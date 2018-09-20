MGK bildirisinde Ä°dlib ve Menbic vurgularÄ±

Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi. Sona eren toplantÄ± sonrasÄ± yayÄ±nlanan bildiride Rusya ile Ä°dlib mutabakatÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.

Milli Güvenlik Kurulu CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±da, Ä°dlib mutabakatÄ± ve Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. ToplantÄ± 5 saat sürdü.

Kurulun eylül ayÄ± olaÄŸan toplantÄ±sÄ± ayÄ±n son haftasÄ± yerine, ErdoÄŸan'Ä±n 23 Eylül'de baÅŸlayacaÄŸÄ± ve 5 gün sürecek ABD ziyareti ardÄ±ndan Almanya'da gerçekleÅŸtireceÄŸi temaslar öncesinde 20 Eylül'de yapÄ±ldÄ±.

Bildiride, "Ä°dlib çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± konusunda Rusya Federasyonu ile varÄ±lan mutabakatÄ±n önemine iÅŸaret edilmiÅŸtir" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ABD ile yürütülen Menbic sürecine iliÅŸkin ise Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabÄ±k kalÄ±nan yol haritasÄ±nÄ±n hassasiyetle uygulanmasÄ± beklenmektedir" denildi.

ToplantÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamadan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

* "Ä°stihbarat ve güvenlik kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± çalÄ±ÅŸmalar neticesinde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tezahürü olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ, bu tür operasyonlarÄ±n sürdürüleceÄŸi ifade edilmiÅŸtir."

* "Ä°dlib çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± konusunda Rusya Federasyonu ile varÄ±lan mutabakatÄ±n önemine iÅŸaret edilmiÅŸtir. Astana Süreci doÄŸrultusunda Ä°dlib çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesinde 12 gözlem noktasÄ± tesis eden ülkemizin, buradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± güvenli bir ÅŸekilde sürdürmesi konusunda alÄ±nan tedbirler gözden geçirilmiÅŸtir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanÄ± sÄ±ra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varÄ±lan mutabakatÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± için ülkemizin samimi bir ÅŸekilde gayret göstermeye devam edeceÄŸi belirtilmiÅŸtir."

* "Bu çerçevede Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabÄ±k kalÄ±nan yol haritasÄ±nÄ±n hassasiyetle uygulanmasÄ±nÄ± beklediÄŸimizin altÄ± çizilmiÅŸtir. Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca uzanan Suriye'nin diÄŸer bölgelerinin de bir an önce terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik faaliyetlerin artÄ±rÄ±larak sürdürülmesi hususundaki kararlÄ±lÄ±k teyit edilmiÅŸtir. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararasÄ± toplum, siyasi ve insani sorumluluklarÄ±nÄ± daha hÄ±zlÄ± ve etkin ÅŸekilde yerine getirmeye davet edilmiÅŸtir."

* "Ege ve Akdeniz'de Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çÄ±karlarÄ±na yönelik giriÅŸimlere karÅŸÄ± ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanÄ±larak korunacaÄŸÄ± kararlÄ±lÄ±kla tekrarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 00:41

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