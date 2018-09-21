Ä°dlibâ€™de TÃ¼rkiye iÃ§in yeni riskler neler?

Rusya ve TÃ¼rkiyeâ€™nin SoÃ§iâ€™de Ä°dlib konusunda vardÄ±ÄŸÄ± mutabakata iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in Soçi’de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Ä°dlib mutabakatÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n diplomatik giriÅŸimleriyle varÄ±lan Ä°dlib mutabakatÄ±yla büyük insani kriz önlendi” dedi. Bu açÄ±klamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saatlerde ise Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye askeri yetkililerin Suriye’nin Ä°dlib kentinde kurulacak silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgenin sÄ±nÄ±rlarÄ± üzerinde mutabakat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ancak bu bölgenin nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ±, Türkiye açÄ±ndan nasÄ±l riskler barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ciddi uyarÄ±lar var. HDP Grup BaÅŸkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, “Bu radikal gruplar hangi kriterlere göre belirlenecek” diye sordu. Rusya uzmanÄ± Dr. Kerim Has ise anlaÅŸmanÄ±n uzun vadede Türkiye için yeni riskleri beraberinde getirdiÄŸine dikkat çekiyor.

‘RADÄ°KAL GRUPLAR HANGÄ° KRÄ°TERLERLE BELÄ°RLENECEK?’

HDP Grup BaÅŸkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Soçi’de varÄ±lan mutabakata iliÅŸkin Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar’Ä±n yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle soru önergesi verdi. Kurtulan, Akar’Ä±n ÅŸu sorularÄ± yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istedi:

- “ErdoÄŸan ve Putin’in yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar kapsamÄ±ndaki radikal gruplarÄ± hangi ülke belirleyecek?

- Bu radikal gruplar hangi kriterlere göre belirlenecek?

- Mutabakat gereÄŸi toplanmasÄ± gereken aÄŸÄ±r silahlarÄ± hangi ülke toplayacak? Bu aÄŸÄ±r silahlarÄ±n akÄ±beti ne olacak?

- Tampon bölgeden çÄ±karÄ±lacak olan radikal gruplar nereye taÅŸÄ±nacak?

- Söz konusu bölgeden çÄ±karÄ±lacak olan radikal gruplar hangi yol ve yöntemlerle ikna edilecek ve çÄ±karÄ±lacak?

- Türkiye Soçi MutabakatÄ± kapsamÄ±nda verdiÄŸi taahhütleri yerine getiremezse ne olacak?”

TÜRKÄ°YE’NÄ°N ÖNÜNDEKÄ° RÄ°SKLER NELER?

Soçi’de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya lideri Putin arasÄ±nda varÄ±lan mutabakat büyük ölçüde Ankara açÄ±sÄ±ndan bir diplomatik ve stratejik zafer olarak yansÄ±tÄ±ldÄ±. MutabakatÄ± BBC Türkçe’ye deÄŸerlendiren Rusya uzmanÄ± Dr. Kerim Has ise anlaÅŸmanÄ±n uzun vadede Türkiye için yeni riskleri beraberinde getirdiÄŸine dikkat çekiyor. “Ä°dlib mutabakatÄ±nda Kremlin’in memnun olmayacaÄŸÄ± neredeyse hiçbir ÅŸey yok” görüÅŸünü dile getiren Has, “Bölgedeki radikallerin ve yine Heyet Tahrir el-Åžam (HTÅž) gibi örgütlerin aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p Ä°dlib içlerine doÄŸru çekilmelerini saÄŸlama görevi, yani iÅŸin zor ve kirli kÄ±smÄ±, Ankara’nÄ±n. Rus üslerine yönelik bölgeden gelebilecek tehditlerin -17 Eylül öncesinden farklÄ± olarak- ÅŸimdi birinci derecede sorumlusu da Ankara olacaÄŸÄ±ndan, daha önceki saldÄ±rÄ±larda olduÄŸunun aksine Moskova artÄ±k “konunun muhatabÄ±nÄ±” bulmakta zorlanmayacak” ifadelerine yer verdi.

TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N RÄ°SKLER YUMAÄžI

Has deÄŸerlendirmelerini ÅŸöyle sürdürdü: “Ä°dlib mutabakatÄ±ndan Ankara’nÄ±n payÄ±na düÅŸen ise en baÅŸta “teröristlerin temizlenmesi” ihalesinin kendine verilmesi. Pek tabii bu mutabakatÄ±n “ÅŸeytanÄ±n gör dediÄŸi” türünden Türkiye için farklÄ± birçok çatallÄ± yanlarÄ± da mevcut.

Birincisi, tampon bölge kurulurken Ankara’nÄ±n HTÅž ve radikal gruplarÄ± bir aydan kÄ±sa bir süre içinde Ä°dlib içine geri çekilme ve aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakma gibi konularda “ikna etmesi” gerekecek. Bu ise Türkiye için ciddi bir ikilem. Ä°kna edebildiÄŸi takdirde bu durum, ileride uluslararasÄ± düzeyde Suriye’de savaÅŸ suçlarÄ± dosyalarÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, “Madem bu gruplar üzerinde bu kadar etkindin, niye bu nüfuzunu terör bu seviyeye varmadan önce kullanmadÄ±n?” veya “Bu gruplar üzerindeki nüfuz gücün nereden geliyor?” gibi Ankara’nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± epey aÄŸrÄ±tabilecek oldukça zor sorularla karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na yol açabilir. Yine iknada baÅŸarÄ±lÄ± olunduÄŸunda bu gruplarÄ±n Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±na 15-20 km daha yakÄ±nlaÅŸmalarÄ± ve buraya yÄ±ÄŸÄ±lmalarÄ±nÄ±n Türkiye’nin kendi ulusal güvenliÄŸini daha fazla riske sokacaÄŸÄ± da görülüyor.

Neresinden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n, Soçi’deki Ä°dlib mutabakatÄ± Ankara’nÄ±n, kÄ±sa vadede iç politikada elde edeceÄŸi taktik kazanÄ±mlarÄ± orta ve uzun vadede Türkiye’nin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kabilecek stratejik güvenlik risklerini engellemeye öncelediÄŸi yönünde bir tablo ortaya koyuyor. ÅžurasÄ± çok net ki, 17 Eylül öncesine göre bugün Türkiye için Ä°dlib’den kaynaklÄ± güvenlik riskleri daha da artmÄ±ÅŸ durumda.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:34

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