Hurras el Din Ã¶rgÃ¼tÃ¼, silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddetti

CihatÃ§Ä± 'Hurras el Din' Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ä°dlib'e iliÅŸkin TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda varÄ±lan silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddetti.

Suriye’nin cihatçÄ± gruplarÄ±n kontrolündeki Ä°dlib kentinde, el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Tahrir el Åžam’dan ayrÄ±larak kurulan Hurras el Din isimli cihatçÄ± örgüt, Türkiye ile Rusya arasÄ±nda varÄ±lan silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddetti. Örgüt, silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çekilmeyeceÄŸini açÄ±klayÄ±p yeni saldÄ±rÄ± düzenleme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Duvar’Ä±n haberine göre, Hurras el Din (Dinin KoruyucularÄ±) isimli örgüt, silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çekilmeyeceÄŸini açÄ±klayÄ±p silahlÄ± isyancÄ±lara yeni saldÄ±rÄ± düzenleme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Hurras el Din bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda, Tahrir el Åžam’dan ayrÄ±lan militanlar tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtu. Bu kiÅŸilerin arasÄ±nda yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu belirtiliyor.

Reuters ajansÄ± ilgili haberinde “Hurras el Din Ä°dlib’deki ana Ä°slamcÄ± militan grup olmamakla beraber, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama geçen hafta Rusya ve Türkiye tarafÄ±ndan kotarÄ±lan anlaÅŸmayÄ± zora sokacak itirazlara iÅŸaret ediyor” denildi. Haberde, Ä°dlib’deki en güçlü cihatçÄ± grup olan Tahrir el Åžam’Ä±n (eski adÄ±yla El Nusra Cephesi) henüz anlaÅŸmaya dair tavrÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekildi.

AnlaÅŸma uyarÄ±nca, isyancÄ±larÄ±n 15 Ekim itibarÄ±yla silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak çekilmesi öngörülüyor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:20

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