÄŸini Tel Aviv’den Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ± ile ilgili kararÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± için kÄ±zgÄ±ndÄ±. Tabi ki Filistin yönetiminin kÄ±zgÄ±n olmasÄ±nÄ± anlayabiliyoruz ama tam tersi bir politika izlemesi gerekiyordu. Yani ABD heyetlerini kabul etmemek deÄŸil kendileri ile görüÅŸmek için Ä±srar etmesi gerekiyordu. DoÄŸru olanÄ± yapÄ±p heyetle sorunu görüÅŸmeliydi.

Tabi ki Filistinlilerin BM’deki mülteci statülerinin iptal edilmesi, yardÄ±m bütçelerinin durdurulmasÄ±, Filistin yönetimine verilen desteÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve diplomatik varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdirilmesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sorunun tasfiyesine yönelik bir amacÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan söz edilebilir. Bütün bunlar muhtemel.

Filistin yönetiminin temel yanlÄ±ÅŸlarÄ±ndan biri de Filistin’in AraplarÄ±n ve MüslümanlarÄ±n vazgeçemeyeceÄŸi merkezi bir sorun olduÄŸuna inanmasÄ±dÄ±r. DoÄŸrusu çok uzun zaman önce ondan vazgeçtiler. Her devlet kendi sorunlarÄ± ile meÅŸgul. MÄ±sÄ±r pozisyonunu Camp David’te belirledi. Ürdün de aynÄ± ÅŸeyi Araba Vadisi’nde yaptÄ±.

Eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat’Ä± Oslo AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± imzalamaya iten gerçek de budur. Böyle yapmasaydÄ± hem kendisi hem de tüm Filistinli liderler sürgünde yaÅŸayÄ±p orada ölmek zorunda kalacaklardÄ±.

*Gazetenin Türkçe sitesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 22:56

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