Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov: Ä°dlib'de mutabakat saÄŸladÄ±k

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov: TÃ¼rk ve Rus yetkililer, Ä°dlibâ€™deki silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgenin kesin sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerinde mutabakat saÄŸladÄ±. Â

Rusya’nÄ±n Soçi kentinde geçtiÄŸimiz pazartesi günü CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin arasÄ±nda saÄŸlanan Ä°dlib mutabakatÄ±yla ilgili Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov’dan yeni bir açÄ±klama geldi. Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye’nin Ä°dlib kentinde kurulacak silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgenin sÄ±nÄ±rlarÄ± üzerinde mutabakat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Moskova’da Bosna Hersek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°gor Crnadak ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, “Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün Ä°dlib’deki silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgenin kesin sÄ±nÄ±rÄ± üzerinde mutabakat saÄŸladÄ±. DolayÄ±sÄ±yla, Soçi’de varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ± ifa süreci, son derece aktif ÅŸekilde ilerliyor” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:23

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