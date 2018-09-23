ErdoÄŸan: ABDâ€™den talep gelirse Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi deÄŸerlendiririz

ErdoÄŸan, ABD ziyaretinde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi sorusuna 'Bir talep gelirse olur, ÅŸu anda gelen bir ÅŸey yok' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD ziyareti basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir görüÅŸme yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±yla ilgili soruya, "ABD tarafÄ±ndan talep gelirse deÄŸerlendiririz. Åžu anda herhangi bir ÅŸey söz konusu deÄŸil" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. ErdoÄŸan 3. HavalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 29 Ekim'de olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 73. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'na katÄ±lmadan önce Atatürk HavalimanÄ±'nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ile görüÅŸme: "ABD tarafÄ±ndan talep gelirse deÄŸerlendiririz. Åžu anda herhangi bir ÅŸey söz konusu deÄŸil" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

â– Suriye gündemi: Suriye krizinin 7 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süre geçti. Hiçbir ülke Türkiye kadar sorumluluk almadÄ±. Bizim kadar bedel ödemedi. Åžu an Suriye'nin geleceÄŸi için en büyük sorun, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

â– Almanya ziyareti: Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ticaret BakanÄ±mÄ±zÄ±n birlikte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Almanya ziyaretiyle ön görüÅŸmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ± bu ziyarette tekrar ele alma fÄ±rsatÄ±mÄ±z olacak. Almanya'nÄ±n gümrük birliÄŸinin geniÅŸletilmesi ve vize serbestisi konusunda yapÄ±cÄ± bir rol üstlenmesini bekliyoruz. New York'taki temaslarÄ±mÄ±zÄ±n ardÄ±ndan 27-29 Almanya'yÄ± ziyaret edeceÄŸiz. Devlet ziyareti niteliÄŸinde olacaktÄ±r. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceÄŸiz. Avrupa'da artÄ±ÅŸ gösteren yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görüÅŸeceÄŸiz. SayÄ±n Merkel'in de Ä±rkçÄ± eylemler karÅŸÄ±sÄ±nda durduÄŸunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karÅŸÄ± daha etkin mücadele beklentiÄŸimiz paylaÅŸacaÄŸÄ±m.

Ä°nsan haklarÄ± ve gazeteci örgütleri, ErdoÄŸan’Ä±n Berlin’de BaÅŸbakan Angela Merkel ile görüÅŸtüÄŸü saatlerde eylem çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. UluslararasÄ± Af Örgütü, Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV), Alman Gazeteciler BirliÄŸi (DJU), SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (ROG) ve Avrupa BasÄ±n ve Medya ÖzgürlüÄŸü (ECPMF) tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa gerçekleÅŸtirilecek eylem, 28 Eylül Cuma günü saat 11.00’de yapÄ±lacak.

Gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a karÅŸÄ± ortak eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

'AYNI HASSASÄ°YETÄ° TABÄ°Ä° KÄ° KORURUZ'

â– MHP ile yerel seçim ittifakÄ±: Liderler olarak görüÅŸme konusuna her zaman açÄ±ÄŸÄ±z. AK Parti olarak bizim ÅŸu anda bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürmektir. Ona göre hazÄ±r olmaktÄ±r. Biz cumhur ittifakÄ± noktasÄ±ndaki hassasiyetimiz neyse bundan sonraki süreçte de aynÄ± hassasiyeti koruruz. Böyle bir dayanÄ±ÅŸma için oluruz.

â– MHP'nin af talebi: Bizim bu konudaki temel ilkemiz ÅŸudur. Af konusu, eÄŸer bir af devlete karÅŸÄ± iÅŸleniyorsa, devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat ÅŸahÄ±slara karÅŸÄ± iÅŸleniyorsa, bunun af yetkisi devlette deÄŸildir.

'29 EKÄ°M ORANIN AÇILIÅž TARÄ°HÄ°DÄ°R'

â– 3. HavalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±: 3. HavalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin ertelendiÄŸi sorusuna ise "Öyle bir ÅŸey yok. Dün zaten oradaydÄ±m. Tekraren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sordum. 29 Ekim'de inÅŸallah açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ama nedir? Peyderpey oraya iniÅŸ kalkÄ±ÅŸlarda ÅŸeyler olabilir. Diyelim iç hatlarda kaç uçak, dÄ±ÅŸ hatlarda kaç uçak... BunlarÄ±n planlamasÄ± THY'nin Ä°GA ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmeler çerçevesinde olacaktÄ±r. Çünkü bir anda Atatürk HavalimanÄ± devreden çÄ±kmayacak. Bir geçiÅŸ süreci var onun. Onun için 3. HavalimanÄ±'nÄ±n bu geçiÅŸ süreci içinde, burayla müÅŸterek olarak bu süreci iÅŸletecekler. Onun için 29 Ekim oranÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihidir.

(HABER MERKEZÄ°)

Almanya'da iki vekil ErdoÄŸan iÃ§in verilecek yemeÄŸe katÄ±lmayacak

Almanya ErdoÄŸan'a hazÄ±rlanÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 12:34

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