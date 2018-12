Kriz fırsatçılığı: ‘İşten atmayacağım ama zam beklemeyin!’

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da bulunan Şahinler Makine’de çalışan işçiler, TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ücretlerinin neredeyse yarı yarıya erdiğini söylüyor. Bir taraftan da işsiz kalma kaygısı taşıyan işçiler, patronun ‘İşçi çıkarımı olmasın ama sizler de zam beklentisi içine girmeyin’ söylemini alttan alta yaydığını söylüyor.

BENİM MAAŞIMA YÜZDE 50 ZAM YAPACAKLAR MI?

Ürettikleri makineleri dışarıya sattıklarını söyleyen bir işçi, “Dışarıya sattıkları için kazançları dolar üzerinden oluyor. Durum böyle olunca daha çok kazanıyorlar ama içeriye dönüp kriz var söylemini çok rahatça kullanabiliyorlar. İşlerde düşüş oldu, fakat kazançları azalmadı. İşçilik ucuz, ürettiğin ürünü yurt dışına satıyorsun, dolar üzerinden kârın iki katına çıkıyor. Ama bizim durum öyle değil, 3 ay önce maaşımız dolar üzerinden 500 dolar ise bugün 250 dolar. Yarı yarıya düştü. Bu geçen süre içinde her şeye zam geldi. Markette, pazarda aldığın birçok ürün iki üç kat zamlandı. Bizim maaş yüzde 50 eridi resmen. Şimdi soruyorum ocak ayında benim maaşıma yüzde 50 zam yapacaklar mı?”

EKMEĞİMİZ GİBİ BİZLER DE İKİYE BÖLÜNÜYORUZ

Fabrikada çalışanların huzursuz olduğunu belirten bir başka işçi ise şunları söyledi: “Acaba işten çıkarma olacak mı? Ne kadar zam alacağız ocak ayında? Bu sorular herkesin kafasında dolanıyor. Bu sorular kafalarda dolanırken de alttan alta kulağımıza bazı söylemler geliyor. İşten çıkarma olmayacak ama var olan maaşlarınızla yetinin zam beklentiniz olmasın gibisinden. Bu da insanlarda huzursuzluk yaratıyor.”

İşlerin yüzde 80’nini yan sanayide yaptırdıkları ifade eden işçi, “Yan sanayide durumlar daha da sıkıntılı görünüyor. Bizdeki düşüş otomatikman yan sanayiye de yansıyor. Bugün büyük fabrikalarda işten çıkarmalar olduğunda herkesin haberi oluyor ama yan sanayide her gün beşer onar işçi çıkarılıyor. Eğer bu durum böyle devam ederse bana kalırsa yan sanayide binlerce işçi işten çıkarılacak. Yaşanan bu olumsuzluğu fabrikada çok net görüyoruz ama işçiler öyle bir ikiye bölünmüş ki. Kimi ne olursa olsun ekonomideki kötü gidişatı dış güçlere bağlıyor, hükümete hiç laf söyletmiyor. Dolarla bizi yıkmaya çalışıyorlar, kriz yok dış güçler bizi boğmaya çalışıyor söylemini kullanıyor. Diğer tarafta ise her şeyin sorumlusu bu hükümet diyor. Seçim dönemindeki tartışmalar ve saflaşmalar devam ediyor. AKP çeşitli konuları ileri sürerek resmen durumu yönetmeye çalışıyor. Ama pazardaki, marketteki etiket fiyatları bize her şeyi özetliyor” dedi.